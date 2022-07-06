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Красота

Ускоряет рост и питает волосы: рецепт медовой маски

6 июля 2022, 19:40
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Ускоряет рост и питает волосы: рецепт медовой маски
Источник: Depositphotos

Мед часто используют для разнообразных бьюти процедур. Он способен залечить раны, продлить молодость, подтянуть кожу и тому подобное.

Для волос мед не менее эффективен. Популярные медовые маски помогут избавиться от перхоти, ускорить рост и напитать волосы.

Как приготовить маску для волос с медом в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Рецепт маски с медом

Чтобы приготовить питательную маску для волос, вам нужен:

  • мед;
  • масло для волос (если хотите ускорить рост, используйте репейное масло).

Приготовление маски невероятно простое:

  1. Поставьте мед на водяную баню — он должен быть жидкий.
  2. Добавьте к теплому меду чайную ложку специального масла для волос.
  3. Нанесите по всей длине волос, отступив пять см от корней;
  4. Наденьте шапочку для душа и укутайте волосы полотенцем.
  5. Держите маску 30 мин.

Смывать медовую маску необходимо с помощью шампуня. Делайте такую бьют процедуру два-три раза в неделю и результат не заставит долго ждать!

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