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Еда

Сезон в самом разгаре: как жарить кабачки в яйце и муке

28 июня 2023, 14:37
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Кабачки смажені
Источник: Depositphotos

Кабачок – один из самых любимых летних овощей для большинства украинцев. Из них можно приготовить кабачковое соте, оладьи, крем-суп, рагу, запеканку, икру и многие другие диетические блюда.

Но жареные кабачки в кляре — всегда выигрышный вариант, ведь они сохраняют свою сочность как в горячем, так и в холодном виде.

Как жарить кабачки в яйце и муке — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Жареные кабачки в яйце и муке: что понадобится

Ингредиенты:

  • Кабачок — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3 ст. л.
  • Соль, черный перец на ваш вкус.
  • Итальянские травы — на ваш вкус.
  • Масло — 3 ст. л.

Как жарить

  1. Сначала тщательно вымойте и протрите кабачок бумажным полотенцем.
  2. Отрежьте хвостики и нарежьте кабачок на кружочки.
  3. Переложите нарезанный кабачок в миску, добавьте любимые специи. Тщательно перемешайте.
  4. Возьмите две миски. В одну насыпьте муку, в другую — вбейте яйцо и перемешайте его до однородности.
  5. Разогрейте сковороду и влейте масло.
  6. Возьмите один кусочек кабачка, обмакните его в яйцо, а затем переложите в миску с мукой. Следите, чтобы яйцо и мука равномерно попадали на кабачок.
  7. После муки выложите кабачок на сковородку и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Обжарьте таким способом весь кабачок. Теперь приготовьте вкусный чесночный соус. Для этого вам понадобится майонез, чеснок и вода.

В маленькую миску выдавите немного майонеза, добавьте каплю воды и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте соус, намажьте его на кабачки и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

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