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Еда

Клубничное варенье с восточными нотками

17 июня 2022, 18:38
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
клубника
Источник: Depositphotos

Вкус и аромат клубничного варенья нельзя спутать ни с чем. Потому что это вкус и аромат детства. Но идут годы, мы меняемся.

Итак, давайте внесем новое и в традиционное варенье из клубники, добавив всего один компонент бодян, предлагает шеф Евгений Клопотенко.

В нем соединились сладкие и горькие ноты, острые и терпкие, как ветер с Востока.

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Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 500 г сахара
  • 3-4 звездочки бадьяна

Клубнику хорошо промойте и очистите от хвостиков. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и дайте 20-30 минут постоять, чтобы ягоды пустили сок. Если вы используете замороженные ягоді, то разморозьте их.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте 3-4 звездочки бадьяна, доведите до кипения, периодически помешивая ложкой. Убавьте огонь до минимума и варите варенье 10 минут после закипания.

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Разложите клубничное варенье в стерильные банки и закройте крышками.

Источник: Евгений Клопотенко

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