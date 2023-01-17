Диетологи часто говорят о том, что даже если вы интенсивно тренируетесь, но не придерживаетесь правильного питания, то эффекта будет меньше. Секрет потери веса почти всегда состоит в правильном питании.

Если вы хотите добиться быстрого и заметного результата, необходимо совмещать правильное питание и регулярные физические нагрузки. Что можно есть, чтобы похудеть – читайте в материале.

Диетолог-нутрициолог Галина Довидная считает, что для того, чтобы похудеть, необходимо употреблять натуральные ингредиенты для повышения метаболизма. К примеру, закупитесь следующими продуктами:

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корицей;

имбирем;

перцем;

куркумой;

сухим чесноком.

Такие ингредиенты нужно добавлять в пищу каждый день, если вы хотите похудеть.

Наряду с умеренностью и регулярными упражнениями, употребление этих питательных продуктов должно проложить ваш путь к успеху и более здоровой жизни.

Также есть много полезных продуктов, которые можно есть, чтобы похудеть.

Что можно есть, чтобы похудеть