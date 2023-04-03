Профессиональная чистка зубов – это стоматологическая процедура, направленная на очищение зубов от разных видов налета.
Процедура позволяет вернуть зубам натуральную белизну, а также своевременно и эффективно предотвращать развитие кариеса. Что нельзя делать после чистки зубов – читайте в материале.
Что нельзя делать после чистки зубов
Стоматолог Владислав Волын выделяет основные запреты:
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- Нельзя пользоваться старой щеткой. Смените свою старую щетку на новую. В дальнейшем менять зубную щетку необходимо каждые три месяца.
- Нельзя курить. В течение 2 дней после чистки воздержитесь от курения, употребления продуктов, способствующих повышению чувствительности зубов (соки, газированные напитки, фрукты).
- Нельзя употреблять покрасочные продукты: кофе, чай, кола, ягоды (чернику, ежевику и др.), шоколад, какао, бальзамический уксус, а также соевый соус.
- Нельзя употреблять красное вино, кетчупы, красные ягоды, томаты, томатный сок, горчицу, карри.
- Также под запретом – все ненатуральные красители: фруктовое мороженое, газированные напитки, разные конфеты и другие продукты, цвет которых бросается в глаза.
- Важно первые два-три часа не есть и не пить продукты, которые могут окрасить эмаль. Пить можно только чистую воду.
Что делать после чистки зубов
Эксперт рекомендует первые дни после чистки чистить зубы мягкой зубной щеткой, через 7 дней можно переходить на чистку зубов щетками средней жесткости.
Кроме этого, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
- Данную процедуру рекомендуется делать два раза в год. Этого вполне достаточно, чтобы уберечь зубы от кариеса и обеспечить им прекрасный вид без отбеливания.
- Любителям крепкого черного чая и кофе, шоколада, кто не может обойтись без папиросы, придется профессионально чистить зубы 3-4 раза в год. Чаще не нужно – это может повлиять на состояние эмали.
- Тем, кто планирует беременность или установку брекет-систем, обязательно нужно произвести гигиеническую чистку во избежание проблем с зубами в ближайшем будущем.