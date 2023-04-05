Шугаринг — это эпиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар. Процедура довольно популярна среди женщин, ведь помогает эффективно и надолго избавиться от лишних волос на теле.

Чаще всего женщины эпилируют ножки, подмышки и зону бикини. Поскольку шугаринг травматическая процедура для волосков и кожи, девушки должны соблюдать определенные правила как до, так и после эпиляции.

Что нельзя делать после шугаринга зоны бикини, как подготовиться к процедуре и как ухаживать за кожей после, читайте в нашем материале.

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Что нельзя делать после шугаринга бикини?

Мастер эпиляции Людмила Юрковская отмечает, что после процедуры шугаринга, особенно в зоне бикини, девушки должны придерживаться запретов и рекомендаций своего мастера.

По словам Юрковской, после шугаринга зоны бикини запрещено:

2 дня посещать сауны/бани;

один день ходить в спортивный зал;

несколько часов после шугаринга мочить эпилированную зону;

около недели загорать и ходить в солярий;

сутки избегать физических нагрузок с активным потоотделением;

носить тесную одежду;

использовать бритву или электроэпилятор;

пользоваться ежедневными прокладками.

Особое внимание девушкам стоит уделить белью после процедуры. На этом также настаивает мастер эпиляции Екатерина!

— Мало кто обращает на это внимание, однако правильно подобранные трусики положительно повлияют на кожу после шугаринга и на женское здоровье в целом, — отмечает Екатерина.

Вот несколько советов, которые помогут предотвратить врастание волосков:

Трусики должны быть из натуральных тканей (хлопок/атлас). Именно в таком белье кожа дышит и не запаривается.

От тесного и кружевного белья стоит отказаться. Лучше обратите внимание на комфортные, удобные и легкие трусики.

Что касается ежедневных прокладок после процедуры, то по словам Екатерины, носить их весь день категорически запрещено!

— Это создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, которые провоцируют заболевания мочевой системы, а также молочницу, — говорит мастер.

По ее словам, большинство ежедневок имеют сплошной клейкий слой, который создает парниковый эффект, вызывающий раздражение и неприятные ощущения в зоне бикини.

Как ухаживать за кожей после процедуры?

После шугаринга в зоне бикини девушкам не стоит забывать о домашнем уходе! Ведь после эпиляции наше тело нуждается в особом внимании.

Конечно, через несколько часов после шугаринга или в этот день вечером стоит принять душ, но вода должна быть умеренной температуры!

Также не стоит забывать об использовании без сульфатного геля для душа и интимной гигиены. И обязательно ежедневно увлажняйте кожу специальными лосьонами для интимной гигиены.

Но не нужно тереть эпилированную зону мочалкой во время душа и не принимайте горячую ванну слишком часто!

Как подготовиться к процедуре?

Людмила Юрковская дает девушкам несколько советов: