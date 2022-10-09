Растяжки (стрии) — тонкие линии на коже, которые возникают из-за разрывов подкожных тканей в результате быстрого роста самой кожи. Проблема чаще всего не медицинская, а эстетическая, потому что людям неприятно видеть кожу в растяжках.

Почему возникают стрии и можно ли от них избавиться, рассказывает врач-педиатр Евгений Комаровский.

— Растяжки, или стрии, — это проблема не кожи, а тканей, которые находятся под ней. Разрыв коллагена и эластина приводят к тому, что на поверхности возникают участки, отличающиеся цветом от основной кожи, — рассказывает врач.

Причины растяжек

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В основе процесса разрывов тканей лежат такие причины:

Интенсивный рост кожи, быстрое растяжение ее. У подростков во время интенсивного роста (у 70% девочек и 40%мальчиков). У беременных. В основном они возникают на груди, животе и бедрах. Могут возникнуть у спортсменов, которые очень интенсивно наращивают объем мышц и используют кортикостероиды. Серьезные колебания гормонов. Особенно это касается гормонов надпочечников. Генетика. Если у мамы были растяжки во время беременности, то у дочери в 99% они также появятся. Болезни, связанные с избыточным продуцированием гормонов надпоечников.

Признаки растяжек

— Если есть предпосылки возникновения растяжек, указанные выше, — объясняет доктор. — То некоторые признаки растяжек можно распознать заранее.

Участки кожи, где готовы образоваться стрии, становятся тоньше и розовее, чем вся остальная кожна.

Затем на ней появляются красные линии, могут быть с фиолетовым оттенком. Со временем они светлеют.

Длина линий пять-семь см, а ширина варьируется в зависимости от интенсивности растяжения кожи — от одного до 10 мм. У людей с болезнями, связанными с надпочечниками могут быть и больше.

Как избавиться

— Когда проблема становится очень заметной, то люди готовы сделать все, что угодно, лишь избавиться от уродующих кожу полос, — говорит Комаровский. — И тут я хочу предостеречь вас от необдуманных шагов.

Во-первых, утверждает врач, нет серьезных исследований, подтверждающих существование эффективных кремов и мазей от растяжек. А они недешевы, поэтому не стоит бросаться и покупать первое попавшееся средство.

Во-вторых, со временем растяжки исчезают сами по себе или становятся малозаметными. Поэтому невозможно с уверенностью сказать, что стало истинной причиной — природа или лекарственные средства.

Третье, если вы собираетесь забеременеть или уже беременны, то ни в коем случае не применяйте средства, относящиеся к ретиноидам (содержат витамин А). Потому что они очень вредят плоду.

Есть три основные группы препаратов, которые могут улучшить состояние кожи при стриях:

средства на основе гиалуроновой кислоты. средства на основе травы центелла. Третиноин (именно тот ретиноид, который противопоказан беременным).

Что можно применить для профилактики

Считается, что усиленное увлажнение помогает улучшить состояние кожи.

Поэтому, можно после душа наносить на кожу увлажняющий крем, надевать на тело умеренно плотную футболку и ложиться спать.

Если ничего не помогает

Если эффекта от внешнего воздействия нет, то идите к специалисту. У дерматологов есть масса инструментов и аппаратов для помощи при стриях.

Перед посещением врача, почитайте отзывы и выберите тот центр который пользуется наибольшей популярностью и имеет положительные отзывы.

Пластическая хирургия не убирает стрии, она может убрать только складки кожи, образовавшиеся после снижения веса, а с ними и растяжки.

Источник: Евгений Комаровский