Шарлотка – это вкусный десерт, который можно быстро приготовить в мультиварке. Таким образом, у пирога будет удивительная золотистая корочка, пышная форма и нежное тесто внутри. Как приготовить шарлотку в мультиварке в домашних условиях – читайте в материале.

Шарлотка в мультиварке: рецепт без молока

Ингредиенты:

4 куриных яйца;

0,5 стакана сахара;

1 стакан муки;

1 ч. л разрыхлителя;

0,5 ч. л корицы;

0,5 ч. л соли;

500 г яблок.

Способ приготовления:

Яйца взбейте миксером с сахаром и солью в пышную пену, выложите в миску. Добавьте разрыхлитель для теста, муку, соль, сахар и корицу. Замесите тесто до густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и удалите семена. Одно яблоко нарежьте тонкими частицами, а другие кубиком. Нарезанные кубиком яблоки положите в тесто. После этого чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и присыпьте сахаром, чтобы карамелизовались яблоки. Выложите тесто в чашу и равномерно распределите. Сверху украсьте другой частью яблок. Выпекайте час в режиме выпечки.

Шарлотка в мультиварке на молоке

Ингредиенты:

200 мл молока;

1 яйцо;

3 стакана муки;

1 стакан сахара;

1 ч. л соды;

уксус;

3 яблока.

Способ приготовления: