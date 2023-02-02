Масленица считается одним из старейших праздников славянских народов. Этот вкусный и невероятно сытный праздник длится целую неделю, предшествующую Великому посту.

Если не хотите готовить на праздник только блины, Факты ICTV нашли несколько простых рецептов, которые разнообразят ваше меню.

Салат Кукуруза

Составляющие:

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банка сладкой кукурузы (400 г);

восемь отварных яиц;

банка консервированных грибов (400 г);

сыр соленый (250 г);

два небольших свежих огурца;

майонез для заправки салата;

перья зеленого лука и укропа.

Приготовление:

На большое блюдо выкладываем продукты так, чтобы они напоминали два початка кукурузы. Можно салат сделать слоями, но для удобства приготовления и выкладывания продукты следует потереть на терке, кроме грибов, которые нужно нарезать пластинками. Все составляющие перемешать с майонезом. Не вмешивайте в салат кукурузу и зеленый лук – они для украшения.

Заливная рыба

Составляющие:

1,2 л воды;

500 г рыбы;

25 г желатина;

4 горошины душистого перца;

3 гвоздики;

2 лавровых листа;

по одной небольшой луковице и морковке;

соль морская, сельдерей, петрушка и лимон.

Приготовление:

В холодной воде промыть рыбу, отделить филе от хребта, удалить все кости или только большие. Нарезать филе кусочками, поставить в холодное место.

Удалить из головы рыбы жабры, промыть, удалить плавники, залить водой все обрезки: голову, хребет, кожу и т.д., положить к ним луковицу и морковь, поставить на огонь, проварить полчаса после закипания на слабом огне, тщательно снимая пену. Шумовкой выложить все из бульона, добавить лавровые листья, специи, подсолить, положить рыбное филе и проварить его до готовности около 10 минут. Извлечь филе рыбы из бульона, выложить в посуду для холодца, процедить бульон, сливая его из кастрюли не до конца — обычно на дне собирается осадок.

Чистого бульона необходимо около 1 л, попробовать его на вкус, досолить, если надо. В 0,5 стакана теплой воды развести желатин, затем влить в рыбный бульон, довести почти до кипения, сразу снять с огня, ни в коем случае не кипятить бульон с желатином.

Залить рыбу бульоном, добавив к ней зелень, кусочки красиво нарезанной моркови, также можно кусочки отварного яйца. Поставить заливную рыбу застывать в холодное место.

Кулебяка с тушеной капустой

Составляющие для теста:

мука — три стакана;

сухие дрожжи — 2,5 ч. л.;

молоко — 0,5 стакана;

вода — 0,5 стакана;

яйцо;

соль и сахар — по 1 ч. л;

растительное масло — 3 ст. л.

Для начинки вам понадобится:

свежая капуста — 500 гр;

средняя луковица;

одна морковь;

томатный сок — 0,5 стакана;

соль, сахар, перец — на свой вкус;

растительное масло;

для украшения — один желток.

Приготовление теста:

Соединяем молоко с водой, общий объем 250 мл. Нагреваем смесь до 40-45°С, но не выше. Разводим сухие или свежие дрожжи.

Добавляем сахар и столовую ложку муки, перемешиваем. Ставим опару на 15-20 минут в теплое место.

Добавляем в опару 2,5 стакана просеянной муки, одно яйцо, 3 ст. л. растительного масла и соль. Замешиваем тесто.

Выкладываем тесто на посыпанный мукой стол и начинаем месить. Тесто возьмет еще немного муки. У нас должно получиться достаточно мягкое тесто, которое не липнет к рукам и столу. Из теста формируем колобок, кладем колобок в миску, накрываем тонкой салфеткой и ставим в тепло на 30-40 минут.

Приготовление начинки:

Мелко режем лук, тушим его на слабом огне в небольшом количестве масла.

Трем морковку на среднюю терку, добавляем к луку, тушим, пока не станет мягкой.

Тонко шинкуем белокочанную капусту, солим, слегка перетираем руками, соединяем с морковью и луком. Тушим на среднем огне под крышкой.

Добавляем томатный сок или томатный соус. Солим и перчим по своему вкусу, если необходимо скорректировать кислоту, добавляем немного сахара.

Тушим капусту под крышкой до готовности, она должна стать мягкой, но не распадаться. Также капуста должна оставаться сочной, ведь только сочная начинка сделает кулебяку по-настоящему вкусной.

Поэтому если необходимо, то во время готовки добавляем в капусту немного воды или томатного сока. Готовую капусту остужаем до комнатной температуры.

Приготовление кулебяки с капустой:

Достаем тесто, слегка мнем его, делим на две части. С первой раскатываем длинноватый корж толщиной около сантиметра.

Кладем половину капусты, равномерно распределяем по всей длине коржа. Чтобы на торцах кулебяки не было слишком много теста, эти края можно немного обрезать, а обрезки использовать для украшения.

Слегка вытягивая тесто по бокам, соединяем края и тщательно их защипываем, защипываем торцы.

