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Еда

Пирог с вишней: вкус детства

7 июля 2022, 15:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
пирог с вішнями
Источник: Depositphotos

Пирог с вишнями – беспроигрышный вариант для летнего обеда, считает шеф Евгений Клопотенко. У многих хозяек в арсенале есть традиционный рецепт пирога с вишней. Но Шеф Евгений Клопотенко ко всему добавляет свою “изюминку”, и вишневый пирог — не исключение. Несмотря на то, что пирог получается сочным, он приготовил к нему еще и вишневый соус.

Ингредиенты

Для теста:

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  • 150 мл Молоко (теплое)
  • 1 ч. ложка Сухие дрожжи
  • 2 ст. ложки Сахар
  • 40 мл Растительное масло
  • ½ ч. ложки Соль
  • 1-1,5 стакан Мука
  • 1 шт. Яйцо (для смазки пирога)

Для начинки:

  • 300 г Вишня (замороженная)
  • щепотка Молотая корица
  • Зерна кардамона (несколько)
  • 0,5 шт. Цедра лимона (половина лимона)
  • 3-4 ст. кровати Сахар
  • 1 ч. л. Кукурузный крахмал

Тесто. Сначала сделайте опару – смешайте молоко, дрожжи, сахар и муку. Уберите в теплое место на 15 минут. Затем добавьте соль, растительное масло, оставшуюся муку и замесите тесто.

Начинка. В небольшую кастрюлю выложите вишню добавьте сахар, корицу, кардамон (несколько зерен), доведите до кипения и варите 7 минут. Процедите сок из вишни через сито – он нужен для приготовления соуса, которым мы дополним пирог. Крахмал разведите в небольшом количестве холодной воды и добавьте к соусу, немного проварите в кастрюле, чтобы он загустел.

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Разогрейте духовку до 180 градусов. Раскатайте тесто, выложите начинку из проваренных ягод вишни. Заверните тесто в виде небольшой буханки, сделайте несколько неглубоких надрезов ножом. Смажьте взбитым яйцом и поставьте в духовку на 25-30 минут или до появления золотистой корочки. Подавайте вишневый пирог вместе с вишневым соусом.

Источник: Евгений Клопотенко

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