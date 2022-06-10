Молодой картофель, как и все свежие овощи, богат витаминами. В ней содержатся витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а витамина С втрое больше, чем в переживших зиму клубнях. Если картофель соединить с другими свежими овощами, то можно получить витаминную бомбу на тарелке. Попробуйте приготовить салат с картофелем и шпинатом по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.
Ингредиенты:
- Картофель молодой – 150 г
- Шпинат – 100 г
- Рукола – 100 г
- Спаржа – 2 стручка
- Перепелиные яйца – 4 шт.
- Каперсы – 15 г
- Соленые огурцы – 2 шт.
- Болгарский перец – 0,5 шт.
- Лимонный фреш – 1 ч. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Очистите картофель. Я это делаю не ножом. Прохожусь новой губкой для мытья посуды.
- Сварите до готовности. Горячий картофель разломайте руками на средние куски.
- Спаржу зачистите и приварите в подсоленной воде. Вытащите и переложите в ледяную воду. Шоковый перепад температуры позволит не утратить цвет. Разрежьте на средние кусочки.
- Обмажьте спаржу с картофелем на сковороде 10 минут. Переложите в миску, где будете замешивать салат.
- Шпинат и рукколу нарежьте. Положите картофель и спаржу.
- Отварите перепелиные яйца, очистите их.
- Приготовьте соус. Для этого мелко нашинкуйте соленые огурцы, болгарский перец, добавьте каперсы, соль и перец, влейте лимонный фреш. Перемешайте с майонезом.
Смешайте салат с соусом, сверху выложите разрезанные пополам яйца. Приятного тебе аппетита.
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