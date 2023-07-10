Шарлотка – это вкусный десерт, который можно быстро приготовить в мультиварке. Таким образом, у пирога будет удивительная золотистая корочка, пышная форма и нежное тесто внутри. Как приготовить шарлотку в мультиварке в домашних условиях – читайте в материале.
Шарлотка в мультиварке: рецепт без молока
Ингредиенты:
- 4 куриных яйца;
- 0,5 стакана сахара;
- 1 стакан муки;
- 1 ч. л разрыхлителя;
- 0,5 ч. л корицы;
- 0,5 ч. л соли;
- 500 г яблок.
Способ приготовления:
- Яйца взбейте миксером с сахаром и солью в пышную пену, выложите в миску.
- Добавьте разрыхлитель для теста, муку, соль, сахар и корицу.
- Замесите тесто до густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и удалите семена.
- Одно яблоко нарежьте тонкими частицами, а другие кубиком. Нарезанные кубиком яблоки положите в тесто.
- После этого чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и присыпьте сахаром, чтобы карамелизовались яблоки.
- Выложите тесто в чашу и равномерно распределите.
- Сверху украсьте другой частью яблок.
- Выпекайте час в режиме выпечки.
Шарлотка в мультиварке на молоке
Ингредиенты:
- 200 мл молока;
- 1 яйцо;
- 3 стакана муки;
- 1 стакан сахара;
- 1 ч. л соды;
- уксус;
- 3 яблока.
Способ приготовления:
- В первую очередь промойте яблоки под проточной водой. Порежьте их на кусочки.
- Взбейте в глубокой миске яйца и сахар, затем налейте в смесь молоко и снова взбейте.
- Введите просеянную муку и продолжайте смешивать. После этого добавьте соду, гашеную уксусом.
- Высыпьте в тесто нарезанные яблоки и перемешайте.
- Смажьте чашу растительным или сливочным маслом и вылейте тесто.
- Запекайте будущую шарлотку 45 мин в режиме выпечки.
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