Полученный пирог переворачиваем и кладем на противень швом вниз (противень застилаем пергаментом или смазываем растительным маслом). Аналогично формируем вторую кулебяку. Противень с выпечкой ставим в теплое место на 30 минут.

Пока выпечка подходит в тепле, из обрезков теста делаем украшения (косички, веточки, цветочки).

Также с помощью штыря, ножа или вилки обязательно делаем несколько отверстий, чтобы был выход для горячего пара. Если этого не сделать, то пар может разорвать кулебяку. На вкус это не повлияет, но будет не очень красиво.

И последнее — кулебяку с капустой смазываем желтком и ставим в хорошо прогретую духовку. Выпекаем 35-40 минут при температуре 180°С.

Ватрушки с сыром

Чтобы приготовить 12 ватрушек, для теста вам понадобится:

3,5 стакана муки;

30 г свежих дрожжей или 10-11 г сухих;

1 стакан молока;

0,5 ч. л. соли;

3 ст. л. сахара,

50 г сливочного масла;

1 ст. л. растительного масла;

2 яйца для теста + 1 для смазывания.

Для начинки:

500 г некислого сыра;

яичный желток;

2-3 ст. л. сахара;

горсть изюма.

Приготовление начинки:

В творог кладем один яичный желток и сахар. Тщательно все перетираем ложкой, добавляем изюм. Изюм предварительно заливаем кипятком на пару минут, затем воду сливаем. Прячем начинку в холодильник.

Приготовление теста:

Молоко нагреваем до температуры 39-40°С (молоко должно быть немного теплее температуры тела). Добавляем по ложке сахара и муки, высыпаем сухие дрожжи или свежие прессованные. Перемешиваем ложкой, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на полчаса.

В миску с опарой добавляем 3 стакана просеянной муки, взбитые яйца. Добавляем еще две столовые ложки сахара, соль, растительное масло и сливочное масло. Сливочное масло слегка нагреваем. Все тщательно перемешиваем.

Накрываем кастрюлю полотенцем и снова ставим в теплое место на полчаса. Тесто снова подходит.

Выкладываем тесто на посыпанный мукой стол или доску. Начинаем его вымешивать, понемногу добавляя муку. Когда оно перестанет липнуть к столу и рукам, муку больше не добавляем, тесто на ватрушки должно оставаться мягким.

Чтобы ватрушки получились нежными, тесто месим минут 10-15, не меньше, муку не добавляем.

Делим тесто на две части, затем из каждой части формируем колбаску, которую делим еще на 6 одинаковых частей. У нас должны получиться небольшие колобки размером с небольшое яблоко.

Каждый колобок раскатываем, чтобы получился корж диаметром 10-12 см. Лепешки выкладываем на противень. Сам лист либо смазываем растительным маслом, либо застилаем пергаментом. С помощью стакана выдавливаем углубление в лепешках. Чтобы дно стакана не прилипало, посыпаем их мукой. В углубление кладем по ложке творожной начинки, ставим ватрушки в горячую духовку. Духовку включаем заранее, чтобы она хорошо прогрелась до 200°С.

Когда противень поставили, уменьшаем температуру до 180°С. Ватрушки печем 15-20 минут. Когда они будут практически готовы, вынимаем из духовки и смазываем взбитым яйцом. Снова ставим в духовку на пару минут, чтобы образовалась глазурь.

Блины Красный бархат с глазурью

Составляющие для теста:

2 стакана муки;

2 стакана молока;

2 яйца;

3 ст. л. какао;

2 ч. л. разрыхлителя;

по 0,5 ч. л. соды и соли;

2 ст. л. белого винного уксуса;

0,5 стакана сахара;

1,5 ст. л. красного пищевого красителя;

2 ч. л. ванилина;

70 г сливочного масла.

Для глазури:

200 г сливочного сыра;

6 ст. л. мягкого сливочного масла;

2 стакана сахарной пудры;

0,5 стакана молока;

0,5 ч. л. ванилина;

свежие ягоды и листья мяты для украшения.

Приготовление:

В миске перемешайте вместе муку, разрыхлитель, соду и соль. Отмерьте молоко в мерный стакан, добавьте уксус, оставьте смесь на две минуты. Вылейте уксусное молоко в отдельную миску и добавьте сахар, яйца, красный пищевой краситель, ваниль и растопленное сливочное масло. Взбейте смесь. Постепенно добавляйте в жидкость сухие ингредиенты и перемешайте, пока тесто не станет однородным.

Разогрейте масло на сковороде и вылейте в нее примерно 1/4 стакана теста (в зависимости от диаметра сковороды и желаемого размера блинов). Обжаривайте, пока пузырьки не начнут появляться на поверхности блинов, затем переверните и обжарьте противоположную сторону.

Для глазури смешайте миксером сливочный сыр и масло, взбивая около двух минут. Добавьте остальные ингредиенты и перемешивайте еще около минуты. Подавайте блины теплыми, полив глазурью и украсив ягодами и листиками мяты.