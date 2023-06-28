Кабачок – один из самых любимых летних овощей для большинства украинцев. Из них можно приготовить кабачковое соте, оладьи, крем-суп, рагу, запеканку, икру и многие другие диетические блюда.
Но жареные кабачки в кляре — всегда выигрышный вариант, ведь они сохраняют свою сочность как в горячем, так и в холодном виде.
Как жарить кабачки в яйце и муке — читайте в пошаговой инструкции от Фактов ICTV.
Жареные кабачки в яйце и муке: что понадобится
Ингредиенты:
- Кабачок — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3 ст. л.
- Соль, черный перец на ваш вкус.
- Итальянские травы — на ваш вкус.
- Масло — 3 ст. л.
Как жарить
- Сначала тщательно вымойте и протрите кабачок бумажным полотенцем.
- Отрежьте хвостики и нарежьте кабачок на кружочки.
- Переложите нарезанный кабачок в миску, добавьте любимые специи. Тщательно перемешайте.
- Возьмите две миски. В одну насыпьте муку, в другую — вбейте яйцо и перемешайте его до однородности.
- Разогрейте сковороду и влейте масло.
- Возьмите один кусочек кабачка, обмакните его в яйцо, а затем переложите в миску с мукой. Следите, чтобы яйцо и мука равномерно попадали на кабачок.
- После муки выложите кабачок на сковородку и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Обжарьте таким способом весь кабачок. Теперь приготовьте вкусный чесночный соус. Для этого вам понадобится майонез, чеснок и вода.
В маленькую миску выдавите немного майонеза, добавьте каплю воды и измельченный чеснок. Тщательно перемешайте соус, намажьте его на кабачки и наслаждайтесь. Приятного аппетита!