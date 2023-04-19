С возрастом женщины начинают замечать как меняется их кожа: количество подкожной жировой клетчатки уменьшается, появляются глубокие складки и мелкие морщинки.
Особенно женщины жалуются на носогубные складки, которые располагаются от крыльев носа к уголкам рта. Избавиться от носогубных складок помогает правильный уход и введение филлеров.
Факты ICTV узнавали, что нельзя делать после введения филлеров в носогубные складки.
Филлеры в носогубные складки: что это за процедура
Врач-дерматовенеролог Татьяна Черняк отмечает, что филлеры — специальные инъекционные препараты, которые применяются для коррекции косметических дефектов кожи (морщин и складок).
— После введения, филлеры заполняют носогубные складки, стимулируют выработку эластина и коллагена, а также способствуют регенерации клеток, — добавляет врач.
С помощью таких инъекций можно эффективно убрать носогубные складки не только женщинам, но и мужчинам. Также врач приводит несколько преимуществ коррекции носогубных складок:
- короткий период реабилитации;
- безопасность — филлеры не вызывают аллергию и не мигрируют в другие ткани;
- продолжительность выполнения процедуры чуть больше 30 мин.
Эффект после процедуры остается на 12-18 месяцев, это зависит от глубины заломов и особенностей организма.
Что нельзя делать после процедуры
Врач-дерматовенеролог отмечает, что после введения филлера в носогубные складки может появиться небольшое покраснение и отек в месте уколов. Но такая реакция является вполне нормальной.
— Но чтобы избежать негативных последствий после введения филлеров в носогубные складки, необходимо придерживаться рекомендаций врача, — советует Черняк.
Врач рекомендует после коррекции носогубных складок:
- в течение 2-3 дней не трогать лицо руками. После умывания не растирать кожу лица полотенцем, а лишь аккуратно промокнуть;
- в течение 7-10 дней не посещать сауны, бани и не принимать горячие ванны;
- первые несколько дней не стоит пить горячие напитки;
- в течение 7-10 дней избегать чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей;
- не посещать солярии (в течение недели);
- в течение 7 дней после процедуры нельзя курить и употреблять алкоголь.
Также в течение одной недели нельзя принимать лекарства, влияющие на свертываемость крови, посещать стоматолога, давить на зону коррекции, спать лицом в подушку, заниматься спортом и тяжелыми физическими нагрузками.
А для того, чтобы продлить эффект от процедуры, ваш косметолог должен подобрать специальные средства для правильного ухода за кожей лица.