Профессиональная чистка зубов – это стоматологическая процедура, направленная на очищение зубов от разных видов налета.

Процедура позволяет вернуть зубам натуральную белизну, а также своевременно и эффективно предотвращать развитие кариеса. Что нельзя делать после чистки зубов – читайте в материале.

Что нельзя делать после чистки зубов

Стоматолог Владислав Волын выделяет основные запреты:

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Нельзя пользоваться старой щеткой. Смените свою старую щетку на новую. В дальнейшем менять зубную щетку необходимо каждые три месяца. Нельзя курить. В течение 2 дней после чистки воздержитесь от курения, употребления продуктов, способствующих повышению чувствительности зубов (соки, газированные напитки, фрукты). Нельзя употреблять покрасочные продукты: кофе, чай, кола, ягоды (чернику, ежевику и др.), шоколад, какао, бальзамический уксус, а также соевый соус. Нельзя употреблять красное вино, кетчупы, красные ягоды, томаты, томатный сок, горчицу, карри. Также под запретом – все ненатуральные красители: фруктовое мороженое, газированные напитки, разные конфеты и другие продукты, цвет которых бросается в глаза. Важно первые два-три часа не есть и не пить продукты, которые могут окрасить эмаль. Пить можно только чистую воду.

Что делать после чистки зубов

Эксперт рекомендует первые дни после чистки чистить зубы мягкой зубной щеткой, через 7 дней можно переходить на чистку зубов щетками средней жесткости.

Кроме этого, нужно придерживаться следующих рекомендаций: