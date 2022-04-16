Сколько яиц можно есть — ответ специалистов

Сколько яиц можно есть? Этот вопрос беспокоит тех, кто любит порадовать себя омлетом или другими блюдами с использованием этого продукта.

Специалисты озвучили рекомендации и рассказали о пользе яиц.

– Яйца можно и даже нужно есть каждый день. А вот сколько штук в день, это уже зависит от того, сколько яиц вписывается в вашу суточную калорийность и вашу потребность в белках, — говорит нутрициолог Ольга Шийка.

Она опровергла миф, что не рекомендуется есть более 3-4 яиц в неделю из-за холестерина.

— Яичный белок содержит 210 мг холестерина. Но последние исследования показали, что он нормализуется лецитином. Именно поэтому этот холестерин не опасен для организма человека, — добавила она.

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В то же время диетолог Наталья Рыжкова назвала причины, из-за которых яйца стоит добавить в рацион.

Польза яиц:

содержат девять незаменимых аминокислот, которые организм не может вырабатывать самостоятельно;

отлично насыщают;

их нужно есть во время похудения – продукт богатый белком и имеет небольшую калорийность – всего 70 ккал в одном вареном яйце;

укрепляют иммунитет – в них содержится большое количество витаминов и минералов (витамины А, Е, D, группы В, натрий, калий, железо, магний, селен).

Яйца не рекомендуются только тем, у кого есть на них аллергия.