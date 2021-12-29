До Нового Года осталось несколько дней, поэтому сейчас самое время планировать меню для праздничного стола. Яркой его частью может стать блюдо из баклажанов.
Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как вкусно приготовить запеченные баклажаны (меланзану) к новогоднему столу.
Ингредиенты
- Баклажаны — 3-4 шт
- Помидоры пелати — 1 банка
- Натертый пармезан — 100-150 г
- Соль, сахар — по вкусу
Приготовление
- У баклажанов отрежьте плодоножку. Нарежьте баклажаны слайсами одинакового размера. Обжарьте на сковороде с большим количеством масла. Можно сделать как фритюр.
- После обжарки, отправьте баклажаны на салфетки, чтобы они впитали в себя лишнее масло.
- Возьмите помидоры пелати. Перебейте блендером, добавьте сахар и соль по вкусу. Если соус получился очень густым, разбавьте его водой.
- Выложите баклажаны в емкость для запекания, посыпьте пармезаном, залейте томатами. Снова выложите баклажаны, посыпьте их пармезаном и залейте соусом. Так выкладывайте слоями. Последний слой “закройте” сыром.
- Духовку разогрейте до 180-200°. Поставьте меланзану и запекайте при высокой температуре около 20 минут.
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