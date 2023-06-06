Апероль шприц — модный алкогольный напиток, который можно увидеть на большинстве террас в больших городах, шумных летних вечеринках и уютных заведениях где-то на берегу моря.

История напитка насчитывает уже более 100 лет, а назвали Апероль шприц в честь биттера Aperol, который в 1919 году впервые изготовили в итальянской Падуе.

Как приготовить трендовый коктейль Апероль шприц дома — далее в материале Фактов ICTV.

Что понадобится

Ингредиенты:

Биттер Aperol — 40 мл

Просеко или другое сухое игристое вино — 60 мл

Газировка или тоник — 20 мл

Лед

Ломтик апельсина

Как готовить

Сначала охладите бокал для будущего коктейля в холодильнике. Поставьте его туда за 15 минут до приготовления напитка.

Налейте в охлажденный бокал биттер Aperol, добавьте кубики льда. Влейте газировку или тоник. Тщательно перемешайте коктейль.

Добавьте в бокал сухое игристое вино и украсьте свой напиток кусочком сочного апельсина.

В конце добавьте трубочку и наслаждайтесь летним коктейлем.