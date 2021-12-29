До Нового Года осталось несколько дней, поэтому сейчас самое время планировать меню для праздничного стола. Яркой его частью может стать блюдо из баклажанов.

Шеф реалити Пекельна кухня на Новом канале Алекс Якутов рассказал, как вкусно приготовить запеченные баклажаны (меланзану) к новогоднему столу.

Ингредиенты

Баклажаны — 3-4 шт

Помидоры пелати — 1 банка

Натертый пармезан — 100-150 г

Соль, сахар — по вкусу

Приготовление