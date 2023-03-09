Паски на александрийском тесте готовят часто. Такие паски получаются пышными и очень вкусными.

Как приготовить александрийскую паску на Пасху 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

Что необходимо для приготовления александрийского теста на паску

молоко – 1 л;

сахар – 1 кг;

дрожжи свежие – 150 г;

яйца – 10 шт.;

мука – 2 кг;

ванильный сахар – 2-3 пакетика;

соль – 1 ч. л.;

изюм – 200 г.

Процесс приготовления александрийской паски

Слегка взбейте яйца, нарежьте кусочками сливочное масло и смешайте с теплым молоком, сахаром, дрожжами. Поставьте смесь в теплое место на 8-12 ч. После того как смесь настоялась, добавьте соль, запаренный изюм, ванильный сахар и муку. Хорошенько вымесите тесто. Оно должно получиться мягким. Чтобы тесто не сильно липло к рукам, смажте их растительным маслом. Готовое тесто оставьте на полтора часа под полотенцем, оно должно подняться. После этого заполните формы для выпекания пасок и оставьте еще на несколько минут. Когда тесто поднимется, поставьте формы в духовку, разогретую до 180°. Выпекайте паску до готовности!

Затем приготовьте глазурь для паски и украсьте пасхальное блюдо.

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