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Красота

Что нельзя делать после введения филлеров в носогубные складки — советы врача

19 апреля 2023, 17:03
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Уколи краси
Источник: Depositphotos

С возрастом женщины начинают замечать как меняется их кожа: количество подкожной жировой клетчатки уменьшается, появляются глубокие складки и мелкие морщинки.

Особенно женщины жалуются на носогубные складки, которые располагаются от крыльев носа к уголкам рта. Избавиться от носогубных складок помогает правильный уход и введение филлеров.

Факты ICTV узнавали, что нельзя делать после введения филлеров в носогубные складки.

Филлеры в носогубные складки: что это за процедура

Врач-дерматовенеролог Татьяна Черняк отмечает, что филлеры — специальные инъекционные препараты, которые применяются для коррекции косметических дефектов кожи (морщин и складок).

— После введения, филлеры заполняют носогубные складки, стимулируют выработку эластина и коллагена, а также способствуют регенерации клеток, — добавляет врач.

С помощью таких инъекций можно эффективно убрать носогубные складки не только женщинам, но и мужчинам. Также врач приводит несколько преимуществ коррекции носогубных складок:

  • короткий период реабилитации;
  • безопасность — филлеры не вызывают аллергию и не мигрируют в другие ткани;
  • продолжительность выполнения процедуры чуть больше 30 мин.

Эффект после процедуры остается на 12-18 месяцев, это зависит от глубины заломов и особенностей организма.

Что нельзя делать после процедуры

Врач-дерматовенеролог отмечает, что после введения филлера в носогубные складки может появиться небольшое покраснение и отек в месте уколов. Но такая реакция является вполне нормальной.

— Но чтобы избежать негативных последствий после введения филлеров в носогубные складки, необходимо придерживаться рекомендаций врача, — советует Черняк.

Врач рекомендует после коррекции носогубных складок:

  • в течение 2-3 дней не трогать лицо руками. После умывания не растирать кожу лица полотенцем, а лишь аккуратно промокнуть;
  • в течение 7-10 дней не посещать сауны, бани и не принимать горячие ванны;
  • первые несколько дней не стоит пить горячие напитки;
  • в течение 7-10 дней избегать чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей;
  • не посещать солярии (в течение недели);
  • в течение 7 дней после процедуры нельзя курить и употреблять алкоголь.

Также в течение одной недели нельзя принимать лекарства, влияющие на свертываемость крови, посещать стоматолога, давить на зону коррекции, спать лицом в подушку, заниматься спортом и тяжелыми физическими нагрузками.

А для того, чтобы продлить эффект от процедуры, ваш косметолог должен подобрать специальные средства для правильного ухода за кожей лица.

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