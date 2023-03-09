Паски на александрийском тесте готовят часто. Такие паски получаются пышными и очень вкусными.
Как приготовить александрийскую паску на Пасху 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.
Что необходимо для приготовления александрийского теста на паску
- молоко – 1 л;
- сахар – 1 кг;
- дрожжи свежие – 150 г;
- яйца – 10 шт.;
- мука – 2 кг;
- ванильный сахар – 2-3 пакетика;
- соль – 1 ч. л.;
- изюм – 200 г.
Процесс приготовления александрийской паски
- Слегка взбейте яйца, нарежьте кусочками сливочное масло и смешайте с теплым молоком, сахаром, дрожжами.
- Поставьте смесь в теплое место на 8-12 ч.
- После того как смесь настоялась, добавьте соль, запаренный изюм, ванильный сахар и муку.
- Хорошенько вымесите тесто. Оно должно получиться мягким. Чтобы тесто не сильно липло к рукам, смажте их растительным маслом.
- Готовое тесто оставьте на полтора часа под полотенцем, оно должно подняться.
- После этого заполните формы для выпекания пасок и оставьте еще на несколько минут.
- Когда тесто поднимется, поставьте формы в духовку, разогретую до 180°.
- Выпекайте паску до готовности!
Затем приготовьте глазурь для паски и украсьте пасхальное блюдо.
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