Много хозяек летом готовят себе заготовки на зиму. Одна из самых популярных — борщевая заправка.

Ее приготовление не занимает много времени, а зимой очень выручает, когда нужно быстренько приготовить душистый борщ.

Как приготовить борщевую заправку на зиму — читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт борщевой заправки на зиму

Ингредиенты:

свекла — 3 кг;

морковь — 1,5 кг;

лук — 1 кг;

чеснок — головка;

соль — 2 ст. л;

сахар — 4 ст. л;

масло — несколько капель;

уксус — 4 ст. л;

томатная паста — 200 г;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Почистите и тщательно помойте все овощи. На крупной терке натрите свеклу и морковь. Чеснок и лук нарежьте мелкими кубиками. Закиньте все ингредиенты (кроме чеснока) в большую кастрюлю и обжарьте на масле. Томатную пасту разведите с кипяченой водой в пропорции 1:2. Добавьте разведенную пасту, соль, сахар и специи к овощам. Все тщательно перемешайте. Тушите борщевую заправку на маленьком огне до готовности свеклы. Когда заправка будет готова, добавьте чеснок и тщательно перемешайте. Параллельно простерилизуйте банки и разложите по ним готовую борщевую заправку. Закатайте банки.

Зимой можете готовить вкусные и полезные щи! Приятного аппетита!