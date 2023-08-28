Фуд-блогер Инна Ключник раскрывала секрет приготовления невероятно вкусного и полезного блюда — сырой аджики с хреном. Этот рецепт привлекает не только своей изысканной остротой, но и поражает содержанием витаминов и минералов.
Для приготовления аджики вам понадобится:
- Помидоры — 2,5 кг.
- Болгарский перец — 5 шт.
- Чеснок — 200 гр.
- Корень хрена — 150 гр.
- Острый перец — 5 шт.
- Соль — 50 гр.
- Сахар — 100 гр.
- Уксус — 100 гр.
Шаг 1: Начинайте с того, что бережно промойте все овощи. Необходимо очистить чеснок и корень хрена, а также избавиться от семян в остром перце.
Шаг 2: Все подготовленные овощи мелко нарежьте и измельчите с помощью мясорубки или кухонного комбайна.
Шаг 3: Полученную смесь сыра аджика с хреном разложите в чистые, сухие стеклянные банки, после чего оставьте их в холодильнике на 24 часа.
Рекомендуется подавать блюдо на кусочках ароматного обжаренного хлеба, однако вы можете самостоятельно выбрать и другой метод подачи.
Важно подчеркнуть, что этот рецепт является открытым полотном для кулинарной фантазии. Варьируйте ингредиенты, экспериментируйте с различными технологиями приготовления. Ваши кулинарные открытия могут привести к непредвиденному сочетанию вкусов и запахов.
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Фото: Сгенерировано ИИ