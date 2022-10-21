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Еда

Что можно приготовить без огня или плиты: быстрые рецепты блюд на любой вкус

21 октября 2022, 14:12
Анна Голишевская Редактор сайта
Страви швидкі
Источник: Unsplash

В сегодняшних реалиях украинцы в любой момент могут остаться без света. И если для того, чтобы осветить комнату, можно просто зажечь несколько свечей, то утолить голод мгновенно не получится.

Если дома есть кипяток, можно залить им крупы, хлопья или сделать вкусный суп в термосе.

Однако если в квартире есть только холодная вода и ограниченное количество продуктов, то необходимо хорошо подумать перед приготовлением.

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Рецепты блюд, которые можно приготовить без нагревания, смотрите в материале Фактов ICTV.

Гречка с тушенкой

Ингредиенты:

  • 300 г гречки;
  • 1 банка любой тушенки;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

 

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  1. Гречку замочите в чистой воде на несколько часов.
  2. Добавьте к ней тушенку.
  3. Хорошо это все перемешайте.
  4. Добавьте соль и перец по вкусу.

Лаваш с колбасой, соусом и овощами

лаваш

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 400 г колбасы или мясной нарезки;
  • 200 г салата;
  • лаваш;
  • 2 шт огурцов;
  • 2 шт болгарского перца;
  • 2 шт помидоров;
  • 200 г йогурта;
  • 2 ст. л. сока лимона;
  • 3 зубчика чеснока;
  • немного карри и соли.

Приготовление:

  1. Перец и колбасу нарежьте тонкой соломкой, а огурцы и помидоры – кружочками.
  2. Разложите на лаваше колбасу, овощи и листики салата.
  3. Для соуса смешайте йогурт с лимонным соком, измельченным чесноком, солью и карри.
  4. Заверните лаваш и полейте его соусом.

Салат с овощами и сыром

Ингредиенты:

  • 300 г помидоров;
  • 200 г огурцов;
  • 100 г любого сыра;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 1 зубчик чеснока;
  • по вкусу соль, перец и зелень.

Приготовление:

  1. Огурцы и помидоры нарежьте удобным способом.
  2. Добавьте измельченный чеснок и перемешайте.
  3. Посолите, поперчите по вкусу.
  4. Добавьте натертый сыр.
  5. Заправьте салат сметаной, перемешайте и украсьте зеленью.

Бутерброды с квашеной капустой и ветчиной

Бутерброди

Фото — Unsplash

Ингредиенты:

  • 4 куска хлеба;
  • 150 г квашеной капусты;
  • 4 куска ветчины;
  • 4 слайса сыра;
  • 2 ст. л. сладкой горчицы;
  • 1 ложка растительного масла;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте капусту с растительным маслом и солью.
  2. Два куска хлеба смажьте горчицей.
  3. Сверху положите творог, ветчину и капусту.
  4. Положите сверху другой кусочек хлеба.
  5. Разрежьте на треугольники.

Вафельный торт с орехами

 

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Допис, поширений ꧁༺ ???????????????? ༻꧂ (@asiasold19)

Ингредиенты:

  • 5 шт вафельных листов;
  • 600 г сгущенки (вареной);
  • 200 г арахиса.

Приготовление:

  1. Жареный арахис измельчите на кусочки.
  2. Смешайте его со сгущенкой.
  3. Возьмите один вафельный лист и смажьте его несколькими ложками начинки.
  4.  Затем положите еще один корж, смажьте и собирайте таким образом торт до конца.
  5. Оберните торт пищевой пленкой и оставьте пропитываться.

Приятного аппетита!

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