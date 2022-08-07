Хотя свеклу и считают более зимним овощем, с ней можно готовить вкусные блюда круглый год. Вот и салат со шпинатом и свеклой – это всегда уместно, считает шеф Евгений Клопотенко. Более того, свекла и шпинат оказывают положительное влияние на кроветворение и кровеносную систему. Если их совместить в одном блюде, то эффект лечебно-профилактического действия будет двойным.

Салат из свеклы и шпината

Ингредиенты

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120 г шпината

1 средняя вареная свекла

120 г сыра фета

1 ст. л. жареных тыквенных семян

1 зубчик чеснока

2 ст. л. ароматного подсолнечного масла

соль по вкусу

Помойте свеклу среднего размера. Не очищая его от кожуры, положите в большую кастрюлю и залейте водой. Добавьте щепотку соли и варите на среднем огне в течение 1,5-2 часов. Проверяйте готовность вилкой или ножом, они должны легко входить в свеклу.

Промойте шпинат и просушите бумажными полотенцами. Хвостики можно не обрезать

Когда свекла немного остынет, порежьте ее слайсами. Можно выбрать и любую другую форму нарезки, как вам больше нравится. Зубчик чеснока мелко порубите или пропустите через пресс.

Выложите в миску свеклу, чеснок, листики шпината. Сыр фета, изрезанную небольшими кубиками или покрошите руками, добавьте в салат.

Всыпьте семена тыквы, посолите по вкусу и полейте салат ароматным подсолнечным маслом, перемешайте.

Источник: Евгений Клопотенко