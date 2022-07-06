Мед часто используют для разнообразных бьюти процедур. Он способен залечить раны, продлить молодость, подтянуть кожу и тому подобное.

Для волос мед не менее эффективен. Популярные медовые маски помогут избавиться от перхоти, ускорить рост и напитать волосы.

Как приготовить маску для волос с медом в домашних условиях — читайте в нашем материале.

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Рецепт маски с медом

Чтобы приготовить питательную маску для волос, вам нужен:

мед ;

; масло для волос (если хотите ускорить рост, используйте репейное масло).

Приготовление маски невероятно простое:

Поставьте мед на водяную баню — он должен быть жидкий. Добавьте к теплому меду чайную ложку специального масла для волос. Нанесите по всей длине волос, отступив пять см от корней; Наденьте шапочку для душа и укутайте волосы полотенцем. Держите маску 30 мин.

Смывать медовую маску необходимо с помощью шампуня. Делайте такую бьют процедуру два-три раза в неделю и результат не заставит долго ждать!