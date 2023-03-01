Рецептов паски существует огромное множество. В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается любимыми рецептами блюд. Участница проекта Холостяк-10 Алина Ляшук поделилась рецептом паски, который передался ей от прабабушки. Девушка рассказала, что паски получаются вкусными и долго не черствеют. Рецепт кулича на молоке — читайте в материале.

Рецепт паски на молоке 2023

Ингредиенты:

1 литр теплого молока;

10 целых яиц;

10 желтков;

3,5 стакана сахара.

Способ приготовления:

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Все ингредиенты необходимо сбить. Затем добавьте один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 г дрожжей и щепотку соли. Все это размешайте и оставьте на два часа в тепле. Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить две ложки подсолнечного масла. А когда тесто подойдет – можно начинать лепить паски. Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то паска лопнет. Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

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