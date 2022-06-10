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Еда

Салат из молодого картофеля и шпината

10 июня 2022, 18:17
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
салат

Молодой картофель, как и все свежие овощи, богат витаминами. В ней содержатся витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а витамина С втрое больше, чем в переживших зиму клубнях. Если картофель соединить с другими свежими овощами, то можно получить витаминную бомбу на тарелке. Попробуйте приготовить салат с картофелем и шпинатом по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

  • Картофель молодой – 150 г
  • Шпинат – 100 г
  • Рукола – 100 г
  • Спаржа – 2 стручка
  • Перепелиные яйца – 4 шт.
  • Каперсы – 15 г
  • Соленые огурцы – 2 шт.
  • Болгарский перец – 0,5 шт.
  • Лимонный фреш – 1 ч. л.
  • Майонез – 3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  1. Очистите картофель. Я это делаю не ножом. Прохожусь новой губкой для мытья посуды.
  2. Сварите до готовности. Горячий картофель разломайте руками на средние куски.
  3. Спаржу зачистите и приварите в подсоленной воде. Вытащите и переложите в ледяную воду. Шоковый перепад температуры позволит не утратить цвет. Разрежьте на средние кусочки.
  4. Обмажьте спаржу с картофелем на сковороде 10 минут. Переложите в миску, где будете замешивать салат.
  5. Шпинат и рукколу нарежьте. Положите картофель и спаржу.
  6. Отварите перепелиные яйца, очистите их.
  7. Приготовьте соус. Для этого мелко нашинкуйте соленые огурцы, болгарский перец, добавьте каперсы, соль и перец, влейте лимонный фреш. Перемешайте с майонезом.
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Смешайте салат с соусом, сверху выложите разрезанные пополам яйца. Приятного тебе аппетита.

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Источник
Новый канал
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