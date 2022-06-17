Вкус и аромат клубничного варенья нельзя спутать ни с чем. Потому что это вкус и аромат детства. Но идут годы, мы меняемся.

Итак, давайте внесем новое и в традиционное варенье из клубники, добавив всего один компонент бодян, предлагает шеф Евгений Клопотенко.

В нем соединились сладкие и горькие ноты, острые и терпкие, как ветер с Востока.

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Ингредиенты:

1 кг клубники

500 г сахара

3-4 звездочки бадьяна

Клубнику хорошо промойте и очистите от хвостиков. Переложите в кастрюлю, засыпьте сахаром и дайте 20-30 минут постоять, чтобы ягоды пустили сок. Если вы используете замороженные ягоді, то разморозьте их.

Поставьте кастрюлю на средний огонь, добавьте 3-4 звездочки бадьяна, доведите до кипения, периодически помешивая ложкой. Убавьте огонь до минимума и варите варенье 10 минут после закипания.

Разложите клубничное варенье в стерильные банки и закройте крышками.

Источник: Евгений Клопотенко