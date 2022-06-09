Секс по дружбе: что это и что берут из таких отношений мужчина и женщина

Секс по дружбе — тип отношений, который нередко можно встретить в современном обществе. Люди практикуют интимную близость без обязательств, поскольку стали чувствовать себя свободнее.

Однако специалисты оценивают их негативно, называя недоотношениями или же инфантильной связью, при которой партнеры боятся психологической близости.

— Мужчина в сексе по дружбе удовлетворяет свою потребность в физической близости. Он не берет ответственность за женщину, зато получает, что ему нужно. Если при этом он находится в других отношениях, то значит, он не доволен своей парой. Ему мало интима, поэтому добирает его где-то на стороне. Женщина — эмоциональная личность. В таких отношениях она добирает эту потребность. Секс и возбуждение для нее — это про эмоции. У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций, — говорит ведущая реалити Эксы, которое 14 сентября стартует на Новом канале, Наталья Ежова.

Очень часто такой тип отношений заканчивается не очень хорошо для партнеров, один из которых, скорее всего, влюблен.

Сейчас смотрят

— Кто-то из друзей по сексу точно влюблен в другого и не признается, — объясняет сексолог.

По ее словам, более длительно они могут развиваться, если есть любовный треугольник.

— Стабильным этот тип отношений может быть в случае, если это любовные треугольники. Если нет дополнительных партнеров, конструкция долго не протянет, — добавляет Наталья Ежова.

Причиной разрыва станет то, что рано или поздно женщина захочет заботы и защиты, а мужчина — верности.