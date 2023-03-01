Традиционно 8 марта празднуют Международный женский день (International women’s Day). В этот день принято не только поздравлять женщин, но и отмечать их достижения в политике, науке, социальной и экономической сферах.
Мужчины 8 марта радуют своих женщин, дарят цветы, подарки и готовят праздничный ужин. Факты ICTV подготовили для вас пять вкусных и простых рецептов легкого салата с креветками.
Быстрый салат с креветками
Ингредиенты:
- креветки — 200 г;
- авокадо — 1 шт;
- апельсин — 1 шт;
- помидоры черри — 5 шт;
- микс салата — 100 г;
- оливковое масло — 3 ст. л;
- лимонный сок — 1 ч. л;
- соль, перец, специи на ваш вкус.
Приготовление:
- Креветки залить подсоленным кипятком, накрыть крышкой и оставить на две минуты.
- Воду слить, креветки обсушить.
- Коктейльные помидоры помыть и разрезать на четыре части.
- Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать длинными полосками.
- Апельсин почистить, разделить на дольки и убрать белые пленки.
- Положить на тарелку листья салата. Сверху красиво разложить все ингредиенты, полить оливковым маслом и лимонным соком.
- Добавьте специи и наслаждайтесь!
Салат из авокадо с креветками
Ингредиенты:
- небольшие авокадо — 2 шт;
- сок половины лимона;
- вареные креветки — 10-12 шт.
Для заправки вам понадобится:
- майонез — 2 ст. л;
- кетчуп — 1 ч. л;
- коньяк — 1/5 ч. л.
Приготовление:
- Очистите авокадо и нарежьте его на маленькие ломтики.
- Креветки тоже нарезаем маленькими кусочками и заливаем лимонным соком.
- Приготовьте заправку из майонеза и кетчупа, а затем добавьте в салат.
Салат Цезарь с креветками
Вам понадобится:
- пучок салата Романо;
- горсть помидоров черри;
- 2 столовые ложки тертого пармезана;
- 10-12 тигровых креветок;
- 1/2 багета;
- чеснок;
- соль, молотый перец на ваш вкус.
Для заправки:
- один яичный желток;
- сок 1/4 лимона;
- 50 мл оливкового масла;
- зубчик чеснока;
- 3-4 филе анчоусов;
- соль, молотый перец-на вкус.
Приготовление:
Натереть зубчик чеснока на мелкой терке и разделить на две равные части. Очистить креветки, смешать ложку оливкового масла с половиной чеснока, солью и перцем, залить креветки этой смесью.
Нарезать багет кубиками и подсушить в духовке в течение 10 минут при 180 градусах. Разогреть на сковороде немного оливкового масла, прогреть в нем вторую половину чеснока и обжарить в этом чесночном масле крутоны. Приправить их солью и перцем и снять сковороду с огня.
Теперь приготовим заправку. Раздавить или снова натереть на терке зубчик чеснока и растереть (вилкой или в ступке) филе анчоусов в однородную пасту. Взбить желток с лимонным соком, приправить солью и перцем, и, понемногу добавляя оливковое масло и продолжая взбивать, приготовить соус наподобие майонеза. В конце добавить в соус чеснок и анчоусы.
Разогреть сковороду, быстро обжарить креветки в том же масле, в котором они мариновались. Смешать в миске листья салата, черри и крутоны, заправить соусом, хорошо размешать и переложить на тарелки. Обжаренные креветки выложить сверху, а если есть желание посыпать салат тертым пармезаном.
Салат с креветками и ананасами
Составляющие:
- пучок листьев салата;
- вареные яйца — 2-3 шт;
- вареные креветки — 100 г;
- банка мяса криля;
- консервированные ананасы кусочками — 100 г;
- горсть помидоров черри;
- майонез.
Приготовление:
- Зелень помыть, порвать руками и выложить на тарелку.
- Яйца почистить и нарезать, разложить на листьях салата.
- Добавить ананас, вареные креветки, мясо криля и помидоры черри.
- Заправить салат майонезом.
Зеленый салат с креветками
Ингредиенты:
- листья салата — 150 г;
- помидоры черри — 6-8 ;
- один свежий огурец;
- очищенные тигровые креветки — 6-8 ;
- оливковое масло — 2 ст. л. ;
- бальзамический уксус — 1/2 ч. л. ;
- соль и прованские травы на ваш вкус.
Приготовление:
- Очищенные креветки обжарить на разогретой с оливковым маслом сковороде.
- Красиво выложить промытые листья салата на тарелку.
- Помидоры черри разрезать пополам, огурец нарезать тонкими ломтиками.
- Овощи выложить поверх листьев салата.
- Сверху разместить жареные креветки.
Готовим заправку: в отдельной миске смешайте оливковое масло, соль, бальзамический уксус и прованские травы. Готовую заправку залейте в салат и тщательно перемешайте!
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