Клетчатка — сложный углевод или пищевое волокно, которое позволяет обогатить организм полезными микроэлементами. После попадания в кишечник она запускает механизм пищеварения, формирует благоприятную среду для жизнедеятельности нужных бактерий.

Какая бывает клетчатка

Существует два вида клетчатки:

растворимая — снижает уровень глюкозы и холестерина в крови (пектин, инулин, камеди);

— снижает уровень глюкозы и холестерина в крови (пектин, инулин, камеди); нерастворимая — имеет функцию “щетки” и очищает пищеварительный тракт (лигнин, лигнаны, целлюлоза).

Каждый вид по-своему важен и присутствует практически во всех растениях.

Полезные свойства клетчатки

Эндокринолог Олеся Подмурняк выделяет следующие полезные свойства клетчатки:

клетчатка выводит шлаки;

насыщает, ведь продукты, которые богаты клетчаткой, уменьшают аппетит;

нормализует пищеварение — твердые волокна улучшают перистальтику кишечника, стимулируют обменные процессы в организме;

контролирует уровень сахара в крови — продукты с клетчаткой дольше перевариваются, что помогает нормализовать уровень глюкозы;

уменьшает риск развития рака органов желудочно-кишечного тракта благодаря антиоксидантным свойствам.

В каких продуктах содержится клетчатка

Натуральными источниками клетчатки являются:

ягоды — земляника, клубника, крыжовник и др.;

овощи — помидоры, лук, тыква, брокколи и др.;

фрукты — груша, яблоко, банан и др.;

бобовые.

Также пищевые волокна содержатся в:

черном шоколаде с содержанием какао-бобов более 70%;

орехах;

злаковых культурах.

Врач говорит, что отруби считаются лидером по количеству пищевых волокон. Они изготавливаются из внешней оболочки зерна злаковых культур.

Уровень потребления растительной клетчатки зависит от возраста и калорийности рациона. Специалисты Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) советуют употреблять около 28 г клетчатки в сутки.