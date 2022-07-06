Мед часто используют для разнообразных бьюти процедур. Он способен залечить раны, продлить молодость, подтянуть кожу и тому подобное.
Для волос мед не менее эффективен. Популярные медовые маски помогут избавиться от перхоти, ускорить рост и напитать волосы.
Как приготовить маску для волос с медом в домашних условиях — читайте в нашем материале.
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Рецепт маски с медом
Чтобы приготовить питательную маску для волос, вам нужен:
- мед;
- масло для волос (если хотите ускорить рост, используйте репейное масло).
Приготовление маски невероятно простое:
- Поставьте мед на водяную баню — он должен быть жидкий.
- Добавьте к теплому меду чайную ложку специального масла для волос.
- Нанесите по всей длине волос, отступив пять см от корней;
- Наденьте шапочку для душа и укутайте волосы полотенцем.
- Держите маску 30 мин.
Смывать медовую маску необходимо с помощью шампуня. Делайте такую бьют процедуру два-три раза в неделю и результат не заставит долго ждать!