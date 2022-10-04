Как делать педикюр самостоятельно дома

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Красота

Быстро и просто: как сделать классический педикюр в домашних условиях

4 октября 2022, 16:46
Анна Голишевская Редактор сайта
Педикюр
Источник: Unsplash

Классический педикюр – самый популярный способ ухода за стопами и ногтями.

Его можно легко сделать в домашних условиях — без сложных приспособлений и дорогих химических средств.

Обо всех необходимых инструментах и пошаговую инструкцию, как сделать классический педикюр дома – читайте в материале Фактов ICTV.

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Если вы решили сделать классический обрезной педикюр в домашних условиях, вам необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами.

Список инструментов:

  • ножнички;
  • лопатка пушер;
  • клипсер для ногтей;
  • двусторонняя пилка для пяток;
  • кислотный пилинг для ног, который удаляет огрубевшую кожу и натоптыши (или хозяйственное мыло);
  • морская соль;
  • мягкий скраб;
  • крем для ног.

Мастер маникюра и педикюра Галина Дёрка рассказала пошаговую инструкцию, как сделать педикюр в домашних условиях.

  1. Для начала нужно размягчить и почистить стопы. Наберите в таз теплую воду и добавьте в нее морскую соль или травяные отвары.
  2. Скрабом массируйте стопы и пальчики на ногах.
  3. Пилочкой для ног аккуратно уберите загрубевшую кожу. Откажитесь от жестоких терок, пемзы и лезвия. Помните золотое правило: больше стерли или срезали – больше вырастет снова.
  4. Ополосните ноги под проточной водой, протрите полотенцем и приступайте к педикюру с инструментами.
  5. Ножницами срежьте огрубевшую кожу у ногтей.
  6. Кусачками обрежьте ногти, обходя углы.
  7. Хозяйственным мылом намыльте ногти и кожу около них на 5-10 мин. Сотрите все салфетками до блеска.
  8. Пушером или клипсером очистите кутикулу. Это можно делать и апельсиновой палочкой, если дома нет пушера.
  9. Пилочкой сделайте необходимую вам форму ногтевой пластины.
  10. Если хотите добавить блеска – покройте ногти прозрачным лаком (или любым другим, на ваш вкус). Однако делать это следует только тогда, когда ногти будут полностью сухими.
  11. После высыхания смажьте ваши ноги и пальчики жирным кремом.
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