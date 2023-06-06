Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Еда

Что приготовить из картофеля: пять интересных идей

6 июня 2023, 13:31
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Картопля
Источник: Unsplash

Картофель считается универсальным овощем. Его добавляют в супы, используют как начинку для вареников и пирожков, потребляют в чистом виде.

Если обычное пюре вам надоело, предлагаем приготовить вкусные и простые блюда из картофеля, которые понравятся каждому.

Факты ICTV подготовили для вас пять разнообразных рецептов блюд из картофеля.

Зразы с сырной начинкой

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • яйца — 2 шт;
  • лук — 1 шт;
  • зелень, соль, перец, специи — на ваш вкус;
  • сыр тертый — 80 г;
  • твердый сыр ломтиками — 6 шт;
  • сухари панировочные — 100 г.

Как готовить:

  1. Очистите и нарежьте картофель. Сварите его в соленой воде и растолките в пюре.
  2. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на разогретой сковородке.
  3. Сыр натрите на мелкой терке, а зелень мелко нарежьте.
  4. В картофельное пюре добавьте лук, сыр, зелень, паприку и другие специи. Тщательно перемешайте массу до однородности.
  5. Смажьте руки в масле, начинайте формировать зразы. Внутрь каждого положите ломтик сыра.
  6. Взбейте яйца и окуните готовые зразы в яичную массу. После яйца положите зразы в панировочные сухари.
  7. Обжарьте их на масле с двух сторон до румяной корочки.

После приготовления подавайте вкусные картофельные зразы к столу вместе со сметаной или любимым соусом.

Картофельный пирог

Картопляний млинець

Фото: Depositphotos

Вам понадобится:

  • крупный картофель — 4 шт;
  • яйца — 2 шт.;
  • зеленый лук и зелень;
  • соль, перец, специи, ароматные травы — на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Очищенный картофель натрите на крупной терке, добавьте соль и перемешайте.
  2. Через 10 мин слейте с картофеля лишнюю жидкость и добавьте к массе мелко нарезанную зелень.
  3. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи.
  4. Разогрейте сковородку, добавьте несколько капель масла и выложите ровным слоем картофель. Равномерно распределите картофельный пирог и вылейте сверху яичную массу.
  5. Посыпьте картофель зеленым луком и накройте крышкой.
  6. Жарьте пирог 10-15 мин с обеих сторон.

Когда лепешка остынет, разрежьте ее на несколько частей и подавайте вместе со сметаной или любимым соусом.

Картофельно-мясные шарики

Картопляні кульки

Фото: Unsplash

Необходимые ингредиенты:

  • фарш из свинины — 400 г;
  • лук — 1 шт;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сухари панировочные — 200 г;
  • яйцо — 3 шт;
  • любимые специи — на ваш вкус;
  • картофель — 1 кг;
  • масло сливочное — 50 г;
  • сыр — 100 г;
  • зелень;
  • мука — 0,5 стакана.

Как готовить:

  1. Сперва отварите картофель в мундирах.
  2. Параллельно возьмите фарш, добавьте измельченный чеснок и лук, соль и различные специи, панировочные сухари, масло, яйцо. Тщательно перемешайте фарш до однородности. В конце добавьте нарезанную зелень и лук и снова перемешайте.
  3. Из готового фарша сформируйте шарики среднего размера и обжарьте их до румяной корочки.
  4. Теперь вернемся к картофелю. После приготовления очистите ее от кожуры и превратите в пюре. Добавьте кусочек сливочного масла, специи, натертый твердый сыр и зелень.
  5. В отдельной миске взбейте яйцо вместе с солью и перцем.
  6. Когда мясные шарики остынут, заверните каждый в картофельное тесто, окуните в яичную массу, а затем в панировочные сухари.
  7. Каждый шарик обжарьте на сковородке до румяной корочки.

Картофельно-мясные шарики станут изюминкой вашего обеда или ужина!

Запеканка из картофеля

Картопляна запіканка

Фото: Depositphotos

Это одна из самых любимых вариаций запеканок. Для приготовления вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • фарш мясной — 400 г;
  • кефир 2,5% — 80 мл;
  • молоко — 80 мл;
  • сливочное масло — 2 ст. л;
  • перец черный молотый на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте картофель. Отправьте его в кипящую воду и варите на маленьком огне до готовности.
  2. Теперь слейте воду и превратите картофель в пюре.
  3. Влейте горячее молоко и добавьте мягкое сливочное масло. Перемешайте массу до однородности.
  4. В мясной фарш влейте кефир, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте.
  5. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину пюре и разровняйте, затем распределите весь фарш.
  6. Сверху на фарш выложите остатки картофеля.
  7. Отправьте запеканку в духовку и запекайте 50 мин при 180°.
  8. Готовую запеканку можно украсить зеленью или любимыми овощами и наслаждаться.

Идеальный рецепт картофеля по-деревенски

Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;
  • чеснок — 4-5 зубчиков;
  • масло — 2-3 ст. л;
  • розмарин — 2-3 веточки;
  • соль и перец — на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте картофель (но не снимайте кожу), положите его в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности (15-20 мин).
  2. Слейте воду и обсушите картофель бумажными полотенцами.
  3. Разрежьте каждую картофелину на четыре части.
  4. В форму для запекания налейте 2-3 ст. л. масла и выложите картофель в один слой.
  5. Разогрейте духовку до 210°. Добавьте к картофелю 4-5 зубчиков чеснока и веточки розмарина.
  6. Запекайте картофель при температуре 210 градусов в режиме гриль или конвекции в течение 10-15 мин.
  7. Когда картофель станет с румяной корочкой, можно вытаскивать его из духовки.
Читайте также:
ШашликШашлык на пиве: рецепт приготовления пошагово

Теги
Картопля Кулінарні рецепти Рецепти
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь