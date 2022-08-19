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Красота

Шугаринг дома: как делать и что нужно знать

19 августа 2022, 18:06
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Шугаринг дома: как делать и что нужно знать
Источник: Depositphotos

Все женщины мечтают об идеально гладкой коже. Добиться идеального состояния кожи с помощью бритвы не всегда удается, поэтому женщины посещают процедуры шугаринга.

Сделать шугаринг можно и самостоятельно дома, главное — знать все правила и тонкости, чтобы не навредить своей коже.

Как правильно делать шугаринг в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.

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Преимущества шугарингу

Шугаринг — это депиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар.

Существует две основные техники:

  • мануальная — производится путем удаления сахарной массы собственноручно. Этот вариант обычно используется в случаях, когда волосы забритые или слишком короткие;
  • бандажная — с помощью полосок из ткани или бумаги. То есть пасту сначала наносят на полоски, а затем прикладывают к коже.

Шугаринг считается одним из самых эффективных способов депиляции, поскольку имеет множество преимуществ:

  • менее болезненная и простая процедура по сравнению с другими;
  • минимальная вероятность занести инфекцию;
  • не вредит коже;
  • можно выполнять самостоятельно;
  • подходит как женщинам, так и мужчинам;
  • позволяет избавиться от волос длиной от 2-3 мм;
  • после регулярного шугаринга волосы редеют и становятся менее заметными;
  • во время процедуры происходит пилинг ороговевших клеток кожи;
  • можно делать на всех участках кожи.

Фото: Depositphotos

Основные правила домашнего шугаринга

Если вы делаете шугаринг впервые, рекомендуется убирать волосы не менее 5 мм, чтобы не навредить коже. Также нужно правильно подготовиться к процедуре:

  • Тщательно очистите область кожи, используя скраб или пилинг. Это поможет избавиться от ороговевшего слоя кожи.
    Примите горячий душ, который распарит кожу.
  • После приема ванны используйте тоник или лосьон для тела на тех участках, которые будете дипилировать — это поможет избавиться от кожного жира.
  • Обработайте участок кожи тальком или детской присыпкой — кожа должны быть полностью сухая и матовая (сахарная паста не подействует на влажной коже).
  • За 20 минут выпейте таблетку обезболивающего — вам будет легче пережить неприятные ощущения.
  • Высчитайте день менструального цикла лучше всего делать шугаринг на 6-7 день — именно в этот период организм активно вырабатывает гормон эстроген, который способствует заживлению тканей и минимизирует болевые ощущения.
  • После эпиляции протрите кожу антисептиком и нанесите успокаивающий лосьон.

Как правильно наносить пасту:

  1. Наносите пасту на кожу против роста волос.
  2. Распределяйте смесь мазками, плотно прижимая к коже.
  3. Подождите две-три минуты до ее застывания.
  4. Подцепите край сахарной полоски и вырывайте резким движением по росту волос.

Сначала используйте пасту на легкодоступных участок (на ногах, например), чтобы отработать технику.

Рекомендации по уходу после шугаринга:

  • Сутки после процедуры важно защитить чувствительную кожу. Поэтому лучше воздержаться от загара, солярия, походов в баню и в бассейн.
  • Следует два раза в неделю делать мягкий пилинг кожи и использовать мочалку средней жесткости — это будет способствовать отшелушиванию эпидермиса и предотвращать врастание волосков в кожу.
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