Все женщины мечтают об идеально гладкой коже. Добиться идеального состояния кожи с помощью бритвы не всегда удается, поэтому женщины посещают процедуры шугаринга.

Сделать шугаринг можно и самостоятельно дома, главное — знать все правила и тонкости, чтобы не навредить своей коже.

Как правильно делать шугаринг в домашних условиях — читайте в материале Фактов ICTV.

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Преимущества шугарингу

Шугаринг — это депиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар.

Существует две основные техники:

мануальная — производится путем удаления сахарной массы собственноручно. Этот вариант обычно используется в случаях, когда волосы забритые или слишком короткие;

— производится путем удаления сахарной массы собственноручно. Этот вариант обычно используется в случаях, когда волосы забритые или слишком короткие; бандажная — с помощью полосок из ткани или бумаги. То есть пасту сначала наносят на полоски, а затем прикладывают к коже.

Шугаринг считается одним из самых эффективных способов депиляции, поскольку имеет множество преимуществ:

менее болезненная и простая процедура по сравнению с другими;

минимальная вероятность занести инфекцию;

не вредит коже;

можно выполнять самостоятельно;

подходит как женщинам, так и мужчинам;

позволяет избавиться от волос длиной от 2-3 мм;

после регулярного шугаринга волосы редеют и становятся менее заметными;

во время процедуры происходит пилинг ороговевших клеток кожи;

можно делать на всех участках кожи.

Основные правила домашнего шугаринга

Если вы делаете шугаринг впервые, рекомендуется убирать волосы не менее 5 мм, чтобы не навредить коже. Также нужно правильно подготовиться к процедуре:

Тщательно очистите область кожи, используя скраб или пилинг. Это поможет избавиться от ороговевшего слоя кожи.

Примите горячий душ, который распарит кожу.

Примите горячий душ, который распарит кожу. После приема ванны используйте тоник или лосьон для тела на тех участках, которые будете дипилировать — это поможет избавиться от кожного жира.

Обработайте участок кожи тальком или детской присыпкой — кожа должны быть полностью сухая и матовая (сахарная паста не подействует на влажной коже).

За 20 минут выпейте таблетку обезболивающего — вам будет легче пережить неприятные ощущения.

Высчитайте день менструального цикла лучше всего делать шугаринг на 6-7 день — именно в этот период организм активно вырабатывает гормон эстроген, который способствует заживлению тканей и минимизирует болевые ощущения.

После эпиляции протрите кожу антисептиком и нанесите успокаивающий лосьон.

Как правильно наносить пасту:

Наносите пасту на кожу против роста волос. Распределяйте смесь мазками, плотно прижимая к коже. Подождите две-три минуты до ее застывания. Подцепите край сахарной полоски и вырывайте резким движением по росту волос.

Сначала используйте пасту на легкодоступных участок (на ногах, например), чтобы отработать технику.

Рекомендации по уходу после шугаринга: