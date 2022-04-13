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Еда

Что можно есть на ночь — рекомендации диетолога

13 апреля 2022, 21:54
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
застілля, переїдання
Источник: Depositphotos

Что можно есть на ночь? Этот вопрос беспокоит многих людей, особенно тех, кто следит за своей фигурой.

Диетолог, член Ассоциации диетологов Украины Галина Слобода рассказала, какие продукты можно есть и в каком количестве.

– Если речь идет о ужине, то ешьте то, что вам хочется в пределах здоровой пищевой тарелки. Напомню, что здоровая пищевая тарелка – это 0,25% белка, 0,25% сложных углеводов, 0,5% клетчатки (овощи и фрукты/ягоды), – говорит Галина Слобода.

То есть на ужин вы можете съесть гречку, мясо и салат, а также яблоко, катастрофы в этом не будет.

Однако на ночь есть нельзя, это будет негативно влиять на сон.

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Непосредственно перед сном есть не рекомендовано, поскольку это снижает уровень мелатонина (гормона сна), что спровоцирует бессонницу.

— Ни яблока, ни кефира, ни чего-либо другого прямо перед сном. Последний прием пищи, то есть ужин должен быть за 3-4 часа до сна, – добавляет специалист.

Правила:

  • делайте ужин полноценным;
  • ешьте медленно и хорошо жуйте;
  • во время еды ни на что не отвлекайтесь.
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Это поможет встать из-за стола сытым и ничего не искать в холодильнике перед сном.

Теги
Здоровое питание , Советы
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