В сегодняшних реалиях украинцы в любой момент могут остаться без света. И если для того, чтобы осветить комнату, можно просто зажечь несколько свечей, то утолить голод мгновенно не получится.
Если дома есть кипяток, можно залить им крупы, хлопья или сделать вкусный суп в термосе.
Однако если в квартире есть только холодная вода и ограниченное количество продуктов, то необходимо хорошо подумать перед приготовлением.
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Рецепты блюд, которые можно приготовить без нагревания, смотрите в материале Фактов ICTV.
Гречка с тушенкой
Ингредиенты:
- 300 г гречки;
- 1 банка любой тушенки;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
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- Гречку замочите в чистой воде на несколько часов.
- Добавьте к ней тушенку.
- Хорошо это все перемешайте.
- Добавьте соль и перец по вкусу.
Лаваш с колбасой, соусом и овощами
Ингредиенты:
- 400 г колбасы или мясной нарезки;
- 200 г салата;
- лаваш;
- 2 шт огурцов;
- 2 шт болгарского перца;
- 2 шт помидоров;
- 200 г йогурта;
- 2 ст. л. сока лимона;
- 3 зубчика чеснока;
- немного карри и соли.
Приготовление:
- Перец и колбасу нарежьте тонкой соломкой, а огурцы и помидоры – кружочками.
- Разложите на лаваше колбасу, овощи и листики салата.
- Для соуса смешайте йогурт с лимонным соком, измельченным чесноком, солью и карри.
- Заверните лаваш и полейте его соусом.
Салат с овощами и сыром
Ингредиенты:
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- 300 г помидоров;
- 200 г огурцов;
- 100 г любого сыра;
- 2 ст. л. сметаны;
- 1 зубчик чеснока;
- по вкусу соль, перец и зелень.
Приготовление:
- Огурцы и помидоры нарежьте удобным способом.
- Добавьте измельченный чеснок и перемешайте.
- Посолите, поперчите по вкусу.
- Добавьте натертый сыр.
- Заправьте салат сметаной, перемешайте и украсьте зеленью.
Бутерброды с квашеной капустой и ветчиной
Ингредиенты:
- 4 куска хлеба;
- 150 г квашеной капусты;
- 4 куска ветчины;
- 4 слайса сыра;
- 2 ст. л. сладкой горчицы;
- 1 ложка растительного масла;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте капусту с растительным маслом и солью.
- Два куска хлеба смажьте горчицей.
- Сверху положите творог, ветчину и капусту.
- Положите сверху другой кусочек хлеба.
- Разрежьте на треугольники.
Вафельный торт с орехами
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Ингредиенты:
- 5 шт вафельных листов;
- 600 г сгущенки (вареной);
- 200 г арахиса.
Приготовление:
- Жареный арахис измельчите на кусочки.
- Смешайте его со сгущенкой.
- Возьмите один вафельный лист и смажьте его несколькими ложками начинки.
- Затем положите еще один корж, смажьте и собирайте таким образом торт до конца.
- Оберните торт пищевой пленкой и оставьте пропитываться.
Приятного аппетита!
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