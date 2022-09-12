Согласно новому исследованию шотландских ученых, съедает ли человек самую большую порцию пищи рано утром или поздно вечером, не влияет на то, как организм усваивает калории.

Тем не менее, по словам исследователей, люди, которые плотно ели утром, сообщали, что чувствовали себя менее голодными в течение дня, что может способствовать более легкой потере веса.

Исследователи набрали здоровых 16 мужчин и 14 женщин с избыточным весом или ожирением, чтобы контролировать их диету и измерять их метаболизм в течение определенного периода времени.

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Каждому участнику было случайным образом назначено кушать утром или вечером в течение четырех недель. Диета была низкокалорийной, с балансом 30% белков, 35% углеводов и 35% жиров.

После периода вымывания в течение одной недели, когда калории были сбалансированы в течение дня, каждый участник перешел на противоположную диету еще на четыре недели.

Исследователи обнаружили, что расход энергии и общая потеря веса были одинаковыми для утренней и вечерней диеты. Субъекты потеряли в среднем чуть более 3 кг в течение каждого из четырехнедельных периодов.

Группа планирует расширить свои исследования на тех, кто работает посменно, чтобы понять, как время суток влияет на обмен веществ.