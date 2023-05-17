Клетчатка — сложный углевод или пищевое волокно, которое позволяет обогатить организм полезными микроэлементами. После попадания в кишечник она запускает механизм пищеварения, формирует благоприятную среду для жизнедеятельности нужных бактерий.
Какая бывает клетчатка
Существует два вида клетчатки:
- растворимая — снижает уровень глюкозы и холестерина в крови (пектин, инулин, камеди);
- нерастворимая — имеет функцию “щетки” и очищает пищеварительный тракт (лигнин, лигнаны, целлюлоза).
Каждый вид по-своему важен и присутствует практически во всех растениях.
Полезные свойства клетчатки
Эндокринолог Олеся Подмурняк выделяет следующие полезные свойства клетчатки:
- клетчатка выводит шлаки;
- насыщает, ведь продукты, которые богаты клетчаткой, уменьшают аппетит;
- нормализует пищеварение — твердые волокна улучшают перистальтику кишечника, стимулируют обменные процессы в организме;
- контролирует уровень сахара в крови — продукты с клетчаткой дольше перевариваются, что помогает нормализовать уровень глюкозы;
- уменьшает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта благодаря антиоксидантным свойствам.
В каких продуктах содержится клетчатка
Натуральными источниками клетчатки являются:
- ягоды — земляника, клубника, крыжовник и др.;
- овощи — помидоры, лук, тыква, брокколи и др.;
- фрукты — груша, яблоко, банан и др.;
- бобовые.
Также пищевые волокна содержатся в:
- черном шоколаде с содержанием какао-бобов более 70%;
- орехах;
- злаковых культурах.
Врач говорит, что отруби считаются лидером по количеству пищевых волокон. Они изготавливаются из внешней оболочки зерна злаковых культур.
Уровень потребления растительной клетчатки зависит от возраста и калорийности рациона. Специалисты Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) советуют употреблять около 28 г клетчатки в сутки.