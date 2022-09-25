Британский эксперт по волосам Ник Уиллис рассказал Express.co.uk о прическе №1, благодаря которой женщины старше 50 лет будут выглядеть моложе.

— В первую очередь я бы сказал, что неправильный цвет волос для вашего тона кожи — это самая большая ошибка, которую мы совершаем в плане того, что ваши волосы вас старят, — отметил эксперт.

По его словам, на некоторых оттенках кожи седые волосы могут выглядеть плоскими и слишком пепельными. Но у некоторых людей седые волосы выглядят потрясающе.

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Для маскировки седины эксперт советует добавить тонкую смесь бликов и полутонов, а затем использовать творческие методы тонирования, чтобы вдохнуть в волосы жизнь.

— К тому же этот метод не оставляет вас с резким отрастанием корней, а естественным образом растушевывается до вашего следующего визита к стилисту, — отмечает Ник Уиллис.

По его словам, пожилым женщинам с длинными тонкими волосами часто советуют подстричься коротко и придать им объем, чтобы сбросить несколько лет. Но Ник считает, что длинные волосы омолаживают.

— Я бы порекомендовал оставить волосы средней или большой длины. С правильной формой и методами тонирования появятся движение и объем, которые являются важными факторами для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе, — уверен эксперт.

Для омоложения облика он советует также:

использовать восстанавливающие и увлажняющие средства дома, которые лучше всего подходят для вашего типа волос;

подобрать правильную стрижку, которая подходит вашей форме лица, а также стрижку, которая соответствует вашему стилю жизни;

спутанные и спутанные волосы приводят к разрывам фолликула, из-за чего волосы выглядят вьющимися и поврежденными;

не оставлять сухой шампунь на волосах, так как они могут нарастить и повредить фолликулы;

не использовать тепло (к примеру, фен) без соответствующей защиты ваших локонов.

Источник: Express