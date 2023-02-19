Существует множество рецептов сэндвичей. Все они достаточно универсальны и готовятся очень просто.
Их можно делать на завтрак, перекус, брать с собой в дорогу и на работу.
Ингредиенты:
Сейчас смотрят
- 1 средняя свекла
- 4 кусочка хлеба
- 4 слайса свиной грудинки
- 4 слайса сыра
- 1/3 ч. л. зерен тмина
- 1,5 ст. л. горчицы в зернах
Маринад для свеклы:
- 2 ст. л. винного или яблочного уксуса (6%)
- 1 зубчик чеснока
- 100 мл воды
Приготовление:
- Сварите или запеките одну среднюю свеклу. Оставьте, чтобы остыла. Затем очистите от кожуры, нарежьте слайсами и переложите в миску для маринования.
- Добавьте 2 ст. ложки винного или яблочного уксуса 6%, выдавите зубчик чеснока и влейте воду, чтобы полностью покрывала свеклу. Если у вас большая свекла, долейте еще воды. Маринуйте ее 30-40 минут. Уксус можете взять столовый, но заметим, что он 9%, поэтому уменьшите количество до 1,5 ст. ложки.
- Возьмите два кусочка хлеба, обжарьте на сухой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
- Смажьте их горчицей и на каждый выложите компоненты в такой последовательности: сложенный в два раза слайс сыра, 2-3 слайса свеклы, а затем сложенную в два раза грудинку. Посыпьте ее тмином. Он придаст легкий аромат. Один большой бутерброд положите на другой. У вас должен получиться сэндвич с большой начинкой внутри.
Источник: Евгений Клопотенко