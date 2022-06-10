Молодой картофель, как и все свежие овощи, богат витаминами. В ней содержатся витамины A, B1, B2, B5, B6, C, E, K, а витамина С втрое больше, чем в переживших зиму клубнях. Если картофель соединить с другими свежими овощами, то можно получить витаминную бомбу на тарелке. Попробуйте приготовить салат с картофелем и шпинатом по рецепту шефа и эксперта реалити Нового канала На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты:

Картофель молодой – 150 г

Шпинат – 100 г

Рукола – 100 г

Спаржа – 2 стручка

Перепелиные яйца – 4 шт.

Каперсы – 15 г

Соленые огурцы – 2 шт.

Болгарский перец – 0,5 шт.

Лимонный фреш – 1 ч. л.

Майонез – 3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Очистите картофель. Я это делаю не ножом. Прохожусь новой губкой для мытья посуды. Сварите до готовности. Горячий картофель разломайте руками на средние куски. Спаржу зачистите и приварите в подсоленной воде. Вытащите и переложите в ледяную воду. Шоковый перепад температуры позволит не утратить цвет. Разрежьте на средние кусочки. Обмажьте спаржу с картофелем на сковороде 10 минут. Переложите в миску, где будете замешивать салат. Шпинат и рукколу нарежьте. Положите картофель и спаржу. Отварите перепелиные яйца, очистите их. Приготовьте соус. Для этого мелко нашинкуйте соленые огурцы, болгарский перец, добавьте каперсы, соль и перец, влейте лимонный фреш. Перемешайте с майонезом.

Смешайте салат с соусом, сверху выложите разрезанные пополам яйца. Приятного тебе аппетита.