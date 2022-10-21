Сало для украинца – это все: вкусная и сытная еда, удобная закуска, которую можно взять в дорогу, на работу, рыбалку, в поход, символ достатка. И заменить его нельзя ничем.

Существует много рецептов блюд из сала и с салом. Шеф реалити На ножах Алекс Якутов предлагает сделать “пирог” из сала и ржаного хлеба.

Ингредиенты:

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Сало – 400 г

Хлеб ржаной – 1 буханка

Чеснок – по вкусу

Укроп – 20 г

Петрушка – 20 г

Свежее сало пропустите через мясорубку. Если оно с тонкой шкуркой, то срезать ее не нужно. Возьмите чеснок по вкусу. Если любите острее, чеснока возьмите побольше. Очистите зубчики и выжмите в сало. Укроп и петрушку промойте, просушите и мелко нарубите ножом. Добавьте в сало. Все хорошо перемешайте, чтобы получилась нежная смесь. Ржаной хлеб нарежьте вдоль на тонкие ломти. Первый ломоть смажьте сверху салом. Накройте второй. Его тоже сверху смажьте салом. И так до последнего. Верхний ломоть смазывать не нужно.

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Дайте настояться 30 минут, чтобы хлеб пропитался и смягчился. Нарезайте, ешьте и наслаждайтесь.