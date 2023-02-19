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Еда

Сэндвич со свеклой и свиной грудинкой

19 февраля 2023, 20:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
бургер
Источник: Depositphotos

Существует множество рецептов сэндвичей. Все они достаточно универсальны и готовятся очень просто.

Их можно делать на завтрак, перекус, брать с собой в дорогу и на работу.

Ингредиенты:

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  • 1 средняя свекла
  • 4 кусочка хлеба
  • 4 слайса свиной грудинки
  • 4 слайса сыра
  • 1/3 ч. л. зерен тмина
  •  1,5 ст. л. горчицы в зернах

Маринад для свеклы:

  • 2 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%)
  • 1 зубчик чеснока
  • 100 мл воды

Приготовление:

  1. Сварите или запеките одну среднюю свеклу. Оставьте, чтобы остыла. Затем очистите от кожуры, нарежьте слайсами и переложите в миску для маринования.
  2. Добавьте 2 ст. ложки винного или яблочного уксуса 6%, выдавите  зубчик чеснока и влейте воду, чтобы полностью покрывала свеклу. Если у вас большая свекла, долейте еще воды. Маринуйте ее 30-40 минут. Уксус можете взять столовый, но заметим, что он 9%, поэтому уменьшите количество до 1,5 ст. ложки.
  3. Возьмите два кусочка хлеба, обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
  4. Смажьте их горчицей и на каждый выложите компоненты в такой последовательности: сложенный в два раза слайс сыра, 2-3 слайса свеклы, а затем сложенную в два раза грудинку. Посыпьте ее тмином. Он придаст легкий аромат. Один большой бутерброд положите на другой. У вас должен получиться сэндвич с большой начинкой внутри.
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Источник: Евгений Клопотенко

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