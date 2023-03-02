Что приготовить на Великий пост 2023: рецепты постных блюд из картофеля

Приготовить вкусные и полезные блюда в период Великого поста 2023 нетрудно. Главное — иметь хороший рецепт и немного фантазии.
Факты ICTV подготовили для вас лучшие рецепты постных блюд из картофеля, которые можно готовить на Великий пост 2023.
Запеченный картофель с грибами
Ингредиенты:
Сейчас смотрят
- картофель — 500 г;
- шампиньоны — 700 г;
- лук — 1 шт;
- соль и специи на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Сначала стоит подготовить грибы: тщательно помойте шампиньоны и сварите их.
- Перекрутите вареные грибы на мясорубке и оставьте в миске.
- Теперь перекрутите сырой картофель, а лук измельчите и поджарьте на растительном масле до золотистой корочки.
- Смешать картофель с грибами и луком, добавить специи.
- Готовую массу выложите в форму для запекания и отправьте в духовку до готовности.
Картофель по-итальянски
Для этого рецепта вам понадобится:
- картофель — 3 средние штучки;
- петрушка — небольшой пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло;
- соль и молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Отварите картофель в мундире в подсоленной воде (варить нужно 25-30 мин).
- Охладите картофель и снимите кожицу.
- Переложите очищенный картофель в миску и разомните вилкой.
- Теперь возьмите большую сковороду, добавьте масло и поставьте на огонь. Когда сковорода разогреется, добавьте чеснок.
- Чеснок немного поджарить (чтобы он дал аромат) и достать из сковородки. Теперь выложите туда картофель, добавьте измельченную петрушку, посолите и поперчите.
- Вилочкой еще немного примните картофель, формируя один плоский блин.
- Жарьте картофель на сильном огне 5 мин до золотистого цвета.
- Теперь переверните картофельный блин на другую сторону и обжарьте.
Когда картофельный блин будет готов, переложите его на тарелку и наслаждайтесь!
Постные картофельные котлеты
Ингредиенты:
- картофель — 300 г;
- рис — 1000 г;
- морковь — 1 шт;
- лук — 2 шт;
- масло;
- специи.
Приготовление:
- Отварите картофель в мундирах до готовности. Затем дайте остыть, очистите и разомните.
- Рис отварите до готовности.
- Морковь и лук порежьте на маленькие кусочки и поджарьте на растительном масле.
- Смешайте все готовые ингредиенты, добавьте специи и начинайте формировать котлетки.
- Обжарьте котлеты с обеих сторон.
Картофельные пирожки
Ингредиенты:
- мука — 500 г;
- растительное масло — 120 г;
- вода;
- соль.
Для начинки вам понадобится:
- отварной картофель — 500 г;
- специи на ваш вкус.
Приготовление:
- Сначала замесите тесто из муки, масла, воды и соли.
- Картофель отварите до готовности и разрежьте каждую картофелину на четыре кусочка.
- Порезанный картофель натрите на терке и добавьте специи.
- Готовое тесто порежьте на ровные небольшие части и начинайте раскатывать.
- В каждый кусочек раскатанного теста добавьте картофельную начинку и сформируйте пирожки.
- Готовые пирожочки жарим на сковородке до готовности теста!
Картофельная запеканка с грибами и помидорами
Для этого вкусного блюда, вам понадобится:
- картофель — 700 г;
- шампиньоны — 300 г;
- луковица — 1 шт;
- помидор — 1 шт;
- масло — 2 ст. л;
- постный майонез — 2 ст. л;
- специи на ваш вкус.
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиками, а грибы — слайсами. Обжарьте их на разогретой сковороде.
- Очищенный картофель и помидор порежьте на пластинки.
- Смажьте маслом форму для запекания и выложите картофель.
- Добавьте специи.
- Теперь выкладываем слоями: грибы, картофель, снова солим и перчим.
- Выложите помидоры, затем снова слой картофеля. Полейте все маслом, добавьте соль, перец.
- Сформированную запеканку смажьте постным майонезом.
- Выпекайте запеканку при 80°C около 40-50 мин.
Ранее Факты ICTV писали, как не сорваться и не поправиться в Великий пост 2023.
Читайте также:Для поста: красный борщ с карасями