Традиционно 8 марта празднуют Международный женский день (International women’s Day). В этот день принято не только поздравлять женщин, но и отмечать их достижения в политике, науке, социальной и экономической сферах.

Мужчины 8 марта радуют своих женщин, дарят цветы, подарки и готовят праздничный ужин. Факты ICTV подготовили для вас пять вкусных и простых рецептов легкого салата с креветками.

Быстрый салат с креветками

Ингредиенты:

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креветки — 200 г;

авокадо — 1 шт;

апельсин — 1 шт;

помидоры черри — 5 шт;

микс салата — 100 г;

оливковое масло — 3 ст. л;

лимонный сок — 1 ч. л;

соль, перец, специи на ваш вкус.

Приготовление:

Креветки залить подсоленным кипятком, накрыть крышкой и оставить на две минуты. Воду слить, креветки обсушить. Коктейльные помидоры помыть и разрезать на четыре части. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать длинными полосками. Апельсин почистить, разделить на дольки и убрать белые пленки. Положить на тарелку листья салата. Сверху красиво разложить все ингредиенты, полить оливковым маслом и лимонным соком. Добавьте специи и наслаждайтесь!

Салат из авокадо с креветками

Ингредиенты:

небольшие авокадо — 2 шт;

сок половины лимона;

вареные креветки — 10-12 шт.

Для заправки вам понадобится:

майонез — 2 ст. л;

кетчуп — 1 ч. л;

коньяк — 1/5 ч. л.

Приготовление:

Очистите авокадо и нарежьте его на маленькие ломтики. Креветки тоже нарезаем маленькими кусочками и заливаем лимонным соком. Приготовьте заправку из майонеза и кетчупа, а затем добавьте в салат.

Салат Цезарь с креветками

Вам понадобится:

пучок салата Романо;

горсть помидоров черри;

2 столовые ложки тертого пармезана;

10-12 тигровых креветок;

1/2 багета;

чеснок;

соль, молотый перец на ваш вкус.

Для заправки:

один яичный желток;

сок 1/4 лимона;

50 мл оливкового масла;

зубчик чеснока;

3-4 филе анчоусов;

соль, молотый перец-на вкус.

Приготовление:

Натереть зубчик чеснока на мелкой терке и разделить на две равные части. Очистить креветки, смешать ложку оливкового масла с половиной чеснока, солью и перцем, залить креветки этой смесью.

Нарезать багет кубиками и подсушить в духовке в течение 10 минут при 180 градусах. Разогреть на сковороде немного оливкового масла, прогреть в нем вторую половину чеснока и обжарить в этом чесночном масле крутоны. Приправить их солью и перцем и снять сковороду с огня.

Теперь приготовим заправку. Раздавить или снова натереть на терке зубчик чеснока и растереть (вилкой или в ступке) филе анчоусов в однородную пасту. Взбить желток с лимонным соком, приправить солью и перцем, и, понемногу добавляя оливковое масло и продолжая взбивать, приготовить соус наподобие майонеза. В конце добавить в соус чеснок и анчоусы.

Разогреть сковороду, быстро обжарить креветки в том же масле, в котором они мариновались. Смешать в миске листья салата, черри и крутоны, заправить соусом, хорошо размешать и переложить на тарелки. Обжаренные креветки выложить сверху, а если есть желание посыпать салат тертым пармезаном.

Салат с креветками и ананасами

Составляющие:

пучок листьев салата;

вареные яйца — 2-3 шт;

вареные креветки — 100 г;

банка мяса криля;

консервированные ананасы кусочками — 100 г;

горсть помидоров черри;

майонез.

Приготовление:

Зелень помыть, порвать руками и выложить на тарелку. Яйца почистить и нарезать, разложить на листьях салата. Добавить ананас, вареные креветки, мясо криля и помидоры черри. Заправить салат майонезом.

Зеленый салат с креветками

Ингредиенты:

листья салата — 150 г;

помидоры черри — 6-8 ;

один свежий огурец;

очищенные тигровые креветки — 6-8 ;

оливковое масло — 2 ст. л. ;

бальзамический уксус — 1/2 ч. л. ;

соль и прованские травы на ваш вкус.

Приготовление:

Очищенные креветки обжарить на разогретой с оливковым маслом сковороде. Красиво выложить промытые листья салата на тарелку. Помидоры черри разрезать пополам, огурец нарезать тонкими ломтиками. Овощи выложить поверх листьев салата. Сверху разместить жареные креветки.

Готовим заправку: в отдельной миске смешайте оливковое масло, соль, бальзамический уксус и прованские травы. Готовую заправку залейте в салат и тщательно перемешайте!

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