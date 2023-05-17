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Продукты, в которых содержится клетчатка: что стоит добавить в рацион

17 мая 2023, 12:56
Асоян Карина редактор ленты
В яких продуктах міститься клітковина
Источник: Unsplash

Клетчатка — сложный углевод или пищевое волокно, которое позволяет обогатить организм полезными микроэлементами. После попадания в кишечник она запускает механизм пищеварения, формирует благоприятную среду для жизнедеятельности нужных бактерий.

Какая бывает клетчатка

Существует два вида клетчатки:

  • растворимая — снижает уровень глюкозы и холестерина в крови (пектин, инулин, камеди);
  • нерастворимая — имеет функцию “щетки” и очищает пищеварительный тракт (лигнин, лигнаны, целлюлоза).

Каждый вид по-своему важен и присутствует практически во всех растениях.

Полезные свойства клетчатки

Эндокринолог Олеся Подмурняк выделяет следующие полезные свойства клетчатки:

  • клетчатка выводит шлаки;
  • насыщает, ведь продукты, которые богаты клетчаткой, уменьшают аппетит;
  • нормализует пищеварение — твердые волокна улучшают перистальтику кишечника, стимулируют обменные процессы в организме;
  • контролирует уровень сахара в крови — продукты с клетчаткой дольше перевариваются, что помогает нормализовать уровень глюкозы;
  • уменьшает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта благодаря антиоксидантным свойствам.

В каких продуктах содержится клетчатка

Натуральными источниками клетчатки являются:

  • ягоды — земляника, клубника, крыжовник и др.;
  • овощи — помидоры, лук, тыква, брокколи и др.;
  • фрукты — груша, яблоко, банан и др.;
  • бобовые.

Также пищевые волокна содержатся в:

  • черном шоколаде с содержанием какао-бобов более 70%;
  • орехах;
  • злаковых культурах.

Врач говорит, что отруби считаются лидером по количеству пищевых волокон. Они изготавливаются из внешней оболочки зерна злаковых культур.

Уровень потребления растительной клетчатки зависит от возраста и калорийности рациона. Специалисты Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) советуют употреблять около 28 г клетчатки в сутки.

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