С возрастом женщины начинают замечать как меняется их кожа: количество подкожной жировой клетчатки уменьшается, появляются глубокие складки и мелкие морщинки.

Особенно женщины жалуются на носогубные складки, которые располагаются от крыльев носа к уголкам рта. Избавиться от носогубных складок помогает правильный уход и введение филлеров.

Факты ICTV узнавали, что нельзя делать после введения филлеров в носогубные складки.

Филлеры в носогубные складки: что это за процедура

Врач-дерматовенеролог Татьяна Черняк отмечает, что филлеры — специальные инъекционные препараты, которые применяются для коррекции косметических дефектов кожи (морщин и складок).

— После введения, филлеры заполняют носогубные складки, стимулируют выработку эластина и коллагена, а также способствуют регенерации клеток, — добавляет врач.

С помощью таких инъекций можно эффективно убрать носогубные складки не только женщинам, но и мужчинам. Также врач приводит несколько преимуществ коррекции носогубных складок:

короткий период реабилитации;

безопасность — филлеры не вызывают аллергию и не мигрируют в другие ткани;

продолжительность выполнения процедуры чуть больше 30 мин.

Эффект после процедуры остается на 12-18 месяцев, это зависит от глубины заломов и особенностей организма.

Что нельзя делать после процедуры

Врач-дерматовенеролог отмечает, что после введения филлера в носогубные складки может появиться небольшое покраснение и отек в месте уколов. Но такая реакция является вполне нормальной.

— Но чтобы избежать негативных последствий после введения филлеров в носогубные складки, необходимо придерживаться рекомендаций врача, — советует Черняк.

Врач рекомендует после коррекции носогубных складок:

в течение 2-3 дней не трогать лицо руками . После умывания не растирать кожу лица полотенцем, а лишь аккуратно промокнуть;

. После умывания не растирать кожу лица полотенцем, а лишь аккуратно промокнуть; в течение 7-10 дней не посещать сауны, бани и не принимать горячие ванны;

сауны, бани и не принимать горячие ванны; первые несколько дней не стоит пить горячие напитки ;

; в течение 7-10 дней избегать чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей;

чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей; не посещать солярии (в течение недели);

(в течение недели); в течение 7 дней после процедуры нельзя курить и употреблять алкоголь.

Также в течение одной недели нельзя принимать лекарства, влияющие на свертываемость крови, посещать стоматолога, давить на зону коррекции, спать лицом в подушку, заниматься спортом и тяжелыми физическими нагрузками.

А для того, чтобы продлить эффект от процедуры, ваш косметолог должен подобрать специальные средства для правильного ухода за кожей лица.