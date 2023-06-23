Секс — важная составляющая нашей жизни. Специалисты уверяют, что заниматься любовью нужно не только для удовольствия, но и для укрепления здоровья.

Обычно люди занимаются интимом в ночное время суток, но сексологи уверяют, что секс утром может задать позитивный ритм на весь день и придать больше энергии.

Факты ICTV подготовили для вас 7 причин, почему стоит полюбить утренний секс.

Интим утром: преимущества утреннего секса

Психолог и сексолог Максим Журавский отмечает, что тема секса, его влияния на наше здоровье и настроение достаточно сложная и многогранная.

— Что касается пользы утреннего секса, то здесь важно отметить, что это индивидуально и может зависеть от многих факторов, таких как физическое и эмоциональное состояние каждого человека, — говорит Журавский.

Секс может усилить чувство близости и связи между партнерами, а интимные моменты по утрам могут способствовать созданию позитивного настроения и чувства гармонии, что оказывает хорошее влияние на эмоциональное благополучие и общее удовлетворение от отношений.

Важно отметить, что каждый человек уникален, и не всем подходит утренний секс. Каждая пара должна найти свой собственный ритм и способ поддержания удовольствия от интимных моментов.

— Учитывая индивидуальные потребности, предпочтения и расписание, пары могут выработать свой собственный распорядок дня, который лучше всего подходит для них обоих, — подчеркивает сексолог.

Журавский добавляет, что утренний секс может оказать положительное влияние на здоровье по разным аспектам, независимо от времени суток, в которое им занимаются.

7 причин любить утренний секс

Высвобождение гормонов счастья

Сексуальная активность способствует выработке эндорфинов и других “гормонов счастья”, таких как окситоцин, серотонин и дофамин. Эти химические вещества помогают улучшить настроение, снизить стресс и обеспечить чувство счастья.

Физическая активность

Секс — это физическая активность, которая может помочь сжечь калории, улучшить кровообращение и укрепить мышцы.

— Регулярная физическая активность способствует здоровью сердца и сосудов, поддерживает нормальный уровень кровяного давления и улучшает общую физическую форму, — говорит Журавский.

Укрепление интимных отношений

Утренний секс может способствовать улучшению близости и сближению между партнерами. Он помогает создать чувство взаимной привязанности и доверия.

Заряд энергии на целый день

Сексуальная активность придает энергию и бодрость в начале дня. Сакс может помочь поднять настроение, возбудить организм и дать начало новому дню с большим зарядом сил.

Важно отметить, что польза утреннего секса для здоровья может быть индивидуальной и зависит от личных потребностей и предпочтений каждого человека.

— Некоторым людям может быть более комфортно и приятно заниматься сексом в другое время дня, и это также совершенно нормально. Главное — слушать свое тело и ощущения, находить ритм, подходящий именно вам и соответствующий вашим потребностям, — говорит сексолог.

Укрепление связи с партнером

Утренний секс может улучшить вашу интимную связь с партнером. Он способствует построению близости и взаимной привязанности. Время, проведенное вместе в постели, может помочь укрепить эмоциональную связь между вами.

Поднимает самооценку

— Утренний секс улучшает ваше общее самочувствие, снижает уровень стресса и повышает самооценку, — подчеркивает Журавский.

Поддержка иммунной системы

Сексуальная активность может повысить уровень антител в организме и укрепить иммунную систему. Это помогает бороться с инфекциями и защищает ваше тело от болезней.

— Учитывая индивидуальные потребности и предпочтения, утренний секс может быть приятным и полезным для многих людей. Тем не менее, важно помнить, что каждый человек имеет свои собственные обстоятельства и ритмы жизни, поэтому выбор времени для секса должен соответствовать вашим потребностям и здоровью, — добавляет сексолог.

Журавский говорит, если у вас возникают вопросы или проблемы относительно сексуальной жизни, рекомендуется обратиться к квалифицированному психологу-сексологу, который предоставит индивидуальную консультацию и поможет понять и улучшить интимную жизнь.