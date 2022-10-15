В наше время ежеминутно мы можем остаться без света. Также нас просят уменьшить потребление электричества, чтобы стабилизировать работу энергосистемы. А чтобы вам не было грустно и страшно, что семья может остаться без ужина, напоминаем несколько рецептов блюд, которые можно готовить без электроприборов, считает шеф Евгений Клопотенко.

Во-первых, если у вас есть коричневая гречка, то запомните – она уже готова. Ее можно залить не только горячей водой, но и холодной или бульоном. Через несколько часов вы получите вкусную гречневую кашу.

Кус кус также можно запарить заранее, а потом добавить к нему порезанные свежие овощи.

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Позаботьтесь о том, чтобы дома был сыр фета. Он идеально сочетается с разнообразными овощами. Закуску с фетой можно приготовить буквально за минуту. Поэтому, если вы придете домой, а света нет, то приготовьте наскоро вкусное блюдо, и намазывайте его на кусочек любимого хлеба.

Закуска с сыром фета

Ингредиенты

200 г сыра фета

2 ст. л. оливкового масла

сок ½ лимона

Возьмите глубокую миску, выложите в нее сыр фета. Выжмите сок из половинки лимона и добавьте в сыр.

Сыр фета разомните вилкой с лимонным соком и добавьте молотый перец.

Все!

Следующее блюдо напомнит вам о море. В оригинальном рецепте лаваш должен быть поджаренный, но блюдо будет хорошо и холодным.

Закуска из лаваша, тунца и норы

Ингредиенты

2 лаваша

2 листа водорослей норы

200 г крем-сыра

2 огурца

1 банка тунца(80 г)

Огурцы порежьте вдоль полосками. Можно их очистить.

Лаваши разверните и порежьте по размеру норы.

Окропите лист норы небольшим количеством воды, чтобы они стали эластичными и хорошо заворачивались. Выложите на лаваш. Смажьте листья нори тонким слоем крем-сыра, по 100 г в порцию.

На крем-сыр разложите полоски порезанного огурца.

Откройте банку консервированного тунца, разомните его вилкой и тонким слоем распределите по сыру с огурцами.

Заверните лаваш в виде ролла.

Готово!

Мексиканская сальса

Из свежих овощей выходит вкусная и ароматная мексиканская сальса. Лучше всего сальса подходит для употребления на ужин, потому что блюдо это легкое и простое.

Ингредиенты

1 средний спелый авокадо

5 томатов чери

5-10 г перца чили

½ среднего красного лука

10 веточек¦кинзы

1 лайм(сек)

Авокадо разрежьте на две половины, извлеките косточку и очистите от кожуры. Порежьте маленькими кубиками. Переложите в глубокую миску и добавьте сок одного лайма. Это нужно, чтобы мякоть авокадо не окислялась и не чернела.

Возьмите помидоры черри, помойте и порежьте такими же кубиками, как и авокадо.

Красный лук, перец чили и веточки кинзы мелко порубите. Все ингредиенты переложите в миску с авокадо, добавьте соль и оливковое масло. Перемешайте. Сальсу не стоит готовить на два раза, потому что она пустит сок и будет невкусной.

Источник: Евгений Клопотенко