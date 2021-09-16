Секс на раз. С такой ситуацией сталкивались как мужчины, так и женщины.

Несмотря на все предупреждения, от такой связи отказываться не стоит, если есть сильное желание, считает сексолог и психолог реалити Эксы на Новом канале Наталья Ежова. Но стоит помнить о ряде правил, которые уберегут от негативных последствий такого опыта.

Топ-5 советов от Натальи Ежовой:

Всегда использовать презервативы

— Даже если вы употребляете гормональные таблетки или у вас есть спираль, используйте презервативы. Это убережет вас от многих проблем, потому что вы не знаете, что будет потом. Вы можете сексуально не подойти друг другу, и поэтому не будете строить отношения вместе, — отмечает Наталья Ежова.

Не чувствовать вину

Решаясь на такой опыт, не стоит после этого чувствовать вину.

— Не вините себя, если после секса партнер вам не звонит. Не думайте, что с вами что-то не то. Иногда один раз — это один раз, — добавляет сексолог.

Не ждать ничего

Важно заранее не строить «воздушные замки», даже если партнер очень нравится. Это убережет от разочарования и угрызений совести.

— Продолжение может или быть, или нет. Если не будет таких ожиданий, то секс правда будет классным, — объясняет специалист.

Быть осторожными со скрытыми камерами

— Иногда случается, что во время секса на раз один из партнеров снимает процесс, а потом выкладывает в интернет. Чтобы этого избежать, лучше самостоятельно выбрать место для секса. Скажем, забронируйте номер в гостинице, — рекомендует Наталья Ежова.

Стоит изучить партнера заранее

Решаясь провести с кем-то ночь, важно хотя бы минимально узнать этого человека, кто он и чем занимается. Несмотря на сильное желание, не стоит забывать о собственной безопасности. Иногда секс на раз может угрожать не только здоровью, но и жизни.