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Еда

Быстро и полезно: как приготовить борщевую заправку на зиму

24 августа 2022, 12:59
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Быстро и полезно: как приготовить борщевую заправку на зиму
Источник: Depositphotos

Много хозяек летом готовят себе заготовки на зиму. Одна из самых популярных — борщевая заправка.

Ее приготовление не занимает много времени, а зимой очень выручает, когда нужно быстренько приготовить душистый борщ.

Как приготовить борщевую заправку на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт борщевой заправки на зиму

Ингредиенты: 

  • свекла — 3 кг;
  • морковь — 1,5 кг;
  • лук — 1 кг;
  • чеснок — головка;
  • соль — 2 ст. л;
  • сахар — 4 ст. л;
  • масло — несколько капель;
  • уксус — 4 ст. л;
  • томатная паста — 200 г;
  • специи — по вкусу.

Фото: Depositphotos

Приготовление:

  1. Почистите и тщательно помойте все овощи.
  2. На крупной терке натрите свеклу и морковь.
  3. Чеснок и лук нарежьте мелкими кубиками.
  4. Закиньте все ингредиенты (кроме чеснока) в большую кастрюлю и обжарьте на масле.
  5. Томатную пасту разведите с кипяченой водой в пропорции 1:2.
  6. Добавьте разведенную пасту, соль, сахар и специи к овощам.
  7. Все тщательно перемешайте.
  8. Тушите борщевую заправку на маленьком огне до готовности свеклы.
  9. Когда заправка будет готова, добавьте чеснок и тщательно перемешайте.
  10. Параллельно простерилизуйте банки и разложите по ним готовую борщевую заправку.
  11. Закатайте банки.

Зимой можете готовить вкусные и полезные щи! Приятного аппетита!

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