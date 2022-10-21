В сегодняшних реалиях украинцы в любой момент могут остаться без света. И если для того, чтобы осветить комнату, можно просто зажечь несколько свечей, то утолить голод мгновенно не получится.

Если дома есть кипяток, можно залить им крупы, хлопья или сделать вкусный суп в термосе.

Однако если в квартире есть только холодная вода и ограниченное количество продуктов, то необходимо хорошо подумать перед приготовлением.

Сейчас смотрят

Рецепты блюд, которые можно приготовить без нагревания, смотрите в материале Фактов ICTV.

Гречка с тушенкой

Ингредиенты:

300 г гречки;

1 банка любой тушенки;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????????????????.???????????????? (@mimi.yammy)

Гречку замочите в чистой воде на несколько часов. Добавьте к ней тушенку. Хорошо это все перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.

Лаваш с колбасой, соусом и овощами

Ингредиенты:

400 г колбасы или мясной нарезки;

200 г салата;

лаваш;

2 шт огурцов;

2 шт болгарского перца;

2 шт помидоров;

200 г йогурта;

2 ст. л. сока лимона;

3 зубчика чеснока;

немного карри и соли.

Приготовление:

Перец и колбасу нарежьте тонкой соломкой, а огурцы и помидоры – кружочками. Разложите на лаваше колбасу, овощи и листики салата. Для соуса смешайте йогурт с лимонным соком, измельченным чесноком, солью и карри. Заверните лаваш и полейте его соусом.

Салат с овощами и сыром

Ингредиенты:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????????????????Рецепты от Койды???????????????? (@the_koida)

300 г помидоров;

200 г огурцов;

100 г любого сыра;

2 ст. л. сметаны;

1 зубчик чеснока;

по вкусу соль, перец и зелень.

Приготовление:

Огурцы и помидоры нарежьте удобным способом. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте. Посолите, поперчите по вкусу. Добавьте натертый сыр. Заправьте салат сметаной, перемешайте и украсьте зеленью.

Бутерброды с квашеной капустой и ветчиной

Ингредиенты:

4 куска хлеба;

150 г квашеной капусты;

4 куска ветчины;

4 слайса сыра;

2 ст. л. сладкой горчицы;

1 ложка растительного масла;

соль по вкусу.

Приготовление:

Смешайте капусту с растительным маслом и солью. Два куска хлеба смажьте горчицей. Сверху положите творог, ветчину и капусту. Положите сверху другой кусочек хлеба. Разрежьте на треугольники.

Вафельный торт с орехами

Ингредиенты:

5 шт вафельных листов;

600 г сгущенки (вареной);

200 г арахиса.

Приготовление:

Жареный арахис измельчите на кусочки. Смешайте его со сгущенкой. Возьмите один вафельный лист и смажьте его несколькими ложками начинки. Затем положите еще один корж, смажьте и собирайте таким образом торт до конца. Оберните торт пищевой пленкой и оставьте пропитываться.

Приятного аппетита!