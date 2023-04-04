Ламинирование бровей — популярная и эффективная процедура, которую делает большинство современных красавиц.
В целом ламинирование — это как долгосрочная укладка, которая позволяет зафиксировать волоски в нужном положении, придать красивую форму и забыть о необходимости ежедневно фиксировать их гелями.
В течение месяца после процедуры ваши брови будут иметь очень ухоженный и красивый вид!
Что нельзя делать после ламинирования бровей, узнавали Факты ICTV.
Ламинирование бровей: что нельзя делать после процедуры
Мастер-бровист Анна отмечает, чтобы достичь долгосрочного эффекта после ламинирования, девушкам нужно помнить о правилах и придерживаться определенных рекомендаций.
— Около 24 часов продолжается процесс фиксации формы и окончательного закрепления препаратов на волосах. Поэтому в этот период нельзя мочить брови, подвергать воздействию пара, а также использовать косметику (как декоративную, так и по уходу за кожей), — советует мастер.
В первые несколько дней после процедуры нельзя:
- Мочить брови — можно лишь осторожно промочить их полотенцем.
- Посещать бани, сауны, спортивный зал.
- Наносить декоративную косметику на брови (гели для укладки, краску и т.д.).
- Наносить на зону вокруг бровей кремы, скрабы, пилинги, тоники, маски и тому подобное.
- Ходить в солярий.
- Лежать в горячей ванной и находиться рядом с паром.
- Первые сутки важно не трогать брови, не зачесывать книзу, можно лишь вверх или немного в сторону.
- Спать лицом в подушку.
- Первые три дня лучше отказаться от солярия и загара. Горячий воздух или пар могут разрушить молекулы специального клеевого состава.
В целом эффект ламинирования бровей может длиться от 4 до 8 недель. Но все зависит от вашего индивидуального типа волос и образа жизни.
Кроме того, после ламинирования важно использовать специальные средства для ухода за бровями.
Это может быть масло или сыворотку для ламинированных бровей.
— Лучше всего для бровей подходит аргоновое масло. Его можно использовать ежедневно на ночь или как легкое фиксирующее средство с влажным эффектом днем. Для ленивых — трижды в неделю, — советует мастер.
Анна добавляет, что масло сохранит пластичность и блеск волосков и предотвратит их ломкость в случае постоянного повторения процедуры.