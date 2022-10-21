Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

“Пирог” из сала и ржаного хлеба

21 октября 2022, 20:44
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сало
Источник: Pixabay

Сало для украинца – это все: вкусная и сытная еда, удобная закуска, которую можно взять в дорогу, на работу, рыбалку, в поход, символ достатка. И заменить его нельзя ничем.

Существует много рецептов блюд из сала и с салом. Шеф реалити На ножах Алекс Якутов предлагает сделать “пирог” из сала и ржаного хлеба.

Ингредиенты:

Сейчас смотрят
  • Сало – 400 г
  • Хлеб ржаной – 1 буханка
  • Чеснок – по вкусу
  • Укроп – 20 г
  • Петрушка – 20 г
  1. Свежее сало пропустите через мясорубку. Если оно с тонкой шкуркой, то срезать ее не нужно.
  2. Возьмите чеснок по вкусу. Если любите острее, чеснока возьмите побольше. Очистите зубчики и выжмите в сало.
  3. Укроп и петрушку промойте, просушите и мелко нарубите ножом. Добавьте в сало.
  4. Все хорошо перемешайте, чтобы получилась нежная смесь.
  5. Ржаной хлеб нарежьте вдоль на тонкие ломти.
  6. Первый ломоть смажьте сверху салом. Накройте второй. Его тоже сверху смажьте салом. И так до последнего. Верхний ломоть смазывать не нужно.
Читайте также:
полуничний пляцокКлубничный пирог от Алекса Якутова

Дайте настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и смягчился. Нарезайте, ешьте и наслаждайтесь.

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь