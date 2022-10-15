В наше время ежеминутно мы можем остаться без света. Также нас просят уменьшить потребление электричества, чтобы стабилизировать работу энергосистемы. А чтобы вам не было грустно и страшно, что семья может остаться без ужина, напоминаем несколько рецептов блюд, которые можно готовить без электроприборов, считает шеф Евгений Клопотенко.
Во-первых, если у вас есть коричневая гречка, то запомните – она уже готова. Ее можно залить не только горячей водой, но и холодной или бульоном. Через несколько часов вы получите вкусную гречневую кашу.
Кус кус также можно запарить заранее, а потом добавить к нему порезанные свежие овощи.
Позаботьтесь о том, чтобы дома был сыр фета. Он идеально сочетается с разнообразными овощами. Закуску с фетой можно приготовить буквально за минуту. Поэтому, если вы придете домой, а света нет, то приготовьте наскоро вкусное блюдо, и намазывайте его на кусочек любимого хлеба.
Закуска с сыром фета
Ингредиенты
- 200 г сыра фета
- 2 ст. л. оливкового масла
- сок ½ лимона
Возьмите глубокую миску, выложите в нее сыр фета. Выжмите сок из половинки лимона и добавьте в сыр.
Сыр фета разомните вилкой с лимонным соком и добавьте молотый перец.
Все!
Следующее блюдо напомнит вам о море. В оригинальном рецепте лаваш должен быть поджаренный, но блюдо будет хорошо и холодным.
Закуска из лаваша, тунца и норы
Ингредиенты
- 2 лаваша
- 2 листа водорослей норы
- 200 г крем-сыра
- 2 огурца
- 1 банка тунца(80 г)
Огурцы порежьте вдоль полосками. Можно их очистить.
Лаваши разверните и порежьте по размеру норы.
Окропите лист норы небольшим количеством воды, чтобы они стали эластичными и хорошо заворачивались. Выложите на лаваш. Смажьте листья нори тонким слоем крем-сыра, по 100 г в порцию.
На крем-сыр разложите полоски порезанного огурца.
Откройте банку консервированного тунца, разомните его вилкой и тонким слоем распределите по сыру с огурцами.
Заверните лаваш в виде ролла.
Готово!
Мексиканская сальса
Из свежих овощей выходит вкусная и ароматная мексиканская сальса. Лучше всего сальса подходит для употребления на ужин, потому что блюдо это легкое и простое.
Ингредиенты
- 1 средний спелый авокадо
- 5 томатов чери
- 5-10 г перца чили
- ½ среднего красного лука
- 10 веточек¦кинзы
- 1 лайм(сек)
Авокадо разрежьте на две половины, извлеките косточку и очистите от кожуры. Порежьте маленькими кубиками. Переложите в глубокую миску и добавьте сок одного лайма. Это нужно, чтобы мякоть авокадо не окислялась и не чернела.
Возьмите помидоры черри, помойте и порежьте такими же кубиками, как и авокадо.
Красный лук, перец чили и веточки кинзы мелко порубите. Все ингредиенты переложите в миску с авокадо, добавьте соль и оливковое масло. Перемешайте. Сальсу не стоит готовить на два раза, потому что она пустит сок и будет невкусной.
Источник: Евгений Клопотенко