Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили об отрицательных реакциях на поддельный или неправильно использованный препарат ботокса у 22 женщин от 25 до 59 лет.

Негативные симптомы

Большинство из женщин имели такие негативные симптомы,, как нечеткость или двоение в глазах, затруднение глотания и дыхания, невнятная речь, усталость и слабость.

11 пострадавших пришлось госпитализировать. Шестерых женщин лечили от ботулизма – опасного и редкого заболевания, поражающего нервную систему, что может привести к параличу мышц и даже смерти.

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Это вызывало опасение, что ботулотоксин может выходить за пределы места инъекции.

Причины

Оказалось, что все 22 женщины получили нелицензированный ботокс от неподготовленных или неквалифицированных специалистов в местах, не являющихся медицинскими учреждениями.

Между тем, в 2023 году зафиксировали вспышку отравления ботулиническим токсином (67 случаев) среди людей, которые проходили медицинскую процедуру для похудения в частной клинике в Измире, Турция.

Вопрос качества

— Если ботулинический токсин – качественный, он не вызовет активного побочного действия, даже если немного выходит за пределы места инъекции, – объясняет Аш Мосахеби, профессор пластической хирургии в Университетском колледже Лондона.

По словам эксперта, пациент обычно получает малую дозу токсина, которая не может вызвать ботулизм. Однако проблема в том, что в обращении немало подделок. Они плохо изготовлены и плохо контролируются.

Эксперт отметил, что некачественные процедуры имели серьезные психологические и эмоциональные последствия.

— К примеру, неправильно рассчитанная косметологом доза ботулотоксина может спровоцировать провисание век, которое длится до шести месяцев, — объясняет Мосахеби.

Как минимизировать риски

Эксперты призывают обращаться только к лицензированным медицинским специалистам – в идеале в медицинские учреждения.

Профессор Мосахеби провел анализ британской индустрии косметических инъекций и обнаружил, что 68% вводящих ботокс косметологов не являются врачами.

Впрочем, при правильном использовании есть все основания считать ботокс безопасным препаратом, отмечает ученый.