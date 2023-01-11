Ежегодно с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год. Его еще называют Щедрым вечером. В этот день издавна вся семья собирается вместе за большим столом, на котором всегда есть много разнообразных угощений. Что приготовить на Щедрый вечер 2023 – читайте в материале.

Кутья

Важнейшим блюдом в этот день является кутья, которой существует множество разновидностей. Для того, чтобы ее приготовить, нужно взять 1 ст. пшеницы, 150 г сухофруктов, изюм, мак, орехи, мед и сахар. Пшеницу необходимо замочить на ночь, затем варить на медленном огне до полной готовности. Затем необходимо бросить туда сухофрукты и варить все это еще 10 мин. Мак тоже нужно проварить 30 мин. Готовую пшеницу выложить в миску, добавить к ней мак, компот, изюм, орехи и мед. Перемешайте все ингредиенты и подавайте кутью к столу.

Картофель в фольге

Постоянный атрибут на столах украинцев. Его можно приготовить по разным рецептам. Однако один из самых вкусных – картофель в фольге. Для этого необходимо взять 10 средних картофелин, 50 мл масла, 5 г молотого розмарина и соль по вкусу. Картошку в кожуре тщательно помыть. В глубокую миску наливают масло, сюда же насыпают розмарин. Каждую картофелину затем нужно погрузить в пряное масло и сразу завернуть в фольгу. Картофель в фольге в духовке нужно запекать при 200°С и посолить после приготовления.

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Печеня из свинины

Блюдо, которое идеально сочетается с картофелем. Для этого возьмите 1 кг свинины и картофеля, несколько луковиц, соль, перец, лавровый лист и зелень. Нарежьте полукольцами лук и выложите его на разогретую сковородку с маслом. Обжарьте до прозрачности. Затем свинину нарезаем небольшими кусками, добавляем в нее перец, соль и выкладываем на другую сковородку. Обжаренное мясо выложите сверху на лук, перемешайте и дайте смеси немного поджариться. В сковородку, где жарилось мясо, отправляйте картофель и обжаривайте до золотистой корочки. Затем выложите картофель в сотейник, добавьте мясо с луком и лавровый лист. Влейте полстакана воды и накройте фольгой. Поставьте в духовку на 15 мин при 200 градусах. Убавьте температуру до 100 градусов и оставьте блюдо на 40 мин.

Крученики из свинины с начинкой

Обычно они готовятся с добавлением грибов. Возьмите свиную вырезку (4 шт), 200 г сала, 1 кг свиной лопатки, чеснок, перец и лавровый лист. Отбейте изрезанные кусочки вырезки и добавьте к ним соль и перец по вкусу. Чеснок, сало и порезанную свиную лопатку перемолите через мясорубку. В кусочки вырезки выложите начинку (которую тоже нужно перемолоть через мясорубку). Заверните в рулет мясо с начинкой. Готовые крученики зафиксируйте зубочисткой и отправьте на сковороду с маслом для обжаривания. Со всех сторон мясные рулеты протушите в воде, добавьте душистый перец, соль, лавровый лист. После этого выложите крученики в воду и ставьте на тушеную плиту на 40 мин. После того, как они приготовятся, разрежьте как рулет.

Холодец из курицы и свиной рульки

Его называют традиционным блюдом в зимние праздники. Для приготовления возьмите 1 кг рульки, 800 г куриного мяса, лук, чеснок и соль. Помытое мясо поставьте на ночь в холодильник. Затем сложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь до появления пены. После этого поставьте на минимальный огонь и варите 8 ч, не допуская закипания. За 1,5 ч до окончания варки добавьте лук. Затем выключите огонь и уберите жир. Выложите мясо в миску и разберите его на части. Разложите по формам для студня, а бульон процедите через сито. Добавьте в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залейте бульон в форму и поставьте в холодильник.

Кровянка или домашняя колбаса

Блюда из свинины в этот вечер вкусны по-особому, ведь верующие люди в коляду держали длинный пост, а на щедровки им можно есть все, чего душа пожелает. Вкусная колбаса получается с большим количеством чеснока. Для этого возьмите 1 кг свинины, полкилограмма сала, 4 ч.л. соли, 2 ч.л. перца, 6 зубчиков чеснока и 200 г чрева. Мясо и сало нужно нарезать на маленькие кубики, посолить и поперчить в большой миске. Добавьте немного воды и перемешайте фарш. Свиные кишки нужно помыть и замочить в воде. Их заполните готовым фаршем (на мясорубке). Края каждой колбаски завяжите на узелки и переложите в форму для выпечки с добавлением нескольких ложек воды. Проколите колбасу иглой и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 мин.

Тушеная капуста с мясом

Капуста – блюдо, без которого невозможно представить какое-либо зимнее застолье. Ведь поедание большого количества мясных блюд требует многообразия других, особенно домашней овощной концервации: квашеной капусты, огурцов и помидоров. Для того, чтобы приготовить вкусную квашеную капусту с мясом, возьмите 1 кг белокочанной капусты, полкилограмма мяса, два лука, одну морковь, 50 г томатной пасты, соль, перец, масло, лавровый лист и сахар. Вымойте мясо и нарежьте кубиками среднего размера. Морковь и лук натрите на большой терке. Возьмите глубокую кастулю, налейте масло и бросьте мясо. Пожарьте 15-20 мин. Добавьте морковь, лавровые листья, соль и немного воды. Тушите еще 10 мин. Добавьте томатную пасту и капусту. Перемешайте и тушите еще 15-20 мин.

Вареники с сыром

Это тоже особое блюдо в украинской кухне. Без них невозможно представить традиционный щедрый ужин. Для этого возьмите стакан воды, яйцо, стакан муки, 500 г творога, соль и сахар. Просейте муку, сделайте сверху углубление и аккуратно вбейте туда яйцо. Посолите. Размешивайте тесто, постепенно добавляя воду. После этого к сыру добавьте яйцо и сахар по вкусу и тщательно разотрите до однородности. Подготовленную начинку аккуратно упакуйте в тесто и отваривайте в подсоленной воде. Вареники с творогом лучше подавать к столу со сливочным маслом и сметаной.