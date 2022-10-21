Сало для украинца – это все: вкусная и сытная еда, удобная закуска, которую можно взять в дорогу, на работу, рыбалку, в поход, символ достатка. И заменить его нельзя ничем.
Существует много рецептов блюд из сала и с салом. Шеф реалити На ножах Алекс Якутов предлагает сделать “пирог” из сала и ржаного хлеба.
Ингредиенты:
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- Сало – 400 г
- Хлеб ржаной – 1 буханка
- Чеснок – по вкусу
- Укроп – 20 г
- Петрушка – 20 г
- Свежее сало пропустите через мясорубку. Если оно с тонкой шкуркой, то срезать ее не нужно.
- Возьмите чеснок по вкусу. Если любите острее, чеснока возьмите побольше. Очистите зубчики и выжмите в сало.
- Укроп и петрушку промойте, просушите и мелко нарубите ножом. Добавьте в сало.
- Все хорошо перемешайте, чтобы получилась нежная смесь.
- Ржаной хлеб нарежьте вдоль на тонкие ломти.
- Первый ломоть смажьте сверху салом. Накройте второй. Его тоже сверху смажьте салом. И так до последнего. Верхний ломоть смазывать не нужно.
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Дайте настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и смягчился. Нарезайте, ешьте и наслаждайтесь.