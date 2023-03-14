Современная индустрия красоты значительно облегчает жизнь девушкам. Наибольшее внимание красавицы уделяют бровям. Тренд последних нескольких лет — густые и ухоженные брови.

Поэтому девушки все чаще делают себе различные техники татуажа, которые помогают стать обладательницей красивых и естественных бровей.

Одной из таких популярных техник является пудровое напыление. Факты ICTV узнавали, что такое пудровые брови, кому можно делать процедуру и на что стоит обратить внимание.

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Что такое пудровое напыление бровей?

Топ-мастер и основательница студии перманентного макияжа Lbar Ксения Кобылянская отмечает, что пудровые брови — это современная техника внесения пигмента в кожу для получения красивых и гармоничных оттенков.

— У пудровых бровей есть несколько синонимов. Их называют пиксельные, нано-напыление, теневая растушевка, бархатные брови и тому подобное. Все это скорее маркетинговые шаги мастеров, а не различие в технике нанесения, — отмечает Кобылянская.

На самом деле пудровые брови — принципиально новое направление перманентного макияжа. Это уникальная техника, которая по своему исполнению отличается от существующих.

— Секрет пудрового напыления таится в микропрокалывании иглой, сквозь которую вводится пигмент. Мастер точечно вводит пигмент, создающий эффект растушевки. Результат без преувеличения потрясающий, – отмечает топ-мастер.

После процедуры брови выглядят максимально натурально, будто вы их просто накрасили декоративной косметикой.

— Эффект пудрового напыления длится до двух лет. Со временем пигмент светлеет, расщепляется и бесследно выводится организмом, — говорит Кобылянская.

Мастер добавляет, что сегодня пудровые брови — это техника, которая дарит очень естественный эффект, который сложно визуально назвать перманентным макияжем.

Стоит отметить, что во время выполнения техники родные волоски совсем не затрагиваются, поэтому исключается риск их выпадения или прекращения роста. Это связано с тем, что волосяные луковицы расположены намного глубже, чем проникает пигмент.

Мастер внедряет иглу на глубину не более 1 мм – это самые высокие слои кожи.

Как проходит процедура пудрового напыления и на что стоит обратить внимание?

Ксения Кобылянская отмечает, что процедура нанесения пудровых бровей проходит в несколько этапов:

Сперва мастер осматривает клиента, выделяет его визуальные параметры, учитывает особенности лица, а затем рисует эскиз. По словам Кобылянской, не всегда форма, которую привыкли видеть девушки, смотрится гармонично на лице. Далее мастер индивидуально подбирает цвет пигмента, которым будут напылять ваши брови. Мастер должен учитывать цвет ваших глаз, кожи, волос и т. д. После выбора цвета и эскиза начинается сама процедура напыления бровей. По словам Кобылянской, эта работа должна занимать не более 40 мин. Пудровые брови — техника с минимальным травмированием кожи, поэтому ее можно выполнять без анестетика. Затем мастер должен рассказать клиенту об особенностях ухода за пудровыми бровями.

— Вся процедура (со всеми этапами) занимает не более 1,5 часа. Из них не более 40 минут уделяется процедуре введения пигмента. Остальное время — рисунок эскиза и выбор цвета, — говорит топ-мастер.

На что обратить внимание во время процедуры? После того как мастер нарисует эскиз будущего напыления, он должен обязательно показать его вам! Лишь после вашего согласования, мастер может начинать нанесение пудровых бровей!

Кобылянская добавляет, что мастер также должен посоветоваться с вами по поводу цвета будущего напыления!

— Если вам что-то не нравится, мастер может дорабатывать эскиз или поиграть с цветом на основе ваших пожеланий, – добавляет специалист.

Особенности техники пудрового напыления

Одна из особенностей техники — можно использовать несколько оттенков пигмента. Например, сделать мягкий переход цвета от светлого оттенка к темному. Также с помощью пудровых бровей можно:

скрыть любые недостатки в области вокруг бровей: шрамы, рубцы, любые видимые врожденные или приобретенные дефекты;

исправить асимметрию, подкорректировать форму;

визуально приподнять хвостик бровей;

получить желаемый цвет;

создать или дополнить свой образ аккуратными, красивыми бровями.

— Техника не имеет ограничений в возрасте, поэтому пудровое напыление бровей делают женщины любой возрастной категории, – говорит мастер.

Кому можно делать процедуру пудрового напыления бровей?

В общем пудровое напыление можно делать почти всем, особенно:

Если у вас очень светлые брови, а волосы при этом темнее. В таком случае, нежное пудровое напыление выравнивает цвет.

Если брови неровные.

Если вам хочется изменить цвет и добавить насыщенности.

Если брови быстро выгорают на солнце.

Чаще всего пудровое напыление бровей подходит блондинкам и девушкам с русыми волосами.

Но обратите внимание, что пудровые брови противопоказаны при:

аллергической реакции на препараты;

сахарном диабете;

инсулинозависимости;

гепатите, СПИДе, ВИЧ;

плохой свертываемости крови, бронхиальной астме, повышенном давлении, почечной недостаточности;

хронических заболеваниях на стадии обострения;

онкологии;

дерматите;

если есть ранки, царапины, ожоги и другие повреждения в области бровей;

седых волосках (не берется пигмент).