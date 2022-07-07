Пирог с вишнями – беспроигрышный вариант для летнего обеда, считает шеф Евгений Клопотенко. У многих хозяек в арсенале есть традиционный рецепт пирога с вишней. Но Шеф Евгений Клопотенко ко всему добавляет свою “изюминку”, и вишневый пирог — не исключение. Несмотря на то, что пирог получается сочным, он приготовил к нему еще и вишневый соус.

Ингредиенты

Для теста:

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150 мл Молоко (теплое)

1 ч. ложка Сухие дрожжи

2 ст. ложки Сахар

40 мл Растительное масло

½ ч. ложки Соль

1-1,5 стакан Мука

1 шт. Яйцо (для смазки пирога)

Для начинки:

300 г Вишня (замороженная)

щепотка Молотая корица

Зерна кардамона (несколько)

0,5 шт. Цедра лимона (половина лимона)

3-4 ст. кровати Сахар

1 ч. л. Кукурузный крахмал

Тесто. Сначала сделайте опару – смешайте молоко, дрожжи, сахар и муку. Уберите в теплое место на 15 минут. Затем добавьте соль, растительное масло, оставшуюся муку и замесите тесто.

Начинка. В небольшую кастрюлю выложите вишню добавьте сахар, корицу, кардамон (несколько зерен), доведите до кипения и варите 7 минут. Процедите сок из вишни через сито – он нужен для приготовления соуса, которым мы дополним пирог. Крахмал разведите в небольшом количестве холодной воды и добавьте к соусу, немного проварите в кастрюле, чтобы он загустел.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто, выложите начинку из проваренных ягод вишни. Заверните тесто в виде небольшой буханки, сделайте несколько неглубоких надрезов ножом. Смажьте взбитым яйцом и поставьте в духовку на 25-30 минут или до появления золотистой корочки. Подавайте вишневый пирог вместе с вишневым соусом.

Источник: Евгений Клопотенко