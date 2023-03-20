Красивые и ухоженные волосы — неотъемлемый признак красоты любой женщины. Поэтому все девушки стремятся иметь длинные и густые пряди. Но чем длиннее становятся волосы, тем больше они склонны к спутыванию.
Факты ICTV узнавали, как распутать волосы и что делать, чтобы избежать проблемы.
Как распутать волосы – советы
Колтуны в волосах — распространенная проблема среди женщин с длинными и сухими волосами. Они появляются по нескольким причинам:
- Если вы плохо сушите волосы.
- Плохо их расчесываете или делаете это нерегулярно.
- Любите подчесывать корни для придания объема.
- Засыпаете с мокрыми волосами.
- Не заплетайте волосы на ночь.
Трихолог-реабилитолог Анастасия Борозенец отмечает, что волосы, особенно длинные, нуждаются в очень заботливом уходе.
— Расчесывать волосы нужно, начиная от кончиков — поднимаясь к корням. Если есть запутанные частицы, нужно осторожно пальчиками помочь распутать их, — говорит трихолог-реабилитолог.
Борозенец добавляет, что ни в коем случае нельзя драть, растягивать, рвать или делать слишком резкие движения при распутывании волос.
— Наши волосы имеют защитную часть — кутикулу. От механических повреждений, недостаточного увлажнения, использования термоприборов на очень высоких температурах особенно страдают тонкие и сухие волосы. Поэтому часто девушки сталкиваются с колтунами в волосах, — говорит Борозенец.
Трихолог-реабилитолог отмечает, что распутать волосы необходимо в несколько этапов:
- Сначала используйте специальные спреи или кондиционеры для легкого расчесывания. Их стоит нанести на сам колтун.
- Далее начинаем разбирать большой узелок на меньшие. Делайте это очень осторожно, пальчиками от кончиков до корней.
- Когда большой колтун будет распутан, нужно осторожно распутывать маленькие узелки.
- Только в конце можно использовать расческу, чтобы выровнять пряди и проверить, нет ли больше запутываний.
Еще один способ распутать волосы:
- Помойте волосы с шампунем, как вы это делаете обычно!
- Нанесите на пряди бальзам или маску. Выдержите средство 20 мин и смойте.
- Осторожными движениями начинайте распутывать мокрые пряди. Лучше делать это пальчиками.
- Процесс распутывания стоит начинать с кончиков, постепенно поднимаясь к прикорневой части.
- Распутав все колтуны, снова нанесите на волосы маску и смойте через 15 мин.
- Оберните пряди полотенцем.
- Теперь можно наносить уходовые средства и сушить волосы!