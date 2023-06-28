Кабачок – один из самых любимых летних овощей для большинства украинцев. Из них можно приготовить кабачковое соте, оладьи, крем-суп, рагу, запеканку, икру и многие другие диетические блюда.

Но жареные кабачки в кляре — всегда выигрышный вариант, ведь они сохраняют свою сочность как в горячем, так и в холодном виде.

Как жарить кабачки в яйце и муке — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.

Жареные кабачки в яйце и муке: что понадобится

Ингредиенты:

Кабачок — 1 шт.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 3 ст. л.

Соль, черный перец на ваш вкус.

Итальянские травы — на ваш вкус.

Масло — 3 ст. л.

Как жарить

Сначала тщательно вымойте и протрите кабачок бумажным полотенцем. Отрежьте хвостики и нарежьте кабачок на кружочки. Переложите нарезанный кабачок в миску, добавьте любимые специи. Тщательно перемешайте. Возьмите две миски. В одну насыпьте муку, в другую — вбейте яйцо и перемешайте его до однородности. Разогрейте сковороду и влейте масло. Возьмите один кусочек кабачка, обмакните его в яйцо, а затем переложите в миску с мукой. Следите, чтобы яйцо и мука равномерно попадали на кабачок. После муки выложите кабачок на сковородку и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Обжарьте таким способом весь кабачок. Теперь приготовьте вкусный чесночный соус. Для этого вам понадобится майонез, чеснок и вода.

В маленькую миску выдавите немного майонеза, добавьте каплю воды и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте соус, намажьте его на кабачки и наслаждайтесь. Приятного аппетита!