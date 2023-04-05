Шугаринг — это эпиляция, которая проводится с помощью карамельной пасты, основным компонентом которой является сахар. Процедура довольно популярна среди женщин, ведь помогает эффективно и надолго избавиться от лишних волос на теле.
Чаще всего женщины эпилируют ножки, подмышки и зону бикини. Поскольку шугаринг травматическая процедура для волосков и кожи, девушки должны соблюдать определенные правила как до, так и после эпиляции.
Что нельзя делать после шугаринга зоны бикини, как подготовиться к процедуре и как ухаживать за кожей после, читайте в нашем материале.
Что нельзя делать после шугаринга бикини?
Мастер эпиляции Людмила Юрковская отмечает, что после процедуры шугаринга, особенно в зоне бикини, девушки должны придерживаться запретов и рекомендаций своего мастера.
По словам Юрковской, после шугаринга зоны бикини запрещено:
- 2 дня посещать сауны/бани;
- один день ходить в спортивный зал;
- несколько часов после шугаринга мочить эпилированную зону;
- около недели загорать и ходить в солярий;
- сутки избегать физических нагрузок с активным потоотделением;
- носить тесную одежду;
- использовать бритву или электроэпилятор;
- пользоваться ежедневными прокладками.
Особое внимание девушкам стоит уделить белью после процедуры. На этом также настаивает мастер эпиляции Екатерина!
— Мало кто обращает на это внимание, однако правильно подобранные трусики положительно повлияют на кожу после шугаринга и на женское здоровье в целом, — отмечает Екатерина.
Вот несколько советов, которые помогут предотвратить врастание волосков:
- Трусики должны быть из натуральных тканей (хлопок/атлас). Именно в таком белье кожа дышит и не запаривается.
- От тесного и кружевного белья стоит отказаться. Лучше обратите внимание на комфортные, удобные и легкие трусики.
Что касается ежедневных прокладок после процедуры, то по словам Екатерины, носить их весь день категорически запрещено!
— Это создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков, которые провоцируют заболевания мочевой системы, а также молочницу, — говорит мастер.
По ее словам, большинство ежедневок имеют сплошной клейкий слой, который создает парниковый эффект, вызывающий раздражение и неприятные ощущения в зоне бикини.
Как ухаживать за кожей после процедуры?
После шугаринга в зоне бикини девушкам не стоит забывать о домашнем уходе! Ведь после эпиляции наше тело нуждается в особом внимании.
Конечно, через несколько часов после шугаринга или в этот день вечером стоит принять душ, но вода должна быть умеренной температуры!
Также не стоит забывать об использовании без сульфатного геля для душа и интимной гигиены. И обязательно ежедневно увлажняйте кожу специальными лосьонами для интимной гигиены.
Но не нужно тереть эпилированную зону мочалкой во время душа и не принимайте горячую ванну слишком часто!
Как подготовиться к процедуре?
Людмила Юрковская дает девушкам несколько советов:
- перед шугарингом нужно отрастить длину волос от 5 мм (10-14 дней после бритвы);
- за день до процедуры можно использовать скраб или энзим для очищения кожи. Это поможет распарить кожу и смягчить волоски;
- перед шугарингом не использовать масло и жирные кремы на зоне, где будет эпиляция;
- обязательно возьмите на шугаринг сменное белье!