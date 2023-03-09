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Еда

Воздушная александрийская паска: простой рецепт

9 марта 2023, 16:50
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Паска, Великдень, рецепт
Источник: Unsplash

Паски на александрийском тесте готовят часто. Такие паски получаются пышными и очень вкусными.

Как приготовить александрийскую паску на Пасху 2023 – читайте в материале Фактов ICTV.

Что необходимо для приготовления александрийского теста на паску

  • молоко – 1 л;
  • сахар – 1 кг;
  • дрожжи свежие – 150 г;
  • яйца – 10 шт.;
  • мука – 2 кг;
  • ванильный сахар – 2-3 пакетика;
  • соль – 1 ч. л.;
  • изюм – 200 г.

Процесс приготовления александрийской паски

  1. Слегка взбейте яйца, нарежьте кусочками сливочное масло и смешайте с теплым молоком, сахаром, дрожжами.
  2. Поставьте смесь в теплое место на 8-12 ч.
  3. После того как смесь настоялась, добавьте соль, запаренный изюм, ванильный сахар и муку.
  4. Хорошенько вымесите тесто. Оно должно получиться мягким. Чтобы тесто не сильно липло к рукам, смажте их растительным маслом.
  5. Готовое тесто оставьте на полтора часа под полотенцем, оно должно подняться.
  6. После этого заполните формы для выпекания пасок и оставьте еще на несколько минут.
  7. Когда тесто поднимется, поставьте формы в духовку, разогретую до 180°.
  8. Выпекайте паску до готовности!

Затем приготовьте глазурь для паски и украсьте пасхальное блюдо.

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Теги
Пасха Кулінарні рецепти релігійне свято Рецепт Праздник
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