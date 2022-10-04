Классический педикюр – самый популярный способ ухода за стопами и ногтями.
Его можно легко сделать в домашних условиях — без сложных приспособлений и дорогих химических средств.
Обо всех необходимых инструментах и пошаговую инструкцию, как сделать классический педикюр дома – читайте в материале Фактов ICTV.
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Как делать педикюр самостоятельно дома
Если вы решили сделать классический обрезной педикюр в домашних условиях, вам необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами.
Список инструментов:
- ножнички;
- лопатка пушер;
- клипсер для ногтей;
- двусторонняя пилка для пяток;
- кислотный пилинг для ног, который удаляет огрубевшую кожу и натоптыши (или хозяйственное мыло);
- морская соль;
- мягкий скраб;
- крем для ног.
Мастер маникюра и педикюра Галина Дёрка рассказала пошаговую инструкцию, как сделать педикюр в домашних условиях.
- Для начала нужно размягчить и почистить стопы. Наберите в таз теплую воду и добавьте в нее морскую соль или травяные отвары.
- Скрабом массируйте стопы и пальчики на ногах.
- Пилочкой для ног аккуратно уберите загрубевшую кожу. Откажитесь от жестоких терок, пемзы и лезвия. Помните золотое правило: больше стерли или срезали – больше вырастет снова.
- Ополосните ноги под проточной водой, протрите полотенцем и приступайте к педикюру с инструментами.
- Ножницами срежьте огрубевшую кожу у ногтей.
- Кусачками обрежьте ногти, обходя углы.
- Хозяйственным мылом намыльте ногти и кожу около них на 5-10 мин. Сотрите все салфетками до блеска.
- Пушером или клипсером очистите кутикулу. Это можно делать и апельсиновой палочкой, если дома нет пушера.
- Пилочкой сделайте необходимую вам форму ногтевой пластины.
- Если хотите добавить блеска – покройте ногти прозрачным лаком (или любым другим, на ваш вкус). Однако делать это следует только тогда, когда ногти будут полностью сухими.
- После высыхания смажьте ваши ноги и пальчики жирным кремом.