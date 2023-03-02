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Еда

Что приготовить на Великий пост 2023: рецепты постных блюд из картофеля

2 марта 2023, 12:50
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Что приготовить на Великий пост 2023: рецепты постных блюд из картофеля
Источник: Depositphotos

Приготовить вкусные и полезные блюда в период Великого поста 2023 нетрудно. Главное — иметь хороший рецепт и немного фантазии.

Факты ICTV подготовили для вас лучшие рецепты постных блюд из картофеля, которые можно готовить на Великий пост 2023.

Запеченный картофель с грибами

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • картофель — 500 г;
  • шампиньоны — 700 г;
  • лук — 1 шт;
  • соль и специи на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Сначала стоит подготовить грибы: тщательно помойте шампиньоны и сварите их.
  2. Перекрутите вареные грибы на мясорубке и оставьте в миске.
  3. Теперь перекрутите сырой картофель, а лук измельчите и поджарьте на растительном масле до золотистой корочки.
  4. Смешать картофель с грибами и луком, добавить специи.
  5. Готовую массу выложите в форму для запекания и отправьте в духовку до готовности.

Картофель по-итальянски

Картопляний млинець

Фото: Depositphotos

Для этого рецепта вам понадобится:

  • картофель — 3 средние штучки;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло;
  • соль и молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире в подсоленной воде (варить нужно 25-30 мин).
  2. Охладите картофель и снимите кожицу.
  3. Переложите очищенный картофель в миску и разомните вилкой.
  4. Теперь возьмите большую сковороду, добавьте масло и поставьте на огонь. Когда сковорода разогреется, добавьте чеснок.
  5. Чеснок немного поджарить (чтобы он дал аромат) и достать из сковородки. Теперь выложите туда картофель, добавьте измельченную петрушку, посолите и поперчите.
  6. Вилочкой еще немного примните картофель, формируя один плоский блин.
  7. Жарьте картофель на сильном огне 5 мин до золотистого цвета.
  8. Теперь переверните картофельный блин на другую сторону и обжарьте.

Когда картофельный блин будет готов, переложите его на тарелку и наслаждайтесь!

Постные картофельные котлеты

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • картофель — 300 г;
  • рис — 1000 г;
  • морковь — 1 шт;
  • лук — 2 шт;
  • масло;
  • специи.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундирах до готовности. Затем дайте остыть, очистите и разомните.
  2. Рис отварите до готовности.
  3. Морковь и лук порежьте на маленькие кусочки и поджарьте на растительном масле.
  4. Смешайте все готовые ингредиенты, добавьте специи и начинайте формировать котлетки.
  5. Обжарьте котлеты с обеих сторон.

Картофельные пирожки

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • мука — 500 г;
  • растительное масло — 120 г;
  • вода;
  • соль.

Для начинки вам понадобится:

  • отварной картофель — 500 г;
  • специи на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Сначала замесите тесто из муки, масла, воды и соли.
  2. Картофель отварите до готовности и разрежьте каждую картофелину на четыре кусочка.
  3. Порезанный картофель натрите на терке и добавьте специи.
  4. Готовое тесто порежьте на ровные небольшие части и начинайте раскатывать.
  5. В каждый кусочек раскатанного теста добавьте картофельную начинку и сформируйте пирожки.
  6. Готовые пирожочки жарим на сковородке до готовности теста!

Картофельная запеканка с грибами и помидорами

Картопляна запіканка

Фото: Depositphotos

Для этого вкусного блюда, вам понадобится:

  • картофель — 700 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • луковица — 1 шт;
  • помидор — 1 шт;
  • масло — 2 ст. л;
  • постный майонез — 2 ст. л;
  • специи на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиками, а грибы — слайсами. Обжарьте их на разогретой сковороде.
  2. Очищенный картофель и помидор порежьте на пластинки.
  3. Смажьте маслом форму для запекания и выложите картофель.
  4. Добавьте специи.
  5. Теперь выкладываем слоями: грибы, картофель, снова солим и перчим.
  6. Выложите помидоры, затем снова слой картофеля. Полейте все маслом, добавьте соль, перец.
  7. Сформированную запеканку смажьте постным майонезом.
  8. Выпекайте запеканку при 80°C около 40-50 мин.

Ранее Факты ICTV писали, как не сорваться и не поправиться в Великий пост 2023.

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Великий піст Кулінарні рецепти Рецепти
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