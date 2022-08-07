Хотя свеклу и считают более зимним овощем, с ней можно готовить вкусные блюда круглый год. Вот и салат со шпинатом и свеклой – это всегда уместно, считает шеф Евгений Клопотенко. Более того, свекла и шпинат оказывают положительное влияние на кроветворение и кровеносную систему. Если их совместить в одном блюде, то эффект лечебно-профилактического действия будет двойным.
Салат из свеклы и шпината
Ингредиенты
- 120 г шпината
- 1 средняя вареная свекла
- 120 г сыра фета
- 1 ст. л. жареных тыквенных семян
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. л. ароматного подсолнечного масла
- соль по вкусу
Помойте свеклу среднего размера. Не очищая его от кожуры, положите в большую кастрюлю и залейте водой. Добавьте щепотку соли и варите на среднем огне в течение 1,5-2 часов. Проверяйте готовность вилкой или ножом, они должны легко входить в свеклу.
Промойте шпинат и просушите бумажными полотенцами. Хвостики можно не обрезать
Когда свекла немного остынет, порежьте ее слайсами. Можно выбрать и любую другую форму нарезки, как вам больше нравится. Зубчик чеснока мелко порубите или пропустите через пресс.
Выложите в миску свеклу, чеснок, листики шпината. Сыр фета, изрезанную небольшими кубиками или покрошите руками, добавьте в салат.
Всыпьте семена тыквы, посолите по вкусу и полейте салат ароматным подсолнечным маслом, перемешайте.
Источник: Евгений Клопотенко