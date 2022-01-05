Пляцок на Рождество — топ-3 рецепта

Пляцок на Рождество порадует не только ценителей сладкого, но и всех членов семьи, и гостей.
Факты ICTV собрали рецепты десертов к праздничному столу.
Пляцок Яблочная свежесть
Ингредиенты
Тесто
- 360 г муки
- 200 г масла
- 150 г сахара
- 1 большое яйцо
- 15 г ванильного сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
Крем
- 750 г чистых яблок
- 2 ст. л. лимонного сока
- 300 г жирной сметаны
- 150-200 г масла
- 150 г сахара
- 15 г ванильного сахара
- 15 г желатина
- 60 мл воды
- зеленый краситель (по желанию)
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Приготовление
- Для крема порезать яблоки на дольки, полить лимонным соком и переложить в кастрюлю с толстым дном. Влить немного воды и варить под крышкой пять минут. Добавить сахар и ванильный сахар и готовить еще 15 минут.
- Перебить яблоки блендером в однородную массу. В горячее пюре добавить масло и сметану, перемешать.
- Крем охладить и поставить в холодильник для стабилизации на шесть часов.
- Для теста масло порубить с мукой в крошку, добавить разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Вымешать и влить яйцо.
- Замесить тесто и поставить в холодильник в час, затем разделить на восемь частей. Каждый кусок теста раскатать на пергаменте так, чтобы затем из готового коржа можно было вырезать круг диаметром 20 см. Наколоть вилкой и выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут до румяного цвета.
- Желатин залить водой, чтобы набух. Крем взбить миксером, добавить растопленный охлажденный желатин и вымешать.
- Собирать пляцок в кольце с пленкой, чередуя коржи и крем.
- Поставить торт в холодильник на 2-3 часа.
- Украсить его крошкой из коржей.
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Пляцок Пломбир с малиной
Ингредиенты
Заварное тесто
- 150 г молока
- 150 г воды
- 0,25 ч. л. соли
- 1 ст. л. сахара
- 120 г масла
- 180 г муки
- 5 больших яиц
Малиновый конфитюр
- 300 г малины
- 50-60 г сахара
- 2 ст. л. кукурузного крахмала
- 20 г воды
Крем
- 700 г молока
- 2 яйца
- 60 г кукурузного крахмала
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 350 г мягкого масла
Дополнительно
- 2 плитки молочного шоколада
- 30-40 г сливок
Приготовление
- Для теста в сотейнике соединить воду, молоко, соль, сахар, масло. Поставить на огонь и вскипятить. Добавить сразу всю муку, вымешать. Помешивая, просушить тесто на маленьком огне еще две минуты, на дне сотейника должна образоваться пленка. Немножко охладить и добавлять по одному яйцу, каждый раз хорошо вмешивать его в тесто. Разделить на шесть частей, размазать на застеленном пергаментом силиконизированном противне, выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут. Коржи охладить.
- Для малинового конфитюра в сотейнике соединить малину, воду, сахар, крахмал, заварить до загустения, постоянно помешивая. Прикрыть пленкой и охладить.
- Для крема в сотейнике соединить половину молока, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал, вымешать, чтобы не было комочков. Добавить оставшееся молоко, варить, постоянно помешивая, прикрыть пленкой и охладить. Мягкое масло взбить, по ложке добавлять, вымешивая.
- Сборка: слоями выложить корж, крем, конфитюр.
- Шоколад растопить со сливками, вымешать и полить пляцок. Украсить по желанию.
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Пляцок Дикий мед
Ингредиенты
Медовый корж
- 3 яйца
- 180 г сахара
- 200 г кефира
- 100 мл масла
- 100 г меда
- 1 ч. л. соды
- 300 г муки
- 100 г изюма
- 150 г орехов
Шоколадный корж
- 1 яйцо
- 30 г сахара
- 40 г какао
- 3 ст. л. молока
- 3 ст. л. масла
- 80 г любого варенья
- 1 ч. л. соды
- 60 г муки
Крем
- 800 г жирной сметаны
- 180 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 л консервированных вишен
- 2 уп. загустителя
Пропитка
- вода
- сахар
- лимонный сок
Глазурь
- 100 г шоколада
- 2 ст. л. молока
Приготовление
- Медовый корж: белки взбить с сахаром в рыхлую массу, добавить желтки, растительное масло, мед. В кефире растворить соду, влить в массу. Просеять в тесто муку, перемешать. Добавить изюм и измельченные орехи. Вылить тесто в форму, выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Охладить, корж разрезать на две части.
- Шоколадный корж: яйцо растереть, добавить молоко, растительное масло, варенье, сахар и соду, хорошо размешать. Просеять муку и какао. Тесто перелить в форму, выпекать при температуре 180 градусов 15 минут, корж охладить.
- Медовые коржи пропитать смесью из воды сахара и лимонного сока.
- Крем: сметану взбить с сахаром, ванильным сахаром и загустителем до стойких пиков.
- Сборка: корж медовый, половина крема, вишни, медовый корж, остальной крем, шоколадный корж. Бока смазать кремом. Верх полить растопленным шоколадом.
- Поставить в холодильник минимум на 12 часов.
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Фото: recepty_przepisy