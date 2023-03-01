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Еда

Что приготовить на 8 марта: пять вкусных рецептов салата с креветками

1 марта 2023, 10:34
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Салат з креветкою
Источник: Depositphotos

Традиционно 8 марта празднуют Международный женский день (International women’s Day). В этот день принято не только поздравлять женщин, но и отмечать их достижения в политике, науке, социальной и экономической сферах.

Мужчины 8 марта радуют своих женщин, дарят цветы, подарки и готовят праздничный ужин. Факты ICTV подготовили для вас пять вкусных и простых рецептов легкого салата с креветками.

Быстрый салат с креветками

Ингредиенты:

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  • креветки — 200 г;
  • авокадо — 1 шт;
  • апельсин — 1 шт;
  • помидоры черри — 5 шт;
  • микс салата — 100 г;
  • оливковое масло — 3 ст. л;
  • лимонный сок — 1 ч. л;
  • соль, перец, специи на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Креветки залить подсоленным кипятком, накрыть крышкой и оставить на две минуты.
  2. Воду слить, креветки обсушить.
  3. Коктейльные помидоры помыть и разрезать на четыре части.
  4. Авокадо почистить, удалить косточку и нарезать длинными полосками.
  5. Апельсин почистить, разделить на дольки и убрать белые пленки.
  6. Положить на тарелку листья салата. Сверху красиво разложить все ингредиенты, полить оливковым маслом и лимонным соком.
  7. Добавьте специи и наслаждайтесь!

Салат из авокадо с креветками

Салат з креветкою

Ингредиенты:

  • небольшие авокадо — 2 шт;
  • сок половины лимона;
  • вареные креветки — 10-12 шт.

Для заправки вам понадобится:

  • майонез — 2 ст. л;
  • кетчуп — 1 ч. л;
  • коньяк — 1/5 ч. л.

Приготовление:

  1. Очистите авокадо и нарежьте его на маленькие ломтики.
  2. Креветки тоже нарезаем маленькими кусочками и заливаем лимонным соком.
  3. Приготовьте заправку из майонеза и кетчупа, а затем добавьте в салат.

Салат Цезарь с креветками

Вам понадобится:

  • пучок салата Романо;
  • горсть помидоров черри;
  • 2 столовые ложки тертого пармезана;
  • 10-12 тигровых креветок;
  • 1/2 багета;
  • чеснок;
  • соль, молотый перец на ваш вкус.

Для заправки:

  • один яичный желток;
  • сок 1/4 лимона;
  • 50 мл оливкового масла;
  • зубчик чеснока;
  • 3-4 филе анчоусов;
  • соль, молотый перец-на вкус.
Салат з креветкою

Фото: Depositphotos

Приготовление:

Натереть зубчик чеснока на мелкой терке и разделить на две равные части. Очистить креветки, смешать ложку оливкового масла с половиной чеснока, солью и перцем, залить креветки этой смесью.

Нарезать багет кубиками и подсушить в духовке в течение 10 минут при 180 градусах. Разогреть на сковороде немного оливкового масла, прогреть в нем вторую половину чеснока и обжарить в этом чесночном масле крутоны. Приправить их солью и перцем и снять сковороду с огня.

Теперь приготовим заправку. Раздавить или снова натереть на терке зубчик чеснока и растереть (вилкой или в ступке) филе анчоусов в однородную пасту. Взбить желток с лимонным соком, приправить солью и перцем, и, понемногу добавляя оливковое масло и продолжая взбивать, приготовить соус наподобие майонеза. В конце добавить в соус чеснок и анчоусы.

Разогреть сковороду, быстро обжарить креветки в том же масле, в котором они мариновались. Смешать в миске листья салата, черри и крутоны, заправить соусом, хорошо размешать и переложить на тарелки. Обжаренные креветки выложить сверху, а если есть желание посыпать салат тертым пармезаном.

Салат с креветками и ананасами

Составляющие:

  • пучок листьев салата;
  • вареные яйца — 2-3 шт;
  • вареные креветки — 100 г;
  • банка мяса криля;
  • консервированные ананасы кусочками — 100 г;
  • горсть помидоров черри;
  • майонез.

Приготовление:

  1. Зелень помыть, порвать руками и выложить на тарелку.
  2. Яйца почистить и нарезать, разложить на листьях салата.
  3. Добавить ананас, вареные креветки, мясо криля и помидоры черри.
  4. Заправить салат майонезом.

Зеленый салат с креветками

Салат з креветкою

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • листья салата — 150 г;
  • помидоры черри — 6-8 ;
  • один свежий огурец;
  • очищенные тигровые креветки — 6-8 ;
  • оливковое масло — 2 ст. л. ;
  • бальзамический уксус — 1/2 ч. л. ;
  • соль и прованские травы на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Очищенные креветки обжарить на разогретой с оливковым маслом сковороде.
  2. Красиво выложить промытые листья салата на тарелку.
  3. Помидоры черри разрезать пополам, огурец нарезать тонкими ломтиками.
  4. Овощи выложить поверх листьев салата.
  5. Сверху разместить жареные креветки.

Готовим заправку: в отдельной миске смешайте оливковое масло, соль, бальзамический уксус и прованские травы. Готовую заправку залейте в салат и тщательно перемешайте!

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8 березня Кулінарні рецепти Рецепт Праздник
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