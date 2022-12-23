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Еда

Вкусная и сочная: как приготовить шаурму дома

23 декабря 2022, 16:17
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Шурма
Источник: Depositphotos

Шаурма — идеальное сочетание мяса, овощей и тонкого лаваша. Это турецкое блюдо пользуется большой популярностью в Украине, поэтому купить его можно на каждом шагу.

Впрочем, домашний вариант шаурмы будет намного полезнее и вкуснее, ведь вы можете добавлять любимые ингредиенты.

Как приготовить сочную шаурму в домашних условиях, читайте в материале Фактов ICTV.

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Рецепт домашней шаурмы

Ингредиенты: 

  • Армянский лаваш — 1 шт.
  • Пекинская капуста — 100 г.
  • Куриное филе — 200 г.
  • Морковь по-корейски — 70 г.
  • Помидор — 2 шт.
  • Свежий огурец — 2 шт.
  • Сыр — 100 г.
  • Специи по вкусу.

Для соуса вам понадобится:

  • Сметана — 3 ст.л.
  • Горчица — 2 ст.л.
  • Чеснок — 5 шт.
  • Специи по вкусу.
  • Зелень.

Приготовление: 

  1. Сначала приготовьте курицу: филе помойте и нарежьте на небольшие кусочки. Обжарьте нарезанное куриное филе до готовности и добавьте соль, перец.
  2. Параллельно можете нарезать помытые овощи: помидор и огурец нарежьте кольцами, а капусту — на небольшие кусочки.
  3. Теперь натрите на крупной терке твердый сыр.
  4. Когда все ингредиенты будут подготовлены, можно готовить соус: в небольшой посудине соедините сметану и горчицу, добавьте измельченный чеснок и зелень. Все тщательно перемешайте и добавьте специи.

Приступаем к приготовлению шаурмы:

  • Лист лаваша разложите на столе и, отступив от края 2 см, смажьте сбоку соусом.
  • На соус положите капусту, затем мясо, еще раз смажьте соусом, сверху положите овощи и сыр.
  • На верх выложите морковку по-корейски.
  • Загните лаваш сверху и снизу, чтобы начинка не выпадала, и скрутите в трубочку.
  • Готовую шаурму положите на горячую сухую сковородку и жарьте по 5 мин с обеих сторон. Ваша задача — нагреть мясо и овощи, и поджарить лаваш до хрустящей корочки.

Вот и все, вкусная, сочная, а главное полезная шаурма готова! Приятного аппетита!

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