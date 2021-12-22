Вкусности на Новый год, алкоголь и макияж не проходят бесследно для кожи, особенно для проблемной.

По словам врача-дерматолога Елены Абрамчук, традиционно ежегодно после пышных застолий за консультацией обращаются пациенты с обострением акне. Она озвучила советы, которые нужно соблюдать.

Как восстановить кожу после зимних праздников

Нормализовать рацион

— Меньше простых углеводов, сбалансированный рацион, вода. Уместным будет “принцип тарелки”: 0,5 – овощи, фрукты, зелень, ягоды, 0,25 – каши, злаки, крахмалистые овощи, 0,25 – белки животные и растительные, – говорит Елена Абрамчук.

Увлажнение кожи

По ее словам, в это время не стоит спешить делать пилинги, если кожа раздражена, пересушена. Лучше уделить больше внимания увлажнению.

Восстановить лечение

Делать это нужно постепенно.

— Часто пациенты думают: “Вот сейчас как вернусь домой, как нанесу все лечебные средства сразу, через несколько дней успею полечить кожу”. Нет, в дерматологии принцип “побольше масла на хлеб” не работает, – добавляет врач-дерматолог.

Так человек рискует пересушить кожу, получить шелушение, раздражение и покраснение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛІКАР ДЕРМАТОЛОГ ІРПІНЬ (@dr.olena.derm)

Не выдавливать воспалительные элементы

Это не ускорит решение проблемы, комментирует специалист.

— Если у вас есть схема лечения, просто наберитесь терпения и используйте лечебные средства. Эффект становится заметен через несколько недель, — объясняет Елена Абрамчук.

Не использовать народные средства

Их эффективность сомнительна. В то же время нет секретного средства, которое сразу же уберет последствия нарушения диеты и неправильного ухода за кожей.