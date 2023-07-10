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Еда

Шарлотка в мультиварке: рецепт приготовления пошагово

10 июля 2023, 14:40
Анна Голишевская редактор ленты
Шарлотка
Источник: Unsplash

Шарлотка – это вкусный десерт, который можно быстро приготовить в мультиварке. Таким образом, у пирога будет удивительная золотистая корочка, пышная форма и нежное тесто внутри. Как приготовить шарлотку в мультиварке в домашних условиях – читайте в материале.

Шарлотка в мультиварке: рецепт без молока

Ингредиенты:

  • 4 куриных яйца;
  • 0,5 стакана сахара;
  • 1 стакан муки;
  • 1 ч. л разрыхлителя;
  • 0,5 ч. л корицы;
  • 0,5 ч. л соли;
  • 500 г яблок.

Способ приготовления:

  1. Яйца взбейте миксером с сахаром и солью в пышную пену, выложите в миску.
  2. Добавьте разрыхлитель для теста, муку, соль, сахар и корицу.
  3. Замесите тесто до густой сметаны. Яблоки очистите от кожуры и удалите семена.
  4. Одно яблоко нарежьте тонкими частицами, а другие кубиком. Нарезанные кубиком яблоки положите в тесто.
  5. После этого чашу мультиварки смажьте сливочным маслом и присыпьте сахаром, чтобы карамелизовались яблоки.
  6. Выложите тесто в чашу и равномерно распределите.
  7. Сверху украсьте другой частью яблок.
  8. Выпекайте час в режиме выпечки.

Шарлотка в мультиварке на молоке

Ингредиенты:

  • 200 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 3 стакана муки;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 ч. л соды;
  • уксус;
  • 3 яблока.

Способ приготовления:

  1. В первую очередь промойте яблоки под проточной водой. Порежьте их на кусочки.
  2. Взбейте в глубокой миске яйца и сахар, затем налейте в смесь молоко и снова взбейте.
  3. Введите просеянную муку и продолжайте смешивать. После этого добавьте соду, гашеную уксусом.
  4. Высыпьте в тесто нарезанные яблоки и перемешайте.
  5. Смажьте чашу растительным или сливочным маслом и вылейте тесто.
  6. Запекайте будущую шарлотку 45 мин в режиме выпечки.
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