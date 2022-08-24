Много хозяек летом готовят себе заготовки на зиму. Одна из самых популярных — борщевая заправка.
Ее приготовление не занимает много времени, а зимой очень выручает, когда нужно быстренько приготовить душистый борщ.
Как приготовить борщевую заправку на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.
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Рецепт борщевой заправки на зиму
Ингредиенты:
- свекла — 3 кг;
- морковь — 1,5 кг;
- лук — 1 кг;
- чеснок — головка;
- соль — 2 ст. л;
- сахар — 4 ст. л;
- масло — несколько капель;
- уксус — 4 ст. л;
- томатная паста — 200 г;
- специи — по вкусу.
Приготовление:
- Почистите и тщательно помойте все овощи.
- На крупной терке натрите свеклу и морковь.
- Чеснок и лук нарежьте мелкими кубиками.
- Закиньте все ингредиенты (кроме чеснока) в большую кастрюлю и обжарьте на масле.
- Томатную пасту разведите с кипяченой водой в пропорции 1:2.
- Добавьте разведенную пасту, соль, сахар и специи к овощам.
- Все тщательно перемешайте.
- Тушите борщевую заправку на маленьком огне до готовности свеклы.
- Когда заправка будет готова, добавьте чеснок и тщательно перемешайте.
- Параллельно простерилизуйте банки и разложите по ним готовую борщевую заправку.
- Закатайте банки.
Зимой можете готовить вкусные и полезные щи! Приятного аппетита!
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