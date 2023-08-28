Фуд-блогер Инна Ключник раскрывала секрет приготовления невероятно вкусного и полезного блюда — сырой аджики с хреном. Этот рецепт привлекает не только своей изысканной остротой, но и поражает содержанием витаминов и минералов.

Для приготовления аджики вам понадобится:

Помидоры — 2,5 кг. Болгарский перец — 5 шт. Чеснок — 200 гр. Корень хрена — 150 гр. Острый перец — 5 шт. Соль — 50 гр. Сахар — 100 гр. Уксус — 100 гр.

Этапы приготовления этого изысканного бриллианта кулинарии раскрываются следующим образом:

Шаг 1: Начинайте с того, что бережно промойте все овощи. Необходимо очистить чеснок и корень хрена, а также избавиться от семян в остром перце.

Шаг 2: Все подготовленные овощи мелко нарежьте и измельчите с помощью мясорубки или кухонного комбайна.

Шаг 3: Полученную смесь сыра аджика с хреном разложите в чистые, сухие стеклянные банки, после чего оставьте их в холодильнике на 24 часа.

Рекомендуется подавать блюдо на кусочках ароматного обжаренного хлеба, однако вы можете самостоятельно выбрать и другой метод подачи.

Важно подчеркнуть, что этот рецепт является открытым полотном для кулинарной фантазии. Варьируйте ингредиенты, экспериментируйте с различными технологиями приготовления. Ваши кулинарные открытия могут привести к непредвиденному сочетанию вкусов и запахов.

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Фото: Сгенерировано ИИ