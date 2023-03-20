Красивые и ухоженные волосы — неотъемлемый признак красоты любой женщины. Поэтому все девушки стремятся иметь длинные и густые пряди. Но чем длиннее становятся волосы, тем больше они склонны к спутыванию.

Факты ICTV узнавали, как распутать волосы и что делать, чтобы избежать проблемы.

Как распутать волосы – советы

Колтуны в волосах — распространенная проблема среди женщин с длинными и сухими волосами. Они появляются по нескольким причинам:

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Если вы плохо сушите волосы.

Плохо их расчесываете или делаете это нерегулярно.

Любите подчесывать корни для придания объема.

Засыпаете с мокрыми волосами.

Не заплетайте волосы на ночь.

Трихолог-реабилитолог Анастасия Борозенец отмечает, что волосы, особенно длинные, нуждаются в очень заботливом уходе.

— Расчесывать волосы нужно, начиная от кончиков — поднимаясь к корням. Если есть запутанные частицы, нужно осторожно пальчиками помочь распутать их, — говорит трихолог-реабилитолог.

Борозенец добавляет, что ни в коем случае нельзя драть, растягивать, рвать или делать слишком резкие движения при распутывании волос.

— Наши волосы имеют защитную часть — кутикулу. От механических повреждений, недостаточного увлажнения, использования термоприборов на очень высоких температурах особенно страдают тонкие и сухие волосы. Поэтому часто девушки сталкиваются с колтунами в волосах, — говорит Борозенец.

Трихолог-реабилитолог отмечает, что распутать волосы необходимо в несколько этапов:

Сначала используйте специальные спреи или кондиционеры для легкого расчесывания. Их стоит нанести на сам колтун. Далее начинаем разбирать большой узелок на меньшие. Делайте это очень осторожно, пальчиками от кончиков до корней. Когда большой колтун будет распутан, нужно осторожно распутывать маленькие узелки. Только в конце можно использовать расческу, чтобы выровнять пряди и проверить, нет ли больше запутываний.

Еще один способ распутать волосы: