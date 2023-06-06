Апероль шприц — модный алкогольный напиток, который можно увидеть на большинстве террас в больших городах, шумных летних вечеринках и уютных заведениях где-то на берегу моря.
История напитка насчитывает уже более 100 лет, а назвали Апероль шприц в честь биттера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе.
Как приготовить трендовый коктейль Апероль шприц дома — далее в материале Фактов ICTV.
Что понадобится
Ингредиенты:
- Биттер Aperol — 40 мл
- Просеко или другое сухое игристое вино — 60 мл
- Газировка или тоник — 20 мл
- Лед
- Ломтик апельсина
Как готовить
Сначала охладите бокал для будущего коктейля в холодильнике. Поставьте его туда за 15 минут до приготовления напитка.
Налейте в охлажденный бокал биттер Aperol, добавьте кубики льда. Влейте газировку или тоник. Тщательно перемешайте коктейль.
Добавьте в бокал сухое игристое вино и украсьте свой напиток кусочком сочного апельсина.
В конце добавьте трубочку и наслаждайтесь летним коктейлем.