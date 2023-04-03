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Красота

Что нельзя делать после чистки зубов: объясняет стоматолог

3 апреля 2023, 18:46
Анна Голишевская Редактор сайта
Зуби
Источник: Unsplash

Профессиональная чистка зубов – это стоматологическая процедура, направленная на очищение зубов от разных видов налета.

Процедура позволяет вернуть зубам натуральную белизну, а также своевременно и эффективно предотвращать развитие кариеса. Что нельзя делать после чистки зубов – читайте в материале.

Что нельзя делать после чистки зубов

Стоматолог Владислав Волын выделяет основные запреты:

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  1. Нельзя пользоваться старой щеткой. Смените свою старую щетку на новую. В дальнейшем менять зубную щетку необходимо каждые три месяца.
  2. Нельзя курить. В течение 2 дней после чистки воздержитесь от курения, употребления продуктов, способствующих повышению чувствительности зубов (соки, газированные напитки, фрукты).
  3. Нельзя употреблять покрасочные продукты: кофе, чай, кола, ягоды (чернику, ежевику и др.), шоколад, какао, бальзамический уксус, а также соевый соус.
  4. Нельзя употреблять красное вино, кетчупы, красные ягоды, томаты, томатный сок, горчицу, карри.
  5. Также под запретом – все ненатуральные красители: фруктовое мороженое, газированные напитки, разные конфеты и другие продукты, цвет которых бросается в глаза.
  6. Важно первые два-три часа не есть и не пить продукты, которые могут окрасить эмаль. Пить можно только чистую воду.

Что делать после чистки зубов

Эксперт рекомендует первые дни после чистки чистить зубы мягкой зубной щеткой, через 7 дней можно переходить на чистку зубов щетками средней жесткости.

Кроме этого, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Данную процедуру рекомендуется делать два раза в год. Этого вполне достаточно, чтобы уберечь зубы от кариеса и обеспечить им прекрасный вид без отбеливания.
  2. Любителям крепкого черного чая и кофе, шоколада, кто не может обойтись без папиросы, придется профессионально чистить зубы 3-4 раза в год. Чаще не нужно – это может повлиять на состояние эмали.
  3. Тем, кто планирует беременность или установку брекет-систем, обязательно нужно произвести гигиеническую чистку во избежание проблем с зубами в ближайшем будущем.
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