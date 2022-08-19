Все женщины мечтают об идеально гладкой коже. Добиться идеального состояния кожи с помощью бритвы не всегда удается, поэтому женщины посещают процедуры шугаринга.
Сделать шугаринг можно и самостоятельно дома, главное — знать все правила и тонкости, чтобы не навредить своей коже.
Как правильно делать шугаринг в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.
Преимущества шугарингу
Шугаринг — это депиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар.
Существует две основные техники:
- мануальная — производится путем удаления сахарной массы собственноручно. Этот вариант обычно используется в случаях, когда волосы забритые или слишком короткие;
- бандажная — с помощью полосок из ткани или бумаги. То есть пасту сначала наносят на полоски, а затем прикладывают к коже.
Шугаринг считается одним из самых эффективных способов депиляции, поскольку имеет множество преимуществ:
- менее болезненная и простая процедура по сравнению с другими;
- минимальная вероятность занести инфекцию;
- не вредит коже;
- можно выполнять самостоятельно;
- подходит как женщинам, так и мужчинам;
- позволяет избавиться от волос длиной от 2-3 мм;
- после регулярного шугаринга волосы редеют и становятся менее заметными;
- во время процедуры происходит пилинг ороговевших клеток кожи;
- можно делать на всех участках кожи.
Основные правила домашнего шугаринга
Если вы делаете шугаринг впервые, рекомендуется убирать волосы не менее 5 мм, чтобы не навредить коже. Также нужно правильно подготовиться к процедуре:
- Тщательно очистите область кожи, используя скраб или пилинг. Это поможет избавиться от ороговевшего слоя кожи.
Примите горячий душ, который распарит кожу.
- После приема ванны используйте тоник или лосьон для тела на тех участках, которые будете дипилировать — это поможет избавиться от кожного жира.
- Обработайте участок кожи тальком или детской присыпкой — кожа должны быть полностью сухая и матовая (сахарная паста не подействует на влажной коже).
- За 20 минут выпейте таблетку обезболивающего — вам будет легче пережить неприятные ощущения.
- Высчитайте день менструального цикла лучше всего делать шугаринг на 6-7 день — именно в этот период организм активно вырабатывает гормон эстроген, который способствует заживлению тканей и минимизирует болевые ощущения.
- После эпиляции протрите кожу антисептиком и нанесите успокаивающий лосьон.
Как правильно наносить пасту:
- Наносите пасту на кожу против роста волос.
- Распределяйте смесь мазками, плотно прижимая к коже.
- Подождите две-три минуты до ее застывания.
- Подцепите край сахарной полоски и вырывайте резким движением по росту волос.
Сначала используйте пасту на легкодоступных участок (на ногах, например), чтобы отработать технику.
Рекомендации по уходу после шугаринга:
- Сутки после процедуры важно защитить чувствительную кожу. Поэтому лучше воздержаться от загара, солярия, походов в баню и в бассейн.
- Следует два раза в неделю делать мягкий пилинг кожи и использовать мочалку средней жесткости — это будет способствовать отшелушиванию эпидермиса и предотвращать врастание волосков в кожу.