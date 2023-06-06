Картофель считается универсальным овощем. Его добавляют в супы, используют как начинку для вареников и пирожков, потребляют в чистом виде.
Если обычное пюре вам надоело, предлагаем приготовить вкусные и простые блюда из картофеля, которые понравятся каждому.
Факты ICTV подготовили для вас пять разнообразных рецептов блюд из картофеля.
Зразы с сырной начинкой
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг;
- яйца — 2 шт;
- лук — 1 шт;
- зелень, соль, перец, специи — на ваш вкус;
- сыр тертый — 80 г;
- твердый сыр ломтиками — 6 шт;
- сухари панировочные — 100 г.
Как готовить:
- Очистите и нарежьте картофель. Сварите его в соленой воде и растолките в пюре.
- Нарежьте лук мелкими кубиками и обжарьте на разогретой сковородке.
- Сыр натрите на мелкой терке, а зелень мелко нарежьте.
- В картофельное пюре добавьте лук, сыр, зелень, паприку и другие специи. Тщательно перемешайте массу до однородности.
- Смажьте руки в масле, начинайте формировать зразы. Внутрь каждого положите ломтик сыра.
- Взбейте яйца и окуните готовые зразы в яичную массу. После яйца положите зразы в панировочные сухари.
- Обжарьте их на масле с двух сторон до румяной корочки.
После приготовления подавайте вкусные картофельные зразы к столу вместе со сметаной или любимым соусом.
Картофельный пирог
Вам понадобится:
- крупный картофель — 4 шт;
- яйца — 2 шт.;
- зеленый лук и зелень;
- соль, перец, специи, ароматные травы — на ваш вкус.
Приготовление:
- Очищенный картофель натрите на крупной терке, добавьте соль и перемешайте.
- Через 10 мин слейте с картофеля лишнюю жидкость и добавьте к массе мелко нарезанную зелень.
- В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, перец и любимые специи.
- Разогрейте сковородку, добавьте несколько капель масла и выложите ровным слоем картофель. Равномерно распределите картофельный пирог и вылейте сверху яичную массу.
- Посыпьте картофель зеленым луком и накройте крышкой.
- Жарьте пирог 10-15 мин с обеих сторон.
Когда лепешка остынет, разрежьте ее на несколько частей и подавайте вместе со сметаной или любимым соусом.
Картофельно-мясные шарики
Необходимые ингредиенты:
- фарш из свинины — 400 г;
- лук — 1 шт;
- чеснок — 3 зубчика;
- сухари панировочные — 200 г;
- яйцо — 3 шт;
- любимые специи — на ваш вкус;
- картофель — 1 кг;
- масло сливочное — 50 г;
- сыр — 100 г;
- зелень;
- мука — 0,5 стакана.
Как готовить:
- Сперва отварите картофель в мундирах.
- Параллельно возьмите фарш, добавьте измельченный чеснок и лук, соль и различные специи, панировочные сухари, масло, яйцо. Тщательно перемешайте фарш до однородности. В конце добавьте нарезанную зелень и лук и снова перемешайте.
- Из готового фарша сформируйте шарики среднего размера и обжарьте их до румяной корочки.
- Теперь вернемся к картофелю. После приготовления очистите ее от кожуры и превратите в пюре. Добавьте кусочек сливочного масла, специи, натертый твердый сыр и зелень.
- В отдельной миске взбейте яйцо вместе с солью и перцем.
- Когда мясные шарики остынут, заверните каждый в картофельное тесто, окуните в яичную массу, а затем в панировочные сухари.
- Каждый шарик обжарьте на сковородке до румяной корочки.
Картофельно-мясные шарики станут изюминкой вашего обеда или ужина!
Запеканка из картофеля
Это одна из самых любимых вариаций запеканок. Для приготовления вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- фарш мясной — 400 г;
- кефир 2,5% — 80 мл;
- молоко — 80 мл;
- сливочное масло — 2 ст. л;
- перец черный молотый на ваш вкус.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте картофель. Отправьте его в кипящую воду и варите на маленьком огне до готовности.
- Теперь слейте воду и превратите картофель в пюре.
- Влейте горячее молоко и добавьте мягкое сливочное масло. Перемешайте массу до однородности.
- В мясной фарш влейте кефир, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте.
- Форму для запекания смажьте маслом, выложите половину пюре и разровняйте, затем распределите весь фарш.
- Сверху на фарш выложите остатки картофеля.
- Отправьте запеканку в духовку и запекайте 50 мин при 180°.
- Готовую запеканку можно украсить зеленью или любимыми овощами и наслаждаться.
Идеальный рецепт картофеля по-деревенски
Ингредиенты:
- картофель — 500 г;
- чеснок — 4-5 зубчиков;
- масло — 2-3 ст. л;
- розмарин — 2-3 веточки;
- соль и перец — на ваш вкус.
Приготовление:
- Тщательно помойте картофель (но не снимайте кожу), положите его в кастрюлю, залейте водой и отварите до полуготовности (15-20 мин).
- Слейте воду и обсушите картофель бумажными полотенцами.
- Разрежьте каждую картофелину на четыре части.
- В форму для запекания налейте 2-3 ст. л. масла и выложите картофель в один слой.
- Разогрейте духовку до 210°. Добавьте к картофелю 4-5 зубчиков чеснока и веточки розмарина.
- Запекайте картофель при температуре 210 градусов в режиме гриль или конвекции в течение 10-15 мин.
- Когда картофель станет с румяной корочкой, можно вытаскивать его из духовки.