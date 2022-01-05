Пляцок на Рождество — топ-3 рецепта

5 января 2022, 09:20 Мила Грубник редактор раздела Здоровье

Пляцок на Рождество порадует не только ценителей сладкого, но и всех членов семьи, и гостей. Факты ICTV собрали рецепты десертов к праздничному столу. Пляцок Яблочная свежесть Ингредиенты Тесто 360 г муки

200 г масла

150 г сахара

1 большое яйцо

15 г ванильного сахара

2 ч. л. разрыхлителя Крем 750 г чистых яблок

2 ст. л. лимонного сока

300 г жирной сметаны

150-200 г масла

150 г сахара

15 г ванильного сахара

15 г желатина

60 мл воды

зеленый краситель (по желанию) Читайте также: Торт на Рождество — постные рецепты Приготовление Для крема порезать яблоки на дольки, полить лимонным соком и переложить в кастрюлю с толстым дном. Влить немного воды и варить под крышкой пять минут. Добавить сахар и ванильный сахар и готовить еще 15 минут. Перебить яблоки блендером в однородную массу. В горячее пюре добавить масло и сметану, перемешать. Крем охладить и поставить в холодильник для стабилизации на шесть часов. Для теста масло порубить с мукой в ​​крошку, добавить разрыхлитель, сахар и ванильный сахар. Вымешать и влить яйцо. Замесить тесто и поставить в холодильник в час, затем разделить на восемь частей. Каждый кусок теста раскатать на пергаменте так, чтобы затем из готового коржа можно было вырезать круг диаметром 20 см. Наколоть вилкой и выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут до румяного цвета. Желатин залить водой, чтобы набух. Крем взбить миксером, добавить растопленный охлажденный желатин и вымешать. Собирать пляцок в кольце с пленкой, чередуя коржи и крем. Поставить торт в холодильник на 2-3 часа. Украсить его крошкой из коржей. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy) Пляцок Пломбир с малиной Ингредиенты Заварное тесто 150 г молока

150 г воды

0,25 ч. л. соли

1 ст. л. сахара

120 г масла

180 г муки

5 больших яиц Малиновый конфитюр 300 г малины

50-60 г сахара

2 ст. л. кукурузного крахмала

20 г воды Крем 700 г молока

2 яйца

60 г кукурузного крахмала

150 г сахара

10 г ванильного сахара

350 г мягкого масла Дополнительно 2 плитки молочного шоколада

30-40 г сливок Приготовление Для теста в сотейнике соединить воду, молоко, соль, сахар, масло. Поставить на огонь и вскипятить. Добавить сразу всю муку, вымешать. Помешивая, просушить тесто на маленьком огне еще две минуты, на дне сотейника должна образоваться пленка. Немножко охладить и добавлять по одному яйцу, каждый раз хорошо вмешивать его в тесто. Разделить на шесть частей, размазать на застеленном пергаментом силиконизированном противне, выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут. Коржи охладить. Для малинового конфитюра в сотейнике соединить малину, воду, сахар, крахмал, заварить до загустения, постоянно помешивая. Прикрыть пленкой и охладить. Для крема в сотейнике соединить половину молока, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал, вымешать, чтобы не было комочков. Добавить оставшееся молоко, варить, постоянно помешивая, прикрыть пленкой и охладить. Мягкое масло взбить, по ложке добавлять, вымешивая. Сборка: слоями выложить корж, крем, конфитюр. Шоколад растопить со сливками, вымешать и полить пляцок. Украсить по желанию. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy) Пляцок Дикий мед Ингредиенты Медовый корж 3 яйца

180 г сахара

200 г кефира

100 мл масла

100 г меда

1 ч. л. соды

300 г муки

100 г изюма

150 г орехов Шоколадный корж 1 яйцо

30 г сахара

40 г какао

3 ст. л. молока

3 ст. л. масла

80 г любого варенья

1 ч. л. соды

60 г муки Крем 800 г жирной сметаны

180 г сахара

10 г ванильного сахара

0,5 л консервированных вишен

2 уп. загустителя Пропитка вода

сахар

лимонный сок Глазурь 100 г шоколада

2 ст. л. молока Читайте также: Легко и без выпечки. Как быстро приготовить низкокалорийный торт Приготовление Медовый корж: белки взбить с сахаром в рыхлую массу, добавить желтки, растительное масло, мед. В кефире растворить соду, влить в массу. Просеять в тесто муку, перемешать. Добавить изюм и измельченные орехи. Вылить тесто в форму, выпекать при температуре 180 градусов 40 минут. Охладить, корж разрезать на две части. Шоколадный корж: яйцо растереть, добавить молоко, растительное масло, варенье, сахар и соду, хорошо размешать. Просеять муку и какао. Тесто перелить в форму, выпекать при температуре 180 градусов 15 минут, корж охладить. Медовые коржи пропитать смесью из воды сахара и лимонного сока. Крем: сметану взбить с сахаром, ванильным сахаром и загустителем до стойких пиков. Сборка: корж медовый, половина крема, вишни, медовый корж, остальной крем, шоколадный корж. Бока смазать кремом. Верх полить растопленным шоколадом. Поставить в холодильник минимум на 12 часов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФУДБЛОГЕР▪️РЕЦЕПТИ▪️ДЕСЕРТИ (@recepty_przepisy) Фото: recepty_przepisy

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