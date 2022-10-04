Классический педикюр – самый популярный способ ухода за стопами и ногтями.

Его можно легко сделать в домашних условиях — без сложных приспособлений и дорогих химических средств.

Обо всех необходимых инструментах и пошаговую инструкцию, как сделать классический педикюр дома – читайте в материале Фактов ICTV.

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Как делать педикюр самостоятельно дома

Если вы решили сделать классический обрезной педикюр в домашних условиях, вам необходимо обзавестись всеми необходимыми инструментами.

Список инструментов:

ножнички;

лопатка пушер;

клипсер для ногтей;

двусторонняя пилка для пяток;

кислотный пилинг для ног, который удаляет огрубевшую кожу и натоптыши (или хозяйственное мыло);

морская соль;

мягкий скраб;

крем для ног.

Мастер маникюра и педикюра Галина Дёрка рассказала пошаговую инструкцию, как сделать педикюр в домашних условиях.