Вкус и аромат клубничного варенья нельзя спутать ни с чем. Потому что это вкус и аромат детства. Но идут годы, мы меняемся.
Итак, давайте внесем новое и в традиционное варенье из клубники, добавив всего один компонент бодян, предлагает шеф Евгений Клопотенко.
В нем соединились сладкие и горькие ноты, острые и терпкие, как ветер с Востока.
Ингредиенты:
- 1 кг клубники
- 500 г сахара
- 3-4 звездочки бадьяна
Клубнику хорошо промойте и очистите от хвостиков. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и дайте 20-30 минут постоять, чтобы ягоды пустили сок. Если вы используете замороженные ягоді, то разморозьте их.
Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте 3-4 звездочки бадьяна, доведите до кипения, периодически помешивая ложкой. Убавьте огонь до минимума и варите варенье 10 минут после закипания.
Разложите клубничное варенье в стерильные банки и закройте крышками.
Источник: Евгений Клопотенко