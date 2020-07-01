Для того, чтобы девушка испытала пик удовольствия влияют множество факторов: психологическое состояние, уровень возбуждения, качество прелюдии, ритм и темп фрикций, стимуляция эрогенных зон.

Об этом рассказала сексолог Оксана Ефремова.

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— Большинству женщин для оргазма необходима дополнительное воздействие на клитор во время секса. Говоря о позах для оргазма, стоит ориентироваться, в том числе и на это. Попробуйте наездницу, — отмечает специалист.

Стоит также обратить внимание, получает ли девушка удовольствие от глубокого проникновения.

— Если да, рекомендую обращать внимание на коленно-локтевую позу, или позу с согнутыми к груди коленями. Если наоборот, больше удовольствия получает от неглубокой стимуляции первой трети вагины – выбирайте позицию ложек, лежа на боку, или миссионерскую, слегка сместившись вверх, — рассказывает сексолог.

Для девушек с миотоническим оргазмом лучшим вариантом будут те, в которых можно плотно сжать бедра, например, коленно-локтевая, ложки или ноги на одном плече у партнера.

— В любом случае только конкретная девушка может подсказать, какая позиция будет оптимальная именно для ее оргазма, — отмечает Ефремова.

Как понять, что женщине нужен секс

Мужчины иногда на самом деле не могут понять, когда женщина хочет с ними близости.

Однако в этом деле стоит отказаться от стереотипов. В частности от странных намеков прекрасной половины. Кроме того, следует помнить, что невинный флирт — это не приглашение в постель, поэтому держите себя в руках.

Как понять, хочет ли с вами женщина секса — читайте в материале Фактов ICTV.