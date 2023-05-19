Скраб — кремообразный или гелеобразный косметический продукт, который способствует быстрому очищению кожи от ороговевших клеток.

Обычно основным ингредиентом скраба являются абразивные частицы (измельченные косточки ягод, измельченная скорлупа орехов, крошки кофейных зерен, тростниковый сахар, кристаллы соли и т. д.).

Во время использования скрабов именно эти абразивные частицы отшелушивают отмершие клетки с поверхности кожи.

На рынке можно найти множество скрабов для различных состояний и типов кожи, однако эффективное отшелушивающее средство можно приготовить самостоятельно.

Факты ICTV узнавали, как сделать скраб для лица в домашних условиях, и подготовили несколько эффективных рецептов.

Зачем отшелушивать кожу

По словам врач-косметолога Дарьи Тищенко, скрабы (механический пилинг) — это средство для кожи с различными абразивными частицами, которые необходимы для эксфолиации (отшелушивания) верхнего ороговевшего слоя эпидермиса.

Скрабы действительно улучшают рельеф кожи, но необходимо соблюдать определенные правила во время их использования:

нельзя часто использовать жесткие скрабы часто – от таких ежедневных процедур кожа на лице сильно грубеет;

скрабы можно использовать максимум раз в неделю для жирной кожи и один раз в две недели — для сухой.

Кроме того, жесткие скрабы запрещено использовать, если ваша кожа склонна к куперозу, они только усугубят ситуацию.

Рекомендации от врача: если вы действительно хотите получить желаемый результат, обратитесь к косметологу, он назначит эффективное средство в зависимости от типа и состояния кожи.

Домашние скрабы — рецепты

Доктор медицины и основательница собственного лечебного спа-центра Синтия Кобб отмечает, что домашние скрабы для лица, как правило, не требуют большого количества ингредиентов и готовятся довольно быстро.

Врач подготовила несколько рецептов эффективных скрабов для лица, которые можно сделать в домашних условиях.

Овсяно-йогуртовый скраб для комбинированной кожи

Овсянка богата антиоксидантами и обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают успокоить раздраженную или чувствительную кожу. А йогурт помогает усилить отшелушивание, поскольку содержит натуральную молочную кислоту.

Ингредиенты:

сырые овсяные хлопья — 2 ст. л.;

греческий йогурт без наполнителя — 1 ст. л.;

масло жожоба или жидкое кокосовое масло — 1 ст. л.

Сначала измельчите овсяные хлопья в блендере. При необходимости растопите масло, чтобы оно стало жидким.

Смешайте все ингредиенты в миске и нанесите скраб на очищенную кожу осторожными круговыми движениями. Скрабируйте кожу 30-60 сек. Остатки скраба смойте теплой водой.

Переложите оставшуюся часть скраба в герметичную емкость и храните в холодильнике.

Скраб с медом и овсянкой для жирной и комбинированной кожи

Мед — отличное дополнение к скрабу для лица, потому что он обладает способностью поддерживать баланс бактерий на нашей коже.

Кроме того, мед считается естественным отшелушивающим и увлажняющим средством, а успокаивающие антибактериальные свойства делают его полезным ингредиентом при угревой болезни кожи.

Ингредиенты:

сырая овсянка — 1/4 стакана;

мед — 2 ст. л.;

масло жожоба — 2 ст. л.

Измельчите овсяные хлопья в мелкий порошок с помощью блендера. Нагрейте мед в микроволновой печи, чтобы его было легче перемешивать.

Смешайте все ингредиенты в миске и нанесите на очищенную кожу круговыми движениями примерно. Скрабьте лицо 60 секунд. Затем смойте остатки скраба теплой водой.

Бананово-овсяный скраб для жирной кожи

Ингредиенты:

спелый банан — 1 шт;

сырые овсяные хлопья — 2 ст. л;

греческий йогурт — 1 ст. л.

Разомните банан вилкой. Он должен напоминать консистенцию пюре, но не должен быть очень жидкий.

Измельчите хлопья в мелкий порошок с помощью блендера и смешайте в миске ингредиенты.

Наносите скраб на чистую кожу лица в течение 30-60 сек. Тщательно смойте скраб теплой водой.

Клубничный скраб для кожи, склонной к акне

Клубника содержит много витамина C, а противовоспалительные свойства ягоды способны уменьшить воспаление акне.

Вам понадобятся:

размятая клубника — 1/2 стакана;

сахар — 1 стакан;

кокосовое масло — 1/2 стакана.

Смешайте все ингредиенты в миске и скрабируйте очищенную кожу лица в течение 30-60 сек. Смойте остатки клубничного скраба водой.

С какими ингредиентами в домашних скрабах следует быть осторожными

По словам Синтии Кобб, кожа лица очень чувствительная и нежная, поэтому скрабы должны содержать мелкие абразивные частицы.

Продукты, которые считают достаточно жесткими для кожи лица:

сахар;

морская соль;

ореховая скорлупа;

кофейная гуща.

Эти частицы слишком грубые для нежной кожи лица, поэтому с ними нужно очень осторожными.

— Использование грубых ингредиентов может привести к воспалению и раздражению кожи. По словам врача, сахар, соль или кофейная гуща могут даже поцарапать или повредить кожу.

Чтобы предотвратить повреждение и раздражение кожи, лучше использовать мягкий эксфолиант с более мелкими частицами:

овсянка очень мелкого помола;

корица;

молотый рис;

пищевая сода в небольших количествах.

Также можно использовать: