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Пляцок на Рождество — топ-3 рецепта

5 января 2022, 09:20
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Пляцок на Рождество — топ-3 рецепта

Пляцок на Рождество порадует не только ценителей сладкого, но и всех членов семьи, и гостей.

Факты ICTV собрали рецепты десертов к праздничному столу.

Пляцок Яблочная свежесть

Ингредиенты

Тесто

  • 360 г муки
  • 200 г масла
  • 150 г сахара
  • 1 большое яйцо
  • 15 г ванильного сахара
  • 2 ч. л. разрыхлителя

Крем

  • 750 г чистых яблок
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 300 г жирной сметаны
  • 150-200 г масла
  • 150 г сахара
  • 15 г ванильного сахара
  • 15 г желатина
  • 60 мл воды
  • зеленый краситель (по желанию)
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Приготовление

  1. Для крема порезать яблоки на дольки, полить лимонным соком и переложить в кастрюлю с толстым дном. Влить немного воды и варить под крышкой пять минут. Добавить сахар и ванильный сахар и готовить еще 15 минут.
  2. Перебить яблоки блендером в однородную массу. В горячее пюре добавить масло и сметану, перемешать.
  3. Крем охладить и поставить в холодильник для стабилизации на шесть часов.
  4. Для теста масло порубить с мукой в ​​крошку, добавить разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Вымешать и влить яйцо.
  5. Замесить тесто и поставить в холодильник в час, затем разделить на восемь частей. Каждый кусок теста раскатать на пергаменте так, чтобы затем из готового коржа можно было вырезать круг диаметром 20 см. Наколоть вилкой и выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут до румяного цвета.
  6. Желатин залить водой, чтобы набух. Крем взбить миксером, добавить растопленный охлажденный желатин и вымешать.
  7. Собирать пляцок в кольце с пленкой, чередуя коржи и крем.
  8. Поставить торт в холодильник на 2-3 часа.
  9. Украсить его крошкой из коржей.

 

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Пляцок Пломбир с малиной

Ингредиенты

Заварное тесто

  • 150 г молока
  • 150 г воды
  • 0,25 ч. л. соли
  • 1 ст. л. сахара
  • 120 г масла
  • 180 г муки
  • 5 больших яиц

Малиновый конфитюр

  • 300 г малины
  • 50-60 г сахара
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала
  • 20 г воды

Крем

  • 700 г молока
  • 2 яйца
  • 60 г кукурузного крахмала
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 350 г мягкого масла

Дополнительно

  • 2 плитки молочного шоколада
  • 30-40 г сливок

Приготовление

  1. Для теста в сотейнике соединить воду, молоко, соль, сахар, масло. Поставить на огонь и вскипятить. Добавить сразу всю муку, вымешать. Помешивая, просушить тесто на маленьком огне еще две минуты, на дне сотейника должна образоваться пленка. Немножко охладить и добавлять по одному яйцу, каждый раз хорошо вмешивать его в тесто. Разделить на шесть частей, размазать на застеленном пергаментом силиконизированном противне, выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут. Коржи охладить.
  2. Для малинового конфитюра в сотейнике соединить малину, воду, сахар, крахмал, заварить до загустения, постоянно помешивая. Прикрыть пленкой и охладить.
  3. Для крема в сотейнике соединить половину молока, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал, вымешать, чтобы не было комочков. Добавить оставшееся молоко, варить, постоянно помешивая, прикрыть пленкой и охладить. Мягкое масло взбить, по ложке добавлять, вымешивая.
  4. Сборка: слоями выложить корж, крем, конфитюр.
  5. Шоколад растопить со сливками, вымешать и полить пляцок. Украсить по желанию.

 

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Пляцок Дикий мед

Ингредиенты

Медовый корж

  • 3 яйца
  • 180 г сахара
  • 200 г кефира
  • 100 мл масла
  • 100 г меда
  • 1 ч. л. соды
  • 300 г муки
  • 100 г изюма
  • 150 г орехов

Шоколадный корж

  • 1 яйцо
  • 30 г сахара
  • 40 г какао
  • 3 ст. л. молока
  • 3 ст. л. масла
  • 80 г любого варенья
  • 1 ч. л. соды
  • 60 г муки

Крем

  • 800 г жирной сметаны
  • 180 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 0,5 л консервированных вишен
  • 2 уп. загустителя

Пропитка

  • вода
  • сахар
  • лимонный сок

Глазурь

  • 100 г шоколада
  • 2 ст. л. молока
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Приготовление

  1. Медовый корж: белки взбить с сахаром в рыхлую массу, добавить желтки, растительное масло, мед. В кефире растворить соду, влить в массу. Просеять в тесто муку, перемешать. Добавить изюм и измельченные орехи. Вылить тесто в форму, выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Охладить, корж разрезать на две части.
  2. Шоколадный корж: яйцо растереть, добавить молоко, растительное масло, варенье, сахар и соду, хорошо размешать. Просеять муку и какао. Тесто перелить в форму, выпекать при температуре 180 градусов 15 минут, корж охладить.
  3. Медовые коржи пропитать смесью из воды сахара и лимонного сока.
  4. Крем: сметану взбить с сахаром, ванильным сахаром и загустителем до стойких пиков.
  5. Сборка: корж медовый, половина крема, вишни, медовый корж, остальной крем, шоколадный корж. Бока смазать кремом. Верх полить растопленным шоколадом.
  6. Поставить в холодильник минимум на 12 часов.

 

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Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy)

Фото: recepty_przepisy

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