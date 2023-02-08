Диета номер 5 – разработка советского врача гастроэнтеролога, профессора Мануила Певзнера. Врач разработал этот тип питания для людей, страдающих от заболеваний печени и желчного пузыря.

Диета способна улучшить состояние пациентов, а также позволяет снизить нагрузку на пищеварительную систему больного при сохранении полноценного питания.

Факты ICTV узнавали, кому стоит придерживаться диеты №5 и какие продукты можно употреблять.

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Диеты №5: Особенности и польза

Такой тип питания в 20-30-х годах прошлого века разработал профессор Певзнер. Тогда врач подготовил 15 различных вариантов лечебных диет для отдельных групп заболеваний. Интересно, что диеты Певзнера не теряют актуальности и сегодня.

Особой популярностью пользуется сбалансированная диета №5. Кстати, ее еще называют стол №5.

По данным врача Певзнера, диета №5 назначается:

для лечения проблем желудочно-кишечного тракта;

пациентам при панкреатите;

при заболеваниях желчного пузыря;

при болезнях печени (например, циррозе);

при болезнях желчевыводящих путей.

Также стол №5 может прописать врач как профилактику во время санаторного лечения. По словам диетологов, она также дает эффект щадящего плавного похудения, принося устойчивые результаты.

Гастроэнтеролог высшей категории, врач медицинских наук Владимир Васильев также отмечает, что диета №5 может назначаться:

при остром гепатите в период выздоровления;

при хронических гепатитах (хронические вирусные гепатиты B);

при циррозе печени;

при холецистите;

при заболеваниях, сопровождающихся нарушениями функции печени и желчных путей при отсутствии выраженных воспалительных процессов в желудке и кишечнике.

Особенности диеты №5: она предусматривает сбалансированное и равное количество белков и углеводов. Ограничение устанавливается лишь на употребление жиров.

Обратите внимание, что диета направлена на профилактику и поддержку общего состояния пациента, а не на лечение.

— Эту систему питания вам должен назначить только врач вместе с необходимыми медикаментами!

Химический состав и энергетическая ценность диеты №5

На сутки:

Белки — 80 г (55% животного).

Жиры — 80 г (30% растительные).

Углеводы — 350-400 г (70-80 г сахара).

Соль — 10 г.

Норма воды — 1,5-2 литра (может включать в себя 24-40 граммов ксилита и сорбита).

Энергетическая ценность диеты — 2400-2600 ккал.

Что можно есть на диете №5

Стол номер пять предусматривает употребление легких и полезных продуктов, которые имеют в составе пектины и клетчатку.

Питаться желательно от 4 до 6 раз в день, пищу стоит готовить на пару, запекать или тушить. Утром натощак стоит выпить один-два стакана воды, а саму еду лучше максимально измельчать.

На диете №5 можно есть:

Хлеб пшеничный из муки 1-го и 2-го сорта, ржаной хлеб из сеяной муки вчерашней выпечки. Сдобные изделия с вареным мясом, рыбой, творогом и яблоками.

Печенье затяжное, сухой бисквит.

Суп — овощные, на крупах и овощном отваре, молочные с макаронными изделиями, борщ и тому подобное. Овощи для заправки не поджаривают, а запекаем или варим.

Мясо и птица должно быть не жирное, без сухожилий, курица должна быть без кожи. Можно говядину, молодую нежирную баранину, свинину, мясо кролика, курицы, индейки. Мясо нужно варить или запекать.

Нежирные виды рыбы.

Молочные продукты — молоко, кефир, простокваша.

Сметану используем как заправку к блюдам.

Яйца, но можно есть не более одного желтка в день.

Крупы можно употреблять любые, особенно полезными будут гречневая и овсяная.

Овощи в сыром, отварном, тушеном виде. Также можно некислую квашеную капусту.

Фрукты и овощи, но не кислые.

Сливочное масло в натуральном виде.

Чай, кофе с молоком, фруктовые, ягодные и овощные соки, отвары шиповника и пшеничных отрубей.

Запрещенные продукты

Стоит исключить из рациона:

свежий хлеб, слоеное и сдобное тесто, жареные пирожки;

мясные, рыбные и грибные бульоны;

жирные виды, копченую, соленую рыбу и консервы;

жирные сорта мяса — утка, печень, почки, колбасы и тому подобное;

жареные яйца;

сливки, молоко 6% жирности, ряженку, сметану, жирный и соленый сыр;

бобовые;

шпинат, щавель, редис, редьку, лук зеленый, чеснок, грибы, маринованные овощи;

острые и жирные закуски, копченые продукты, консервы, икру;

шоколад, мороженое;

горчицу, хрен, перец;

черный кофе, какао, холодные напитки;

алкоголь.

Пример меню на неделю диеты №5

Врач гастроэнтеролог приводит ориентировочный пример меню диеты №5:

Первый завтрак : творог с сахаром и сметаной, каша овсяная молочная, чай.

: творог с сахаром и сметаной, каша овсяная молочная, чай. Второй завтрак : печеное яблоко.

: печеное яблоко. Обед: вегетарианский суп с овощами на растительном масле, вареная курица в молочном соусе, рис отварной, компот из сухофруктов.

вегетарианский суп с овощами на растительном масле, вареная курица в молочном соусе, рис отварной, компот из сухофруктов. Полдник: отвар шиповника.

отвар шиповника. Ужин: вареная рыба с белым соусом на овощном отваре, картофельное пюре, ватрушка с творогом и чай.

вареная рыба с белым соусом на овощном отваре, картофельное пюре, ватрушка с творогом и чай. На ночь: кефир.

Обратите внимание, что врач гастроэнтеролог может корректировать состав диеты для пациента. Это зависит от конкретного случая и состояния больного.