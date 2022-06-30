Сезон кабачков в самом разгаре. Из них можно готовить самые разные блюда. Кабачки тушат, запекают и жарят. Однако их можно употреблять и сырыми, сохраняя все витамины и минералы. Попробуйте приготовить хрустящие рулетики с творогом из молодых кабачков по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 6 шт.

Творог – 300 г

Сметана – 110 г

Сок лимона – 1 ст. л.

Масло растительное – 3 ст. л.

Базилик – 10 г

Грецкий орех – 50 г

Цедра лимона – 15 г

Приготовление:

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Орехи очищаем, раскладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов на 7-10 минут. Тем временем нарезаем кабачки овощечисткой на полоски. Солим, перчим и смазываем растительным маслом с обеих сторон. Берем творог, максимально отжимаем всю влагу, чтобы он стал сухим. Добавляем жирную сметану и перебиваем блендером в однородную массу. Солим, перчим, вливаем сок лимона, 2 ложки растительного масла. Смешиваем. Текстура должна получиться кремовой, без кусочков. Теперь в начинку добавляем нарезанную зелень базилика и размельченный на средние кусочки орех. Перемешиваем. Смазываем кабачки начинкой и заворачиваем в рулетики. Выкладываем на тарелку. Сверху посыпаем цедрой лимона и зеленью, которая у вас найдется дома: базиликом, тархуном, укропом. Готово! Приятного аппетита!