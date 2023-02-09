Что приготовить на День святого Валентина 2023 – лучшие идеи

День святого Валентина сложно представить без романтического ужина при свечах. Что приготовить 14 февраля, если вы решили отметить День влюбленных в уютной домашней обстановке?

Блюда не обязательно должны быть сложными, главное – легкими и оформленными с выдумкой и любовью. Еще большее значение, пожалуй, имеет антураж – свечи, приятная музыка и красиво накрытый стол.

В такой обстановке любимая воспримет ваши старания как кулинарный шедевр. Ловите рецепты!

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Салат Негреско

Ингредиенты:

400 г отварного куриного филе;

два свежих огурца;

четыре сваренные вкрутую яйца;

200 г чернослива;

100 г твердого сыра;

100 г грецких орехов;

по шесть столовых ложек майонеза и йогурта греческого;

соль по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе и яйца нарезать тонкой соломкой. Огурцы и твердый сыр натереть на крупной терке.

Чернослив тоже нарезать тонкими полосками. Грецкие орехи измельчить в блендере. Майонез смешать с йогуртом или сметаной до однородности. Все продукты выкладывать слоями в порционные вазочки в такой последовательности: курица, яйца, огурцы, чернослив, орехи, сыр. Каждый слой перемазывать заправкой из майонеза и йогурта. Перед подачей поставить на час в холодильник.

Говядина в кисло-сладком соусе

Ингредиенты:

500 г говядины;

одна луковица;

перец и соль по вкусу.

Для соуса:

две столовые ложки меда;

один лимон;

две столовые ложки томатной пасты;

пять столовых ложек соевого соуса;

зубчик чеснока;

100 мл воды.

Приготовление:

Говядину нарезать на кусочки средней величины, лук – полукольцами и обжарить на подсолнечном масле в течение 15-20 мин. Для соуса смешать мед, соевый соус, томатную пасту и тертый чеснок. Обжареное мясо поперчить, вылить в него соус и протушить на среднем огне минут 10. Добавить воду и тушить под крышкой еще 10 минут. Можно подать с картофельным пюре.

Фаршированные куриные грудки

Ингредиенты:

четыре куриные грудки;

четыре кусочка моцареллы;

четыре кусочка ветчины;

180 г брокколи;

яйцо;

1/2 столовой ложки воды;

1/4 стакана панировочных сухарей;

соль и перец по вкусу;

сушеная петрушка.

Приготовление:

Разделить брокколи на соцветия, отварить их в течение двух минут и сразу же опустить в холодную воду, чтобы они не потеряли цвет. Куриные грудки отбить, посолить и поперчить. На каждую выложить по кусочку моцареллы и ветчины. Скрутить в рулет и закрепить зубочисткой. Взбить яйцо с водой, обмакнуть каждый рулетик в яйцо, затем в панировочные сухари. Выложить куриные рулетики в форму для запекания и поставить в разогретую до 175 градусов духовку на 30 минут.

Шоколадно-банановый тарт

Ингредиенты для основы:

100 г овсяной муки;

0,5 ч. л. разрыхлителя;

70 г бананов;

Один белок;

0,5 ч. л. какао.

Ингредиенты для начинки:

400 г творога;

яйцо;

желток;

1 ст. л. кукурузного крахмала;

30 г какао;

200 г бананов;

щепотка ванилина;

подсластитель.

Приготовление: