Что можно есть на ночь — рекомендации диетолога

Что можно есть на ночь? Этот вопрос беспокоит многих людей, особенно тех, кто следит за своей фигурой.

Диетолог, член Ассоциации диетологов Украины Галина Слобода рассказала, какие продукты можно есть и в каком количестве.

– Если речь идет о ужине, то ешьте то, что вам хочется в пределах здоровой пищевой тарелки. Напомню, что здоровая пищевая тарелка – это 0,25% белка, 0,25% сложных углеводов, 0,5% клетчатки (овощи и фрукты/ягоды), – говорит Галина Слобода.

То есть на ужин вы можете съесть гречку, мясо и салат, а также яблоко, катастрофы в этом не будет.

Однако на ночь есть нельзя, это будет негативно влиять на сон.

Непосредственно перед сном есть не рекомендовано, поскольку это снижает уровень мелатонина (гормона сна), что спровоцирует бессонницу.

— Ни яблока, ни кефира, ни чего-либо другого прямо перед сном. Последний прием пищи, то есть ужин должен быть за 3-4 часа до сна, – добавляет специалист.

Правила:

делайте ужин полноценным;

ешьте медленно и хорошо жуйте;

во время еды ни на что не отвлекайтесь.

Это поможет встать из-за стола сытым и ничего не искать в холодильнике перед сном.