Рецептов паски существует огромное множество. В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается любимыми рецептами блюд. Участница проекта Холостяк-10 Алина Ляшук поделилась рецептом паски, который передался ей от прабабушки. Девушка рассказала, что паски получаются вкусными и долго не черствеют. Рецепт кулича на молоке — читайте в материале.
Рецепт паски на молоке 2023
Ингредиенты:
- 1 литр теплого молока;
- 10 целых яиц;
- 10 желтков;
- 3,5 стакана сахара.
Способ приготовления:
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- Все ингредиенты необходимо сбить.
- Затем добавьте один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 г дрожжей и щепотку соли.
- Все это размешайте и оставьте на два часа в тепле.
- Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить две ложки подсолнечного масла.
- А когда тесто подойдет – можно начинать лепить паски.
- Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то паска лопнет.
- Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.
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