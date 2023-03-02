Что приготовить на Великий пост 2023: рецепты постных блюд из картофеля

Приготовить вкусные и полезные блюда в период Великого поста 2023 нетрудно. Главное — иметь хороший рецепт и немного фантазии.

Факты ICTV подготовили для вас лучшие рецепты постных блюд из картофеля, которые можно готовить на Великий пост 2023.

Запеченный картофель с грибами

Ингредиенты:

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картофель — 500 г;

шампиньоны — 700 г;

лук — 1 шт;

соль и специи на ваш вкус.

Способ приготовления:

Сначала стоит подготовить грибы: тщательно помойте шампиньоны и сварите их. Перекрутите вареные грибы на мясорубке и оставьте в миске. Теперь перекрутите сырой картофель, а лук измельчите и поджарьте на растительном масле до золотистой корочки. Смешать картофель с грибами и луком, добавить специи. Готовую массу выложите в форму для запекания и отправьте в духовку до готовности.

Картофель по-итальянски

Для этого рецепта вам понадобится:

картофель — 3 средние штучки;

петрушка — небольшой пучок;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло;

соль и молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире в подсоленной воде (варить нужно 25-30 мин). Охладите картофель и снимите кожицу. Переложите очищенный картофель в миску и разомните вилкой. Теперь возьмите большую сковороду, добавьте масло и поставьте на огонь. Когда сковорода разогреется, добавьте чеснок. Чеснок немного поджарить (чтобы он дал аромат) и достать из сковородки. Теперь выложите туда картофель, добавьте измельченную петрушку, посолите и поперчите. Вилочкой еще немного примните картофель, формируя один плоский блин. Жарьте картофель на сильном огне 5 мин до золотистого цвета. Теперь переверните картофельный блин на другую сторону и обжарьте.

Когда картофельный блин будет готов, переложите его на тарелку и наслаждайтесь!

Постные картофельные котлеты

Ингредиенты:

картофель — 300 г;

рис — 1000 г;

морковь — 1 шт;

лук — 2 шт;

масло;

специи.

Приготовление:

Отварите картофель в мундирах до готовности. Затем дайте остыть, очистите и разомните. Рис отварите до готовности. Морковь и лук порежьте на маленькие кусочки и поджарьте на растительном масле. Смешайте все готовые ингредиенты, добавьте специи и начинайте формировать котлетки. Обжарьте котлеты с обеих сторон.

Картофельные пирожки

Ингредиенты:

мука — 500 г;

растительное масло — 120 г;

вода;

соль.

Для начинки вам понадобится:

отварной картофель — 500 г;

специи на ваш вкус.

Приготовление:

Сначала замесите тесто из муки, масла, воды и соли. Картофель отварите до готовности и разрежьте каждую картофелину на четыре кусочка. Порезанный картофель натрите на терке и добавьте специи. Готовое тесто порежьте на ровные небольшие части и начинайте раскатывать. В каждый кусочек раскатанного теста добавьте картофельную начинку и сформируйте пирожки. Готовые пирожочки жарим на сковородке до готовности теста!

Картофельная запеканка с грибами и помидорами

Для этого вкусного блюда, вам понадобится:

картофель — 700 г;

шампиньоны — 300 г;

луковица — 1 шт;

помидор — 1 шт;

масло — 2 ст. л;

постный майонез — 2 ст. л;

специи на ваш вкус.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками, а грибы — слайсами. Обжарьте их на разогретой сковороде. Очищенный картофель и помидор порежьте на пластинки. Смажьте маслом форму для запекания и выложите картофель. Добавьте специи. Теперь выкладываем слоями: грибы, картофель, снова солим и перчим. Выложите помидоры, затем снова слой картофеля. Полейте все маслом, добавьте соль, перец. Сформированную запеканку смажьте постным майонезом. Выпекайте запеканку при 80°C около 40-50 мин.

Ранее Факты ICTV писали, как не сорваться и не поправиться в Великий пост 2023.