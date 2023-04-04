Ламинирование бровей — популярная и эффективная процедура, которую делает большинство современных красавиц.

В целом ламинирование — это как долгосрочная укладка, которая позволяет зафиксировать волоски в нужном положении, придать красивую форму и забыть о необходимости ежедневно фиксировать их гелями.

В течение месяца после процедуры ваши брови будут иметь очень ухоженный и красивый вид!

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Ламинирование бровей: что нельзя делать после процедуры

Мастер-бровист Анна отмечает, чтобы достичь долгосрочного эффекта после ламинирования, девушкам нужно помнить о правилах и придерживаться определенных рекомендаций.

— Около 24 часов продолжается процесс фиксации формы и окончательного закрепления препаратов на волосах. Поэтому в этот период нельзя мочить брови, подвергать воздействию пара, а также использовать косметику (как декоративную, так и по уходу за кожей), — советует мастер.

В первые несколько дней после процедуры нельзя:

Мочить брови — можно лишь осторожно промочить их полотенцем.

Посещать бани, сауны, спортивный зал.

Наносить декоративную косметику на брови (гели для укладки, краску и т.д.).

Наносить на зону вокруг бровей кремы, скрабы, пилинги, тоники, маски и тому подобное.

Ходить в солярий.

Лежать в горячей ванной и находиться рядом с паром.

Первые сутки важно не трогать брови, не зачесывать книзу, можно лишь вверх или немного в сторону.

Спать лицом в подушку.

Первые три дня лучше отказаться от солярия и загара. Горячий воздух или пар могут разрушить молекулы специального клеевого состава.

В целом эффект ламинирования бровей может длиться от 4 до 8 недель. Но все зависит от вашего индивидуального типа волос и образа жизни.

Кроме того, после ламинирования важно использовать специальные средства для ухода за бровями.

Это может быть масло или сыворотку для ламинированных бровей.

— Лучше всего для бровей подходит аргоновое масло. Его можно использовать ежедневно на ночь или как легкое фиксирующее средство с влажным эффектом днем. Для ленивых — трижды в неделю, — советует мастер.

Анна добавляет, что масло сохранит пластичность и блеск волосков и предотвратит их ломкость в случае постоянного повторения процедуры.