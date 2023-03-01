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Рецепт кулича на молоке от участницы Холостяка Алины Ляшук

1 марта 2023, 15:48
Анна Голишевская Редактор сайта
Пасха
Источник: Unsplash

Рецептов паски существует огромное множество. В преддверии Пасхи каждая хозяйка запасается любимыми рецептами блюд. Участница проекта Холостяк-10 Алина Ляшук поделилась рецептом паски, который передался ей от прабабушки. Девушка рассказала, что паски получаются вкусными и долго не черствеют. Рецепт кулича на молоке — читайте в материале.

Рецепт паски на молоке 2023

Ингредиенты:

  • 1 литр теплого молока;
  • 10 целых яиц;
  • 10 желтков;
  • 3,5 стакана сахара.

Способ приготовления:

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  1. Все ингредиенты необходимо сбить.
  2. Затем добавьте один стакан растопленного масла, полстакана растительного масла, 200 г дрожжей и щепотку соли.
  3. Все это размешайте и оставьте на два часа в тепле.
  4. Затем нужно высыпать муку. Чтобы тесто получилось не густым и лучше вымешивалось, следует добавить две ложки подсолнечного масла.
  5. А когда тесто подойдет – можно начинать лепить паски.
  6. Формочки помажьте маслом. Наполните 1/3 формы и обязательно оставьте, чтобы тесто подошло к краям формы, потому что если не подойдет, то паска лопнет.
  7. Верх пасок смажьте яйцом и поставьте выпекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.
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Пасха Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
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