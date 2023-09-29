Эти кексы — настоящее наслаждение. По нашему рецепту вкусности на кефире получаются воздушные и ароматные. А готовятся очень просто.

Ингредиенты

2 яйца

1 стакан сахара

1 стакан кефира

100 г сливочного масла

1 ч. л. ванильного сахара

2 стакана муки

2 ч. л. разрыхлителя

сахарная пудра для посыпки — по вкусу

Приготовление

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Взбиваем яйца с сахаром (в том числе ванильным). Вливаем кефир, растопленное сливочное масло и перемешиваем. Всыпаем муку, смешанную с разрыхлителем. Замешиваем жидкое тесто. Выкладываем в смазанную маслом форму и разравниваем. Помещаем в нагретую до 180 °С духовку и выпекаем примерно 50 минут. После приготовления освобождаем кексы от формы. Посыпаем сахарной пудрой и….крекс, пекс, кекс — подаем к чаю.

Совет: по желанию можно добавить в тесто ягоды.

Конечно же, для тех, кто следит за своей фигурой, лучше много кексов не есть, но от нескольких просто невозможно отказаться. Приятного аппетита!

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Фото: Сгенерировано ИИ