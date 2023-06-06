Картофель считается универсальным овощем. Его добавляют в супы, используют как начинку для вареников и пирожков, потребляют в чистом виде.

Если обычное пюре вам надоело, предлагаем приготовить вкусные и простые блюда из картофеля, которые понравятся каждому.

Факты ICTV подготовили для вас пять разнообразных рецептов блюд из картофеля.

Зразы с сырной начинкой

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

яйца — 2 шт;

лук — 1 шт;

зелень, соль, перец, специи — на ваш вкус;

сыр тертый — 80 г;

твердый сыр ломтиками — 6 шт;

сухари панировочные — 100 г.

Как готовить:

Очистите и нарежьте картофель. Сварите его в соленой воде и растолките в пюре. Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на разогретой сковородке. Сыр натрите на мелкой терке, а зелень мелко нарежьте. В картофельное пюре добавьте лук, сыр, зелень, паприку и другие специи. Тщательно перемешайте массу до однородности. Смажьте руки в масле, начинайте формировать зразы. Внутрь каждого положите ломтик сыра. Взбейте яйца и окуните готовые зразы в яичную массу. После яйца положите зразы в панировочные сухари. Обжарьте их на масле с двух сторон до румяной корочки.

После приготовления подавайте вкусные картофельные зразы к столу вместе со сметаной или любимым соусом.

Картофельный пирог

Вам понадобится:

крупный картофель — 4 шт;

яйца — 2 шт.;

зеленый лук и зелень;

соль, перец, специи, ароматные травы — на ваш вкус.

Приготовление:

Очищенный картофель натрите на крупной терке, добавьте соль и перемешайте. Через 10 мин слейте с картофеля лишнюю жидкость и добавьте к массе мелко нарезанную зелень. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи. Разогрейте сковородку, добавьте несколько капель масла и выложите ровным слоем картофель. Равномерно распределите картофельный пирог и вылейте сверху яичную массу. Посыпьте картофель зеленым луком и накройте крышкой. Жарьте пирог 10-15 мин с обеих сторон.

Когда лепешка остынет, разрежьте ее на несколько частей и подавайте вместе со сметаной или любимым соусом.

Картофельно-мясные шарики

Необходимые ингредиенты:

фарш из свинины — 400 г;

лук — 1 шт;

чеснок — 3 зубчика;

сухари панировочные — 200 г;

яйцо — 3 шт;

любимые специи — на ваш вкус;

картофель — 1 кг;

масло сливочное — 50 г;

сыр — 100 г;

зелень;

мука — 0,5 стакана.

Как готовить:

Сперва отварите картофель в мундирах. Параллельно возьмите фарш, добавьте измельченный чеснок и лук, соль и различные специи, панировочные сухари, масло, яйцо. Тщательно перемешайте фарш до однородности. В конце добавьте нарезанную зелень и лук и снова перемешайте. Из готового фарша сформируйте шарики среднего размера и обжарьте их до румяной корочки. Теперь вернемся к картофелю. После приготовления очистите ее от кожуры и превратите в пюре. Добавьте кусочек сливочного масла, специи, натертый твердый сыр и зелень. В отдельной миске взбейте яйцо вместе с солью и перцем. Когда мясные шарики остынут, заверните каждый в картофельное тесто, окуните в яичную массу, а затем в панировочные сухари. Каждый шарик обжарьте на сковородке до румяной корочки.

Картофельно-мясные шарики станут изюминкой вашего обеда или ужина!

Запеканка из картофеля

Это одна из самых любимых вариаций запеканок. Для приготовления вам понадобится:

картофель — 500 г;

фарш мясной — 400 г;

кефир 2,5% — 80 мл;

молоко — 80 мл;

сливочное масло — 2 ст. л;

перец черный молотый на ваш вкус.

Приготовление:

Очистите и нарежьте картофель. Отправьте его в кипящую воду и варите на маленьком огне до готовности. Теперь слейте воду и превратите картофель в пюре. Влейте горячее молоко и добавьте мягкое сливочное масло. Перемешайте массу до однородности. В мясной фарш влейте кефир, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину пюре и разровняйте, затем распределите весь фарш. Сверху на фарш выложите остатки картофеля. Отправьте запеканку в духовку и запекайте 50 мин при 180°. Готовую запеканку можно украсить зеленью или любимыми овощами и наслаждаться.

Идеальный рецепт картофеля по-деревенски

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

чеснок — 4-5 зубчиков;

масло — 2-3 ст. л;

розмарин — 2-3 веточки;

соль и перец — на ваш вкус.

Приготовление